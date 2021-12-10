Гороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствовать

Астролог Влад Росс предсказал события 2022 года для каждого знака зодиака / bizim.media

Новый 2022 год – год сине-черного водяного Тигра – обещает быть весьма счастливым периодом. Это будет год больших амбиций, бьющей ключом энергии и проявления таланта.

Динамичная энергия и невероятная сила Тигра могут быть использованы как в конструктивных целях, так и в разрушительных. Тигр наделен королевским достоинством, но, тем не менее, он может быть жесток и свиреп. С одной стороны, это символ величия, дикой силы и защиты, а с другой – агрессии и ниспровержения авторитетов.

Все эти проявления Тигра каждый из нас прочувствует в 2022 году в полной мере. Однако к кому-то символ года будет более благосклонен, а кому-то придется несладко.

Счастливчики 2022 года:

Овен

Овен будет главным счастливчиком 2022 года благодаря тому, что в середине года Юпитер – планета большого счастья – расположится в этом знаке зодиака. В 2022-ом Овен сможет добиться поставленных целей во всех сферах. Однако некоторые планы придется пересмотреть – это будет естественная необходимость, обусловленная тем, что Овен будет узнавать новые неожиданные факты. Преимуществом Овна будет то, что он будет узнавать о новых обстоятельствах первым, а, значит, первым сможет и скорректировать свои планы. Это не будет давать гарантий победы в конфликтах либо конкурентной борьбе, но станет явным преимуществом Овна.

Зима и весна 2022 года, когда Юпитер будет в Рыбах, станут для Овна непростым периодом, но дальше, с наступлением лета, все будет хорошо. В начале года Овну лучше упустить какую-то возможность, нежели сделать шаг в неизвестность, особенно зимой. Тем более, Овен все равно ничего не упустит: любая проблема будет иметь массу решений, но не все из них он сумеет разглядеть. То ли Овен призовет на помощь друзей, то призовет тех, кто меньше всего заинтересован в его победе, не важно – он всегда выберет верную стратегию и в работе, и в семейном кругу, поскольку сами обстоятельства будут подталкивать его к наиболее правильному шагу.

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С конца весны, когда Юпитер войдет в знак Овна, и до середины лета представители этого знака зодиака откроют в себе новые таланты. В это время Овна ждет успех в бизнесе, процветание, открытие новых дел. Кооперация в это время пойдет на пользу, но не является обязательным или единственно верным решением. Затруднения могут возникнуть из-за высокой эмоциональности, так как Луна будет не на стороне Овна. Потому следует стараться контролировать себя, особенно в ситуациях, когда рабочие планы не будут реализовываться так, как хотелось бы.

С середины лета до конца сентября 2022 года у Овна практически не будет проблем – ни с деньгами, ни с эмоциями. Трудности напрочь уйдут из жизни Овна на это время – во всем будет счастье и успех.

С октября 2022 года по февраль 2023-го хаос чаще начнет вторгаться в жизнь Овна. Это не станет проблемой, но упорядочивание обстоятельств потребует времени. Отчасти это связано с тем, что покровителем следующего цикла будет Кролик, а Тигр, очевидно, не уступит без боя, и его влияние будет доминирующим. Это означает, что Овну придется менять тактику в личных вопросах – в конце года ему придется пойти на некоторые уступки, которые, впрочем, принесут немало незабываемых эмоций.

В бизнесе и финансах в это время будет все не так однозначно. Но ближе к концу 2022 года Овен увидит, что он сумел пройти по намеченному пути, а, кроме того, для него откроются возможности, которые ранее были закрыты.

В целом, 2022 год для Овна будет весьма успешен. Ему хватит и таланта, и мужества, чтобы сделать самый важный первый шаг в направлении собственной реализации летом 2022-го, а далее все будет получаться.

Рыбы

Рыбы станут самым счастливым знаком зодиака в 2022 году после Овна. Это будет прекрасный год для них, особенно в самом начале и в самом конце. Гороскоп сулит Рыбам ряд судьбоносных событий, каждое из которых может кардинально изменить их жизнь. Поскольку Юпитер, управляющий знаком Рыб, занимает в этом цикле доминирующую позицию на небесной ленте зодиака, у представителей этого знака появится возможность существенно влиять на происходящее, причем прикладывая для этого минимальные усилия. На ловца и зверь бежит – это будет про Рыб.

Венера, активатор Рыб, сохранит стабильное положение, что исключит негативные процессы в сфере личных отношений и позволит объективно оценивать происходящее.

Меркурий, являющиеся источником проблем и страхов Рыб, не будет переживать в этом цикле значительных метаморфоз, однако с финансами представителям знака следует быть осторожными, особенно в начале года.

