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Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц года

Влад Росс
1 декабря 2023, 09:20
В декабре будет жутко не везти в любви, РФ забросает Украину ракетами, а ретроградный Меркурий создаст свои традиционные препятствия, говорит гороскоп на месяц.
Астролог Влад Росс составил прогноз на декабрь-2023 и рассказал, что принесет последний месяц года
Гороскоп на декабрь-2023 от Влада Росса обещает не самое приятное и удачное завершение года / Главред

Декабрь 2023 года будет весьма интересным периодом. Прежде всего, он будет отмечен тем, что Меркурий вновь станет ретроградным. Практически весь месяц будет проходить на высоких скоростях, в суете. Очень важно будет успеть всё до праздников, особенно купить подарки, а точнее до ретроградности Меркурия, которая начнётся 13 декабря. Если приобрести новогодние и рождественские подарки после этой даты, они будут ломаться, быстро придут в негодность или попросту будут бесполезны. Например, если подарите технику, она быстро сломается или разобьется.

Венера в Скорпионе. В декабре-2023 многих будет ждать колоссальное невезение в любви. В это время всё будет рушиться, будет возникать множество сложных ситуаций. Это связано с тем, что Венера, планета любви, войдёт в знак своего падения – Скорпион. В этот период можно серьёзно разругаться или разорвать отношения. Венера в Скорпионе будет разгонять страсть и заставит поволноваться и по поводу финансов, и по поводу отношений, а точнее их разрыва. Декабрь будет месяцем скандалов, которые порой будут возникать на пустом месте.

Марс в Стрельце. Марс в Стрельце и дальше будет призывать ставить новые цели и готовиться к будущим свершениям.

Кроме того, Марс является символом войны, а Стрелец – символом оружия и ракет, соответственно, после перехода Марса в знак Стрельца на Украину полетят российские ракеты. Негативных сюрпризов и массовых обстрелов не избежать.

Статичность планет. Во многом астрологическую погоду в декабре 2023 года будет определять статичность планет: Нептуна, Меркурия и Юпитера. Это может приостанавливать ход разных дел, связанных с темами этих планет. Так, например, в период статичности Нептуна следует быть осторожнее с алкоголем, иначе можно уйти в запой. А в период статичности Меркурия, в середине и в конце декабря, лучше не передвигаться ни на каких транспортных средствах и не отправляться в дорогу. Особенно не рекомендую делать этого 31 декабря, когда Меркурий станет стационарным. В противном случае с вами случится то же, что и с главным героем новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". А вот статичность Юпитера будет заставлять искать способы улаживания конфликтов на международной арене.

Полнолуние и новолуние

27 декабря в 2:33 нас ждёт "холодное полнолуние". В это время нужно проецировать важные ситуации, чтобы была полная чаша и тепло в вашем доме.

Самое опасное, что может сделать наш враг – это прямо перед Новым годом расстрелять своими ракетами наши дома. Критическая ситуация будет сохраняться 26-28 декабря.

13 декабря в 1:32 будет новолуние. Это время, когда нужно проецировать новые образы и своё будущее, пытаться понять, чего вы хотите, составлять планы на ближайший месяц. В эту дату лучше думать о мире, победе и о том, что Украина должна выстоять в этом сложном декабре.

Деловая активность

Венера создаст напряжённый аспект вблизи 10 декабря, то есть 9-11 числа будут не самыми удачными. Также 20-22 декабря Венера будет создавать очень сложные аспекты. В эти даты придётся поволноваться из-за финансовых дел. На эти числа ни в коем случае не назначайте важных переговоров, встреч и подписания важных контрактов.

Марс практически весь месяц будет в соединении с Солнцем в зодиакальном знаке Стрельца. Поэтому в декабре будут ставиться очень важные цели, в том числе и военные.

К слову, Валерий Залужный начнёт набирать свою мощь и силу. Военные в этом месяце выйдут на первый план и получат новые возможности продвижения. Более того, считаю, что следующим президентом после Зеленского будет Залужный.

Смотрите эксклюзивный астрологический прогноз на декабрь 2023 года для Главреда от Влада Росса:

Также Марс будет делать напряжённый аспект с Нептуном 29 декабря. Поэтому перед Новым годом, особенно в эту дату, нужно крайне осторожно принимать решения, особенно касающиеся финансов и крупных покупок. Также эта дата опасна тем, что у вас могут выманить деньги или обмануть на очень большую сумму.

Также на деловую сферу повлияет Меркурий, который будет статичным и ретроградным с 11 декабря до 4 января. Сильнейшее всего это будет чувствоваться с 31 декабря по 4 января. В это время лучше ничего значимого не делать, а веселиться, отдыхать, то есть не предпринимать никаких важных шагов.

В любом случае, Марс в знаке Стрельца будет стимулировать к активности. Марс – это огненная планета, поэтому военные действия в декабре точно не остановятся, наоборот, они могут только усилиться. У нас будет большой шанс прорвать оборону врага и взять населённый пункт Олешки, дойти до Кинбурнской косы, а там уже и недалеко до Крымского полуострова. Снабжение российской армии можно будет прекратить в это время. В этот период будет хотеться расширяться, множиться, иметь большие перспективы и активную деятельность. У бизнесменов декабрь 2023-го будет хорошим месяцем для продаж.