Звезды рекомендуют Рыбам реже доверять людям, разве что близкому родственнику, кому они на 100% верят. При этом практически не будет моментов, когда Рыбы смогут решить проблему исключительно при помощи денег – ставку следует делать на свою искренность и внутренние качества. Несмотря на то, что переговоры будут проходить в этом году напористее, чем обычно, некоторых побед Рыбы смогут достичь лишь в открытом противостоянии.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграПериод с января по апрель будет важен для карьеры Рыб. Даже если у них не возникало мысли что-то менять в своей жизни и в профессии, они все равно увидят новые возможности и смогут ими воспользоваться. Для некоторых людей из окружения Рыб это станет неожиданностью. Если речь идет о союзниках, то с ними Рыбам следует быть прямолинейными, что неестественно для Рыб – они же все время "на дне". Однако, даже будучи прямолинейными, не стоит раскрывать всех своих планов, лучше всегда оставаться загадкой. В свою очередь, с оппонентами следует быть непримиримыми, испытывая в отношении этих людей лишь уважение и желание быть лучше, чем они. Рыбам ни в коем случае нельзя пренебрегать своими обязанностями, но смотреть на ситуацию нужно шире, дальше и глубже, чем обычно. В год Тигра потенциал Рыб будет просто неограничен. Сейчас им сложно даже себе представить, какие перед ними открываются возможности.

В личных отношениях Рыбам важно просто оставаться собой. В какие-то моменты людям рядом с Рыбами может потребоваться помощь. Несмотря на то, что этот знак привычен к жертвам и самопожертвованию, но в этом году торопиться помогать не стоит. Также следует учитывать, что некоторые идеи, которые Рыбы уже готовы воплотить в жизнь, на самом деле могут оказаться ошибочными.

С апреля и до конца июня Рыбы будут правы абсолютно во всем. Если же кому-то будет казаться, что Рыбы не правы, то пусть смотрят пункт первый – Рыбы всегда правы. Вот только мнение Рыб будет не всегда учтено. Потому Рыбам будет важно донести свою позицию до каждого и сделать так, чтобы их слова запомнились. Это прекрасное время для того, чтобы усилить красноречие и заняться ораторским искусством. Впрочем, Рыбам не стоит вмешиваться, если другие категорически против. В этом случае лучше занять конформистскую позицию и заняться своими делами, оставив жизнь других людей на их собственное усмотрение. Через некоторое время окружающие все равно признают, что Рыбы были правы. Такая стратегия поможет Рыбам завоевать сильнейший авторитет, которого не было никогда за последние лет 12, и тогда жизнь представителей знака круто изменится в положительную сторону.

Одиноким Рыбам в это время стоит чаще смотреть вглубь себя. Семейные Рыбы смогут действовать свободнее, потому что в семье все будет более-менее стабильно.

В сфере профессиональной деятельности следует придерживаться ранее определенной стратегии, но не перекрывать себе путь к новому. Рыбам всегда стоит держать наготове альтернативу и быть готовыми действовать.

С июня по октябрь 2022 года Рыбы получат максимально сбалансированное время, когда все сферы жизни будут уравновешены. Хорошее время для отдыха, релаксации, косметологии, пластической хирургии. В начале осени Рыбам стоит обратить внимание на свое самочувствие и заняться своим здоровьем, например, поехать на воды.

К чему бы в это время ни стремились Рыбы, какие бы цели не ставили перед собой, они смогут подобрать ключи от всех замков, поэтому все двери будут открыты перед ними.

Заключительная часть 2022 года станет для Рыб нетривиальным периодом. Здесь число судьбоносных событий минимизируется, часто придется действовать не по намеченному плану, однако в этом не будет ничего плохого. Рыбам стоит стараться действовать правильно и не говорить ничего лишнего, и этого будет достаточно, чтобы они могли ориентироваться в происходящем и не ошибаться.

Период интересен тем, что в профессиональной деятельности возможны уникальные ситуации. Но многое будет зависеть от действий в предшествующие месяцы.

В целом, финал 2022 года будет удачен для всех знаков зодиака, но Рыбы будут доминировать, потому что Юпитер, планета большого счастья, вернется в этот знак. Почувствуется это не сразу, поэтому звезды рекомендуют действовать взвешенно и осторожно, особенно в сфере личных отношений, где тоже появятся новые, ранее неучтенные факторы. Если Рыбам предложат сыграть в незнакомую игру, стоит соглашаться, но не делать крупных ставок. Обстоятельства будут на стороне Рыб, что бы они ни решили.

Влад Росс / УНИАН

Стрелец

Стрельца ждет замечательный, успешный и супер-классный год. В 2022 году Стрельцу будет сопутствовать удача, особенно в карьере и финансовых делах. Меркурий, обычно ослабляющий позиции этого знака зодиака, будет усилен Юпитером, управителем Стрельца. В результате в руках Стрельца сконцентрируется гораздо больше финансовых возможностей, чем раньше, потому смело можно планировать расширение бизнеса. Важно, что при этом для Стрельца не будет никаких ограничений.

Пристальное внимание этому знаку следует обратить на сферу личных отношений: из-за неблагоприятного положения Луны возможны неконтролируемые вспышки эмоций, причем и у самого Стрельца, и у людей из его окружения.

Учитывая общую характеристику года Тигра, Стрельцу можно избрать любую тактику, хитрить или проявлять благородство, искать обходные пути или заручаться поддержкой союзников – так или иначе 2022 год обещает массу значимых событий. А поскольку Стрелец в этом будет не одинок, намечается серьезная конкуренция. Впрочем, тех, кто будет двигаться в одном направлении со Стрельцом и будет разделять его ценности, тоже будет достаточно в его окружении.

Период с начала января и до середины апреля 2022 года для Стрельца будет интересен тем, что он окажется одним из немногих знаков, всецело понимающих суть происходящего. В сфере профессиональной деятельности это позволит предвосхитить многие спорные ситуации и подготовиться к переменам, которые для других станут неожиданностью.

С другой стороны, в этот период Стрельцу не стоит играть в доброго самаритянина. Покровитель периода хотя и тяготеет к благородству, но не терпит проявлений слабости. Именно поэтому помогать другим следует только в том случае, если Стрелец безоговорочно уверен в своей позиции.

Вторая половина апреля-июль для Стрельца обещают быть спокойнее, но лучше не спешить расслабляться. На первый план в это время выйдут финансовые вопросы, а связанные с ними процессы достигнут пиковых значений обогащения. Рисковать в этот период не следует, а вот прагматично заниматься финансами абсолютно благоприятно. В основе решений должен лежать подробный просчет ситуации. Заранее следует продумать несколько стратегий и не бояться "менять коней на переправе".

В сфере личных отношений у Стрельца все будет не очень стабильно, но вряд ли его это напряжет.

С конца лета и по октябрь Стрельцу придется окончательно определиться с приоритетами, иначе обстоятельства перестанут складываться в его пользу. Звезды рекомендуют уделить внимание здоровью и ни в коем случае не перерабатывать.

В сфере личных отношений все наконец стабилизируется. Важно постараться не ходить вокруг да около, впрочем, действовать напрямик совсем необязательно.

В сфере трудовой деятельности стоит уделить внимание финансам и ни в коем случае не делать то, чего бы не сделали оппоненты. Как минимум, ни в коем случае не стоит рисковать, особенно играя на чужом поле. За границу в это время не стоит ездить.

Читайте такжеХудший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 годВ период с ноября и до конца 2022 года у большинства людей из окружения Стрельца сложится благоприятное впечатление о нем. Возможны очень хорошие ситуации личного плана, особенно удача будет благоволить одиноким Стрельцам – в поездках и путешествиях они могут встретить свою судьбу. Семейным Стрельцам не стоит останавливаться на достигнутом – они могут добиться новых высот в реализации собственных желаний. Если они действительно чего-то захотят, их никто не остановит.

В карьере в конце года все будет зависеть исключительно от самого Стрельца. Единственной верной стратегии не будет. Если Стрелец занимает руководящую должность или владеет бизнесом, ему следует чаше обращать внимание на мелочи. Остальным Стрельцам звезды рекомендуют повышать квалификацию и требовать от начальства повышения зарплаты, а также перспектив развития.

Козерог

2022 год для Козерога будет весьма благоприятным. Год Тигра обещает этому знаку максимально яркий и непоследовательный жизненный период. На стороне Козерога будут Сатурн, его традиционный управитель, и Юпитер, который обычно отвечает за проблемы и страхи этого знака зодиака. Марс, активатор Козерога, будет нейтрализован сложившейся астрологической обстановкой, а позиция Луны ощутимо усилится. В результате 2022 год для Козерога будет эмоциональным и очень приятным.

В этот год Козерогу придется принимать кардинально важные решения. Однако сил для решения любого рода вопросов у него будет предостаточно. При этом Козерог сможет помогать другим, что зачтется ему в будущем. Отдыхать времени не будет – будет работа, работа и еще раз работа. Будет просто море планов, проектов и очень бурная деятельность. На работе возможны любые перестановки. Период хорош и для того, чтобы открыть собственное дело.

В сфере личных отношений Козерог тоже смело сможет принимать судьбоносные решения, и звезды помогут в осуществлении планов. Главное для Козерога – оставаться собой и не позволять другим влиять на него больше, чем необходимо.

Период с начала года до середины апреля станет для Козерога самым непростым за весь год. Многие решения Козерога в это время столкнутся с противодействием со стороны самых разных сил. Ему придется часто менять свои планы, но не под влиянием обстоятельств, а потому что он сам так решит и захочет. Частыми будут ситуации, которые можно охарактеризовать словами классика – "горе от ума".

В период с середины апреля и до середины июля у Козерога наметятся принципиально новые тенденции. В это время по-прежнему не стоит ожидать покоя, но теперь эмоции станут играть решающую роль в сфере профессиональной деятельности. Козерогу предстоит показать себя не просто с лучшей стороны, но и раскрыть собственные слабости. При каких обстоятельствах это произойдет – звезды пока не говорят. Можете расценивать это как испытание: чтобы пройти его с честью, нужно руководствоваться принципами справедливости и благородства.

С середины лета и до середины осени 2022 года в жизни Козерога наметится еще один каскад перемен. Ни одна ситуация не будет очевидной, но лишь сначала. Как только Козерог решит разобраться с каким-то делом, особенно касающимся карьеры, все мгновенно встанет на свои места. Звезды советуют не распылять усилия, а фокусироваться на конкретных задачах.

Читайте такжеАстрологический прогноз на 2022-й для России: ждать ли майдана в Москве и конца путинского режимаОдинокие представители этого знака зодиака поступят правильно, если пойдут ва-банк, но риск должен быть оправдан. Тогда возможна удачи в любви.

У семейных Козерогов наметился перелом в отношениях, и только сильные чувства смогут разрешить ситуацию. Это вряд ли будет сложно, но поволноваться придется. Зато неповторимые эмоции обеспечены.