Бо́льшую часть этого месяца Марс будет весьма гармоничен. В своём темпе он будет двигаться к лучшему будущему. Если у вас есть задумки сделать что-то новое, то лучше поторопиться и успеть с этим в первой декаде декабря, пока Меркурий не стал ретроградным.

Последняя неделя декабря в плане бизнеса и денег будет не особо удачной для начинаний. Дела, начатые вблизи 29-31 декабря, могут принести глобальные разочарования.

В период ретроградности Меркурия, то есть после 11 декабря и до конца месяца, лучше всё переделывать, переписывать и пересматривать. Речь идёт о делах, документах, контрактах и договорённостях. Планировать что-либо новое не следует.

Деньги, покупки

Как мы уже говорили, декабрь 2023 года – ужасный месяц для покупок, поэтому лучше их сделать до 13 декабря.

Венера, планета финансов, будет двигаться не слишком комфортно – по Скорпиону, что будет создавать крайности и вызывать интенсивные эмоции. В это время многие могут впасть в шопоголизм. Будт сложно сделать верный выбор.

Любовь и отношения

В декабре-2023 страсти будут кипеть и дома, в личной жизни, ведь Венера будет в знаке Скорпиона с 4 по 29 декабря. Только перед Новым годом она покинет этот знак зодиака. Дальше сложится более благоприятная ситуация, когда Венера будет в Стрельце.

У многих личная жизнь в декабре будет кипеть. Застойные времена останутся позади, а ситуация, которая казала замершей, сдвинется с места. В это время кто-то потеряет отношения, кто-то переведёт их на новый уровень. Ведь Скорпион – это знак трансформации отношений.

Это время благоприятно для того, чтобы обратиться к психологу или астрологу.

В отношениях в декабре могут возникнуть кризисы, трансформации, недопонимание из-за того, что партнёры слишком глубоко погрузятся каждый в себя, в свой эгоизм. В декабре отношения будут проверяться на прочность и вшивость. В это время будут всплывать какие-то важные детали, например, могут вскрыться измены.

Кроме того, повышается опасность подцепить разного рода венерические заболевания, особенно вблизи напряжённых аспектов Венеры 9-11 и 20-22 декабря. Потому важно предохраняться в это время.

Опасности месяца

Ретроградный Меркурий – это плохо для чего-то нового, но не повод совсем отказываться от поездок, особенно в места, где вы раньше бывали и которые вам хорошо знакомы. Поэтому в декабре 2023-го в новые места лучше не ехать.

Ближе к концу декабря станет статичным Юпитер. Эта планета связана с социальными процессами, и во время её статичности несколько замрёт международная обстановка. Поэтому политикам важно успеть договориться о значимых вещах до конца декабря. Эта статичность будет прямо перед Новым годом – 28-31 декабря.

В это время возможен неожиданный коллапс, связанный с мировой финансовой системой. Также внезапно может обостриться конфликт в Израиле или развяжется новая война, например, на Филиппинах, Дальнем Востоке или в Венесуэле. Также перед новым годом возможен конфликт между Боснией и Герцеговиной или Косово и Сербией. Такой неожиданный ужасающий новогодний сюрприз может многих опустошить. Иными словами, в преддверии Нового года может разыграться глобальная негативная ситуация.

Также в это время возможны землетрясения, вулканическая активность и цунами.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Статичный Меркурий в декабре может серьёзно спутать планы. Риск этого велик 11-15 декабря и 31 декабря – 4 января. Все дела, связанные с торговлей, транспортом, поездками, документами и переговорами могут замедляться.

Напряжённая Венера в декабре может создавать трудности в финансовых отношениях. Венера будет идти по знаку Скорпиона и встанет напротив Юпитера и Урана вблизи 10 и 21 декабря. Вблизи этих дат не следует принимать никаких важных решений.

Марс будет делать напряжённый аспект с Нептуном вблизи 29 декабря. В это время велик риск обмана на крупную сумму денег. Перед Новым годом у всех возрастёт доверчивость, потому легко будет запутаться и не распознать место, где вас могут объегорить.

Что можно и чего нельзя делать в декабре-2023

В декабре 2023 года рекомендуется: возвращаться в прошлое; возвращаться в Украину; пересматривать важные аспекты в вашей жизни; редактировать договора; выбрасывать лишний хлам, как это делают итальянцы на Новый год; проводить генеральную уборку; повторять пройденный материал; сдавать экзамены и зачёты во второй половине месяца; переделывать дополнительные отчёты; переписывать книги и мемуары; проводить ревизии; подводить итоги; пересматривать и дополнять старые планы; начинать путешествия в места, где вы уже бывали; делать важные покупки и совершать поездки до 12 декабря.

В декабре 2023 года не рекомендуется: делать крупные покупки, их нужно успеть сделать до 12 декабря; начинать новую программу обучения с новым преподавателем; обращаться в суд и начинать судебные разбирательства; начинать строительные работы (зато можно сделать ремонт, который давно собирались сделать).

Практически весь месяц будет неудачным для начала важных поездок, особенно неблагоприятные числа: 9-15, 27-29 декабря. Не покупайте билеты на эти даты.

Более-менее благоприятные даты для поездок: 2-3, 14-15, 24-25 декабря.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и прочего. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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