Период с середины октября и до конца декабря для Козерога будет чуть менее динамичным, но расслабляться не стоит, поскольку грядут важные события, в каждом из которых Козерог примет участие, выпячивая свое эго. В карьере многие процессы начнут стабилизироваться, и Козерог будет точно знать, что его ждет впереди. А это – уже половина дела.

В сфере личных отношений в этот период возможны неожиданности, но они не станут проблемой – наоборот, предоставят пищу для размышлений. Козерог сможет поступать так, как посчитает нужным. Советы со стороны вряд ли будут объективными.

2022 год закончится для Козерога позитивно. Но до конца года Козерогу придется трудиться в полную силу и не давать себе послаблений. В этом случае в финале его будет ждать награда, которую гарантируют звезды.

Влад Росс / Главред

Лузеры 2022 года:

Близнецы

Для Близнецов 2022 год будет не ахти, пройдет под знаком минус. Близнецов ждет не самый простой жизненный этап – Тигр не особо будет их жаловать. Но все трудности Близнецы все-таки сумеют преодолеть. Результаты приложенных усилий превзойдут все ожидания, если представители знака займутся своим профессиональным мастерством. Неплохо будет для Близнецов в новом году сменить профессию.

В 2022 году представителям знака часто придется действовать не в своей манере, но это откроет их новые таланты и позволит иначе взглянуть на свою жизнь. В каком-то смысле это будет период смены приоритетов. Именно Близнецам важно быть внимательными в год Тигра.

Период с начала 2022 года и до середины весны поможет Близнецам определиться со своими желаниями. Одинокие представители этого знака зодиака наконец поймут, что делали не так, а у семейных получится нормализовать отношения.

В профессиональной деятельности Близнецов ожидаются важные интересные события. Стоит приготовиться к тому, что все не будет ясно с первого взгляда, а некоторые моменты так и останутся покрытыми завесой тайн.

Период с середины апреля до середины июля 2022 года для Близнецов будет более спокойным, как и для большинства знаков зодиака. Тем не менее, в отдельные моменты от Близнецов потребуется нечто большее, чем созерцание и следование плану. Возможно, план придется изменить, что заставит Близнецов поволноваться.

С точки зрения эмоций, период обещает быть незабываемым. Вообще, сфера личных отношений именно в это время достигнет пика потенциальных возможностей. Близнецам ни в чем не стоит себе отказывать и следует быть искренними.

Вторая половина лета и начало осени 2022 года привнесет в жизнь Близнецов такую динамику, о которой они и не мечтали. К этому времени у Близнецов накопятся дела, и можно будет решать проблемы по мере их поступления, постепенно шаг за шагом преодолевая сложные ситуации.

Читайте такжеГороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоА вот заключительная часть года для Близнецов будет ужасной. Она не предоставит новых возможностей и не даст раскрыть новые таланты. А, кроме того, Близнецы могут потерпеть финансовую катастрофу. Потому им не следует ничего предпринимать в конце года. Ближе к декабрю Близнецы осознают, что все то, чем осенью они решили заниматься, было не так. Все будет не так хорошо, как бы хотелось. У Близнецов может пропасть желание что-либо делать, они могут погрузиться в депрессию и одиночество. Личная жизнь станет портиться.

С таким настроем Близнецам успеха не видать. Но если они постараются, сделают усилие над собой, пожертвуют личным временем, их будет ждать череда важных событий в конце года. И тогда конец года для Близнецов может стать ярким и продуктивным. Да, непростым, но запоминающимся и кардинально меняющим жизнь.

Также в конце года Близнецам следует беречь руки-ноги, потому что есть риск переломов. Крайне важно обезопасить себя от несчастных случаев и ДТП. Поездки за границу будут не очень благоприятны.

Дева

Для Девы 2022 год пройдет под большим жирным минусом. Гороскоп на этот год предсказывает Деве целый ряд судьбоносных событий. В этот период жизни ей предстоит доказать себе и окружающим, чего на самом деле стоят ее цели, и почему Дева готова идти к ним, несмотря ни на что. Если решимость внезапно подведет, придется ждать следующего удобного случая.

Юпитер, обычно ослабляющий позиции Девы, сменит приоритеты, но Венера, ответственная за проблемы и страхи знака, сохранит традиционное влияние. Это значит, что основные риски будут связаны со сферой отношений и моментами наивысшего проявления эмоций. Поэтому неизбежны ссоры и даже разводы.

Период с начала 2022 года до середины апреля будет для Девы крайне непредсказуемым. В сфере личных отношений нужно стараться просчитать ситуацию наперед и держать все под контролем. В это время у Девы вряд ли получится попробовать что-то нужное. Меркурий, выступающий одновременно управителем и активатором этого знака зодиака, хоть и не будет занимать сильные позиции, но все же поможет разобраться с мелкими финансовыми вопросами.

В период с середины весны до середины лета 2022 года люди, рожденные под знаком Девы, смогут наилучшим образом воспользоваться всеми доступными возможностями. Это – звездный час Девы в новом году. Перед Девой будут открыты несколько путей, и она сумеет выбрать наилучший. Стоит прислушиваться и к своему сердцу, и к своему разуму. На первый взгляд это будет казаться невозможным, но, когда Дева непосредственно столкнется с ситуацией, все сразу станет понятно.

Этот период важен для свободных от отношений Дев, не состоящих в браке. В это время будет возможность исправить любую ситуацию и найти личное счастье. Это будет уникальный шанс, чтобы найти свою любовь.

С начала августа и до конца октября 2022 года представителям этого знака зодиака будет непросто понять новые правила игры, потому что многое может измениться. С другой стороны, никто не будет настаивать на том, чтобы Дева решала поставленные задачи здесь и сейчас. Возможно, будет рациональнее отложить дело на потом, не отступать, действовать изобретательно и, если нужно, скрытно. На работе не стоит просвещать в свои планы всех подряд – иначе Деву могут подсидеть. В какой-то момент Дева откроет в себе неожиданные стремления, или в ней пробудятся уникальные, но до сих пор незаметные качества. Всеми новыми возможностями нужно будет пользоваться сразу.

Также не стоит Деве равняться на тех, в чьих мотивах она сомневается. Но если она сама для кого-то становится эталоном в каком-то деле, значит, в конце года у нее все может получиться.

Весы

Гороскоп для Весов на 2022 год – весьма негативный, спорный, с минимумом положительных моментов. Это будет обусловлено тем, что Марс, ограничивающий возможности этого знака зодиака, усилит свои позиции. Однако и Сатурн – активатор Весов – тоже получит усиление энергетики за счет сложившейся астрологической обстановки в Водолее. Это приведет к тому, что в жизни Весов будут проявляться разнонаправленные векторы – будут среди них и положительные, но больше все-таки отрицательных.

Несмотря на то, что характеристика этого годичного цикла в большей мере негативная, Весов из штормящего моря событий будет вывозить парус и правильное направление ветра.

В сфере профессиональной деятельности у Весов все сложится весьма интересно. Будет происходить настолько много событий и возможностей, что Весы чисто физически не смогут поучаствовать во всем, что будет вокруг них. Будет множество предложений, но Весы могут выбрать наихудшее из них. Потому представителям этого знака следует быть максимально избирательными.

Впрочем, ничего страшного в этом нет. Правильная расстановка приоритетов и стратегия станет залогом успеха Весов, даже несмотря на то, что год не особо удачен для них.

Если Весам будет казаться, что вокруг них все спокойно, значить, они что-то делают неправильно. Как решить проблему – подскажут близкие и друзья. Однако Весам не стоит полностью полагаться на чье бы то ни было мнение.

Период с начала года и до конца марта поможет Весам оказаться в нужном месте в нужное время. Потому благоприятными будут путешествия в это время.

Читайте такжеГороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытанийЕсли у Весов есть свой бизнес, им следует приложить максимум усилий – в дальнейшем окупится каждая капля пота. Если же представители знака работают в компании, то им следует быть внимательными, но не подозрительными.

Период с апреля по июль для Весов обещает быть спокойнее, чем начало года, но расслабляться будет рано. Весам нужно будет продолжать идти вперед, а, сталкиваясь с преградами, обходить их. Сила Весов будет заключаться в возможности идти по любому пути и все равно добиваться желаемого результата. Вопрос о том, сколько сил потратить, будет полностью зависеть от самих Весов – ведь важна будет именно дорога, а не финал этого года.

С августа по октябрь 2022 года Весы будут пребывать в подвешенном состоянии. Все будет сложно, и напряжение будет повышенным. В это время возможно увольнение и сложные ситуации в семье. Наибольшего внимания потребуют вопросы приземленного характера.

Если Весы заняты личным бизнесом, им стоит в этот период смотреть на ситуацию как можно шире. Наилучшим решением для них может стать прямолинейность во всем и со всеми. Весам, работающим в компании или организации, звезды советуют стать максимально активными осенью-2022.

Заключительный этап 2022 года для Весов будет наиболее сбалансированным, а по динамике совпадет с началом 2023 года. Их подхватит ураган событий, и на этот раз Весы будут знать, где верное направление. В это время могут произойти масштабные события, способные изменить судьбу Весов и их окружения.

В сфере профессиональной деятельности в конце ноября-в декабре следует попытаться отойти от шаблонов и посмотреть на ситуацию с разных ракурсов. В финансовом плане не стоит скупиться, но все равно следует избегать нецелесообразных трат. Что же касается сферы личных отношений, то она сама подтолкнет к нужным выводам, и последнее слово будет за Весами.

Водолей

После суперуспешного года Водолея в 2022-ом постигнет неудача. Одна из доминирующих планет цикла – Сатурн – является управителем Водолея и будет пребывать в его знаке. А Сатурн – это планета несчастья. При этом Юпитер, планета большого счастья, уйдет. Влияние Сатурна увеличится настолько, что Водолей сможет управлять временем – он сможет обуздать обстоятельства и снизить динамику событий, когда это потребуется.

Солнце, отвечающее за ограничение возможностей Водолея, также будет усиленно взаимным влиянием планетарных аспектов. В результате все окажется не так просто, как того хотелось бы.

В плане профессиональной деятельности 2022 год для Водолея будет продуктивным, ведь, как ни крути, Сатурн – это также планета карьеры. Да, Водолею будет жестко, трудно, будут препятствия, но карьера будет продвигаться.

Если же Водолей будет сидеть на месте в 2022 году, то вряд ли для него что-либо изменится. Все то, что было начато Водолеем в 2021 году, следует продолжить и в 2022, не стоит уходить с намеченной колеи.

За сферой межличностных отношений Водолею чаще придется наблюдать и анализировать ее, нежели действовать. Особых сложностей в этом не предвидится, но, чтобы достичь желаемого, придется прикладывать усилия и действовать необычными способами.

Период с января по середину апреля для Водолея будет спокойным – спокойнее, чем для большинства других знаков зодиака. Он смело может расслабиться в это время и уехать на отдых. Или же в это время Водолей может воспользоваться возможностью и занять доминирующую позицию в сфере профессиональной деятельности за счет того, что ему будет проще получить желаемое. Дальше Водолею следует ставить планку выше и ковать железо пока горячо. Если в это время в его окружении появятся обманщики, Водолей легко сможет вычислить их.

Звезды советуют в этот период быть мягче с близкими и с теми, кто жаждет внимания Водолея. Не стоит торопиться в начале года, принимая важные решения. Не стоит также особо советоваться с другими – Водолей сам прекрасно знает, что ему делать. В начале года все задачи придется решать самостоятельно – это несколько замедлит Водолея, но даст ему уникальный опыт и позволит в будущем избежать критических ошибок.

Со второй половины апреля и до середины июля Водолею придется смириться с некоторыми потерями. В это время нельзя вкладывать деньги в непроверенные проекты, хотя, возможно, они будут казаться заманчивыми – это будет заблуждение.

Все, что в этот период окажется за бортом у Водолея, давно пора отпустить. Гороскоп рекомендует не уделять много времени подобным ситуациям. Ведь, во-первых, все и так нормализуется без усилий со стороны Водолея. А, во-вторых, последующие события года предоставят Водолею другие уникальные возможности.

Одинокие представители знака весной-летом будут счастливы, несмотря ни на что. В это время они смогут встретить свою судьбу.

У семейных Водолеев будет возможность получить позитивные эмоции в пределах их семейного очага. Для этого нужно оставаться собой и не стоять в стороне, если у вас на глазах начнет разгораться конфликт.

Водолею в это время часто придется выступать в роли судьи, арбитра в обществе. Это очень большая ответственность, потому что иногда от слов Водолея будет зависеть целая цепь грядущих событий. Водолею, чтобы понять, насколько он прав в той или иной ситуации, достаточно будет попробовать посмотреть на себя со стороны.

Вторая половина лета и начало осени сменят кардинально приоритеты Водолея. Если первая половина года была сфокусирована на личности самого Водолея и его отношениях, то во втором полугодии потребуется максимум времени уделить работе и жизненным перспективам. В минуты отдыха Водолею стоит посвятить себя необычным занятиям, например, медитации, массажу, йоге.

Читайте такжеФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграЕсли у Водолея есть личный бизнес, ему стоит во втором полугодии постараться чаще вести переговоры, ведь его сильной стороной станет харизма и гибкость. Даже если раньше все было иначе, Водолей сумеет наработать в себе эти качества.

Водолеям, работающим в организации или компании, звезды рекомендуют либо приложить максимум усилий для получения нового места, либо реализовать авантюру, которая давно томится в их мыслях и не дает покоя с 2021 года. Обстоятельства могут меняться, но вектор будет один, и, следуя ему, Водолей добьется желаемого.

Концептуальным моментом в это время для Водолея станет духовность. Возможно, Водолею просто не хватает веры в себя, в кого-то или во что-то, и ему представятся время и возможность, чтобы исправить это.

С середины октября до конца 2022 года Водолей будет точно знать, чего хочет. В этот период трудности не предвидятся – все будет непросто, но преодолимо. Водолею важно действовать, помогать другим, искать альтернативные возможности. Этот период наиболее удачен для бизнеса.

В целом, в 2022 году Водолею не очень будет фартить в личном плане, но в карьере все будет замечательно. И конец года не так будет подходить для любви, как для налаживания отношений с родственниками и планирования важных семейных мероприятий.

В конце года любое решение Водолея будет иметь значительные последствия, и это нужно учитывать. В целом, к завершению годичного цикла все процессы в жизни Водолея стабилизируются, но не все будут значимыми. В этом и будет заключаться миссия Водолея на данном этапе – отделить зерна от плевел, значимое от незначимого. Если Водолей открыт новому и понимает ценность чужих усилий, это не станет проблемой для него.

2022 год для большинства Водолеев завершится исключительно положительно. Плохой старт, зато прекрасный финиш года.

Нейтральным 2022 год будет для следующих знаков:

Телец

Для Тельца 2022 год будет ни холодным, ни жарким. Этот год вряд ли будет спокойнее предыдущего, но, без сомнения, он будет перспективнее. Это будет связано с тем, что Луна усилится положением Сатурна и Юпитера и не займет антагонистическую позицию по отношению к Тельцу, как это часто бывает. В таком положении потенциал Луны как активатора возрастет, а это значит, что в сфере личных отношений представители этого знака смогут достичь больше, чем планировали. Эмоции не будут мешать Тельцу даже в случае ошибочной оценки.

В середине года все сферы жизни Тельца будут сбалансированы, а в остальные периоды одна из сфер будет явно превалировать над другими. Задача Тельца в такой ситуации будет состоять в том, чтобы правильно распределять усилия.

Период с начала года по март включительно будет нестабильным. Главная сложность будет заключаться в том, чтобы понять, кто является союзником, а кто ставит палки в колеса.

С середины весны до середины лета 2022 года представители знака будут себя чувствовать более уверенно, и это будет расцветом возможностей Тельца. Это время будет резко контрастировать с началом года. Несмотря на то, что по-прежнему придется подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, будут появляться новые возможности. Однако теперь у Тельца будет и опыт, и понимание закономерностей, на основании которых происходят события вокруг него.

Одинокие представители знака могут попытаться кардинально изменить свою жизнь, но вряд ли это удастся. В свою очередь, семейные Тельцы получат больше, чем хотели, и им всего-навсего придется пересмотреть какие-то свои приоритеты.

В карьере все будет стабильно. Если Телец в начале года правильно определил свою стратегию, его позиция укрепится уже в середине года.

Вторая половина лета и начало осени 2022 года даст Тельцу то, чего он давно хотел.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год ТиграВ заключительный период года, осенью и зимой, Тельца ждет череда небольших, но значительных событий. Вполне возможно, что Телец успеет отреагировать на все. В сфере личных отношений не будет ошибочного варианта, а в профессиональной деятельности Телец сможет сделать больше, чем ожидал.

Финансовых сложностей также не предвидится. Совет Тельцу один – не скупитесь! Тельцу стоит вкладывать деньги в недвижимость, а также делать крупные покупки в конце года.

Рак

Для Рака 2022 год будет нейтральным. Год Тигра обещает быть ярким, но во многом непредсказуемым. Чтобы справиться с непредвиденными ситуациями и добиться поставленных целей, придется приложить усилия, поскольку Луна, активатор знака Рака, не всегда будет прикрывать тыл. Негатив Марса, который будет отвечать за проблемы и страхи, в 2022 году может усилиться. В итоге, этот знак окажется одним из немногих, кому в этом годичном цикле придется полагаться в большей степени на интуицию. Тот факт, что Рак принадлежит к стихии воды, пойдет на пользу ему, но не его планам. Поэтому проекты в этом году могут быть обманчивыми, изменчивыми и непредсказуемыми.

Период с начала 2022 года вплоть до середины апреля будет характеризоваться резкими перестановками. Никто не будет давить на Рака – главным мотиватором будет выступать он сам. Для кого-то из представителей знака это покажется плюсом, для кого-то – минусом. Главное – как именно поступит Рак в ситуации, к которой он не был готов.

Семейным представителям знака Рака в начале года предстоит принять радикальное решение, которое какие-то пути откроет, а какие-то, наоборот, закроет.

Вторая половина весны и начало лета обещают людям, рожденным под знаком Рака, некоторый отдых и расслабление. Потому в этот период неплохо будет отправиться на отдых, на море в Египет или на воды в Закарпатье. Многие знаки в этот период могут сбавить обороты своей активности, и Рак не будет выделяться на их фоне. Что делать – решать только самому Раку, ему стоит больше полагаться на себя (для этого будут и возможности, и ресурсы).

Во второй половине весны и в начале лета Раку стоит заняться собой, на пользу пойдут медитация и силовые нагрузки. Это отличное время, чтобы пойти в спортзал, заняться фитнесом.

С августа по октябрь 2022 года в жизни Рака все изменится. Главная сложность для него будет заключаться в том, что некоторые ситуации потребуют от него быстрого принятия решений, а времени для размышлений не окажется. Поэтому Раку следует просто действовать – время с конца лета будет играть на его стороне.

Ноябрь и декабрь для Рака будут относительно спокойными, но не все аспекты своей жизни он сможет контролировать. С этим нужно смириться и постараться извлечь выгоду.

Многие одинокие представители этого знака зодиака в данный период раз и навсегда решат для себя несколько важных вопросов. А у семейных Раков получится добиваться того, о чем они давно и не мечтали.

Влад Росс / УНИАН

Лев

Льву в 2022 году будет ни холодно, ни жарко. Год Тигра обещает стать для Льва относительно спокойными периодом, хотя вокруг все будут суетиться в нескончаемой череде событий. Все дело в том, что Солнце – управитель Льва – из-за сложившейся астрологической ситуации исключит свое влияние на жизнь подконтрольного знака. Потому в новом году Лев не очень-то будет находиться на солнечной стороне жизни. А еще больше на этот процесс повлияет Сатурн, традиционно отвечающий за проблемы и страхи Льва: эта планета будет в оппозиции ко Льву – в Водолее. В результате Лев сможет комплексно пересмотреть свое прошлое и сделать важные выводы, которые позволят посредством несложных действий значительно изменить свое настоящее и будущее.

Начало 2022 года, с января по март, будет важным для Льва в сфере личных отношений. Готовьтесь к тому, что все тайное станет явным. Львам, которые не привыкли юлить, нечего бояться, но остальным придется принимать соответствующие меры. Этот период потребует от Льва напряжения и сил, однако усилия окупятся с лихвой.

Одинокие представители этого знака зодиака с большой вероятностью смогут изменить свой статус и обрести шанс на настоящее счастье.

Период с апреля по июль предоставит Льву возможность не просто догнать остальных, но и превзойти их. Так что вторая половина весны до середины лета станет звездным часом для этого знака. Звезды будут давать большие перспективы развития. В целом, период будет значительно отличаться от начала года своими положительными свойствами. Однако выложиться придется по полной, чтобы добиться приятных перемен.

Период с августа по сентябрь 2022 года будет более стабильным. В бархатный сезон в сентябре стоит отправиться на море и отдохнуть, ведь все равно в это время бизнес не будет развиваться так стремительно, как бы того хотелось.

Гороскоп советует в любой непонятной ситуации маневрировать. Лев может быть уверен, что безвыходных ситуаций не будет. Не стоит пытаться в сфере профессиональной деятельности ухватить самый большой кусок – не донесете. Льву понадобится нечто большее, нежели прямолинейный напор и уверенность в своих силах.

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Заключительная часть 2022 года станет для Льва временем подведения итогов. Этот период окажется самым динамичным за весь годичный цикл. В плане финансов нужно постараться хотя бы осенью избежать лишних трат. Также нужно позволить всему складываться естественным образом.

Львам, которые не состоят в отношениях, не стоит пытаться моделировать ход событий. А семейным Львам, наоборот, в конце года Тигра нужно продумать каждую мелочь, чтобы быть готовыми ко всему.

Львам, которые занимают руководящие должности, звезды советуют ничего не пускать на самотек и лично контролировать происходящий процесс, иначе их могут подсидеть. Потенциал Льва в 2022 году будет намного больше, чем кажется ему самому, и Тигр поможет его раскрыть.

Скорпион

2022 год для Скорпиона станет сбалансированным периодом жизни. Хотя, впрочем, в большей мере это будет позитивный период, нежели негативный. Год будет отмечен удачными стечениями обстоятельств и мелкими заботами, которые будут постоянно отвлекать внимание. Сатурн и Юпитер – главные покровители года – практически не окажут негативного влияния на этот знак зодиака, поэтому Скорпиону всегда придется полагаться на собственные силы. Это – не минус. Наоборот, такая ситуация предоставит Скорпиону больше свободы и возможностей, и все будет зависеть исключительно от него самого.

С другой стороны, положение Марса, управителя Скорпиона, будет таково, что преимущество в конфликтных ситуациях будет у врагов этого знака. Скорпион точно будет знать, кто прав, но доказать это окружающим будет не всегда легко.

Из-за влияния Луны, отвечающей за проблемы и страхи этого знака, эмоциональные вспышки Скорпиона в 2022 году часто будут деструктивными, поэтому могут рушиться отношения с родственниками, детьми и супругами. Поэтому важно держать себя в руках, но без фанатизма, не переигрывать. Риск далеко не всегда будет оправдан.

Период с начала 2022 года и по апрель позволит Скорпиону перейти на новый уровень понимания окружающего мира. Несмотря на высокую динамику, это время станет достаточно созерцательным. Скорпиону не стоит сопротивляться, если вдруг возникнет желание побыть в одиночестве и заняться каким-то медитативным делом, которым раньше не доводилось заниматься.

Период конца весны-начала лета для Скорпиона будет особенно ярким, эмоциональным и любвеобильным. В это время Скорпион может найти любовь и счастье своей жизни. Но при этом важно контролировать себя, поскольку события будут развиваться очень бурно, и Скорпион может слишком войти в азарт и проиграть все свое состояние. Обязательно нужно сублимировать свою кипучую энергию.

Одиноким Скорпионам звезды советуют чаще выбираться из дома, поскольку именно в это время они могут встретить свое счастье, секс, любовь, страсть, которые всегда так нужны представителям этого знака.

Август-октябрь для Скорпиона почти не будут отличаться от предыдущего этапа, но некоторые обстоятельства изменятся. Например, Скорпиону придется чаще сдерживать себя. Насколько это будет получаться – будет зависеть только от личных качеств, внешние факторы здесь не помогут.

Если у Скорпиона есть свое дело, то в это время нужно его продолжать, двигаясь по ранее намеченному курсу. Тем представителям знака, у которых нет своего бизнеса, звезды советуют смотреть на мир шире – возможно, они давно что-то упускают, а потому их деятельность развивается сама по себе, без особого удовольствия и рвения представителей знака.

В конфликтных ситуациях Скорпион будет впереди своих оппонентов, но это не означает, что любую задачу следует низводить до прямого столкновения. В отдельные моменты эта тактика будет продуктивной, но не всегда.

Заключительный этап года, ноябрь-декабрь, для Скорпиона будет непредсказуемым. Все будет зависеть от решений, которые принимались раньше в течение года.

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Если одинокие Скорпионы до этого времени не сменили свой статус, то в конце года Тигра они едва ли смогут чего-то добиться в этой сфере. Если будет упущено звездное лето, то в конце года будет нечего ловить. Хотя есть вероятность, что новогодняя ночь сделает подарок, и что-то все-таки изменится к лучшему.

Семейным Скорпионам в конце года будет проще, поскольку у них будут не только конкретные цели, но и очевидные методы их достижения.

В профессиональной деятельности под конец года можно рассчитывать на приятные неожиданности, но они должны восприниматься лишь как бонусы. Вообще, основа успеха Скорпиона в 2022 году – грамотное распределение финансовых потоков и способность в каждый момент времени отдавать все внимание своему делу.

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