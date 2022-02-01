Гороскоп на февраль-2022 для всех: Овен будет уязвим, а Водолею предстоит суперуспешный месяц

По словам астролога Влада Росса, в феврале-2022 больше всего будет фартить Весам и Водолею / Фото ua.depositphotos.com

По сравнению с январем, февраль 2022 года для многих будет неплохим месяцем. В это время удастся многое успеть и решать задачи, не опасаясь заминок, торможения или отката назад. Это будет обусловлено тем, что в начале февраля заканчивается ретроградность и статика двух планет – Меркурия и Венеры. Когда эти планеты начнут двигаться прямо, все дела пойдут динамичнее и успешнее.

После 15 февраля Меркурий переместится в знак Водолея, что ознаменует начало хорошего и продуктивного времени. В этот период у многих появится желание больше общаться и объединяться в сообщества, успешным будет запуск информационных ресурсов, удастся познакомиться с полезными людьми, придумать оригинальное решение задач, реализовать замыслы и идеи.

Кроме того, февраль пройдет под весьма позитивным аспектом – секстилем Юпитера и Урана. Эта комбинация планет сулит огромную удачу, большие возможности и успех стартапов. При секстиле Юпитера и Урана противоборствующие сторону могут наконец начать договариваться и переходить от конфронтации к свежим идеям.

Самым счастливым февраль 2022 года будет для представителей знака Водолея, однако и нескольким другим знакам звезды сулят неплохой период.

Лузеры февраля-2022:

Овен

В феврале 2022 года после долгих размышлений Овну придется решать проблемы, причем действовать нужно будет самостоятельно, никого не привлекая. Последний месяц зимы будет сложным для представителей этого знака. Овну нужно будет очень постараться, чтобы не наломать дров, иначе впоследствии будет сложно привести в порядок дела, особенно семейные.

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Эмоции в феврале нужно будет держать в узде, даже если покажется, что окружающие слишком много хотят и не слишком справедливы. Рассудительность, проявленная Овном в феврале, полностью окупится в марте.

При этом февраль-2022 предложит новые возможности в карьере и необычные комбинации решения вопросов. Овну необходимо воспользоваться ситуацией, строить планы и проекты. Решая деловые вопросы, Овен не успеет заметить, как закончится зима.

В вопросах карьеры Овну в феврале важно всегда адекватно оценивать свои возможности, иначе есть риск взяться за дело, которое будет не по плечу. Взвалив на себя больший груз, чем можно унести, Овен может попросту надорваться. Перед принятием какого-либо решения представителям этого знака нужно будет тщательно взвешивать все "за" и "против". Это не время для импульсивных действий и скоропалительных решений.

Кроме того, Овну необходимо сосредоточиться на самом важном, расставить приоритеты, не оглядываться по сторонам и не обращать внимания на мелочи.

Отношения с начальством у Овна в этом месяце будут складываться довольно непросто. Потому представителям знака необходимо набраться терпения и продолжать гнуть свою линию. В конечном итоге, у Овна все сложится, согласно плану.

В феврале-2022 у Овна закладывается финансовый фундамент будущего. Все инициативы и нововведения в работе очень скоро приведут к успешным показателям, но, скорее всего, не в этом месяце. Ждать, впрочем, придется не так уж долго – до весны, которая скоро наступит.

В личной жизни у Овна все будет складываться довольно гладко, но только в том случае, если он не будет тратить слишком много денег на развлечения. Потому придется немного поумерить свой пыл. В противном случае скандалы неизбежны.

Свободные Овны получат возможность познакомиться с интересными представителями противоположного пола, особенно во второй половине февраля.

Те Овны, которые устали от имеющихся отношений, получат возможность освободиться от надоевшего партнера. Февраль – один из лучших месяцев, чтобы раз и навсегда сказать: "До свиданья, ты прости, и бог простит. На прощанье ты не плачь и отпусти". Разрыв пройдет достаточно безболезненно. Овну удастся расстаться с партнером друзьями, сохранив друг о друге самые добрые и светлые воспоминания.

Что касается здоровья, то Овен в феврале будет очень уязвим в энергетическом плане. В этом месяце представителям знака нужно разумно чередовать работу и отдых, так как физическая усталость может вызывать головные боли, негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, а также сделать их уязвимыми перед коронавирусом – перед Омикроном. В этом месяце большой риск встречи с инфекционными, вирусными заболеваниями, потому Овну, как никому другому, необходимо как можно меньше бывать в людных местах, а также не пренебрегать профилактическими мерами.

Близнецы

У Близнецов февраль 2022 года пройдет под знаком "минус". Звезды рекомендуют Близнецам не зацикливаться на своих планах и делах, а активно помогать всем, кто об этом просит. Раздав астральные долги, представители знака поймут, что жить стало легче.

Меркурий, управляющий Близнецами, из ретроградного движения переходит в директное, потому постепенно жизнь начнет налаживаться, и февраль все-таки будет лучше, чем предыдущие периоды.

Близнецам категорически противопоказано делать то, к чему не лежит душа. В феврале нужно делать только то, что хочется и нравится. Все пойдет наперекосяк и закончится ничем, если Близнецы будут перечить своей судьбе. Успех будет гарантирован только в хобби и любимом деле.

В этом месяце Близнецы найдут примирение с человеком, о котором раньше не хотели даже слышать. Будет предложен второй шанс, и от него не стоит отказываться.

Февраль – прекрасный месяц для того, чтобы отправиться в далекое путешествие или начать изучения иностранного языка. Также Близнецов ждет удача при сдаче экзаменов.

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В сфере карьерной деятельности Близнецам необходимо чаще хвалить тех, кто трудится рядом. Чем большую щедрость Близнецы будут проявлять в этом отношении, тем лучше будут работать их коллеги. Все это несомненно пойдет на пользу Близнецам, и эти люди не оставят Близнецов без поддержки в трудной ситуации. Если Близнецы являются руководителем, то сотрудников в этом месяце следует поощрить материально, при этом отметить нужно и лидеров, и тех, кому не хватает уверенности в себе.

Коллективная деятельность в феврале для Близнецов гораздо предпочтительнее, нежели индивидуальная. Потому, если представители знака собрались отправиться в путешествие в феврале, то делать это следует целой командой. Если Близнецы начнут работать над новым проектом в одиночку, возможно, им придется столкнуться с препятствиями. Чтобы дело пошло на лад, достаточно будет подключить к процессу единомышленников, а также деловых партнеров.

В феврале Близнецам непременно следует подумать о том, как можно улучшить свое финансовое положение. Не стоит откладывать в долгий ящик идеи по этому поводу. Можно найти прибыльную подработку и вложить средства в какое-либо предприятие.

В личной жизни одиноким Близнецам в первой половине месяца будет непросто покорить сердце избранника. Лучше занять выжидательную позицию и тщательно продумать стратегию завоевания. Если отношения завязались совсем недавно, Близнецам не следует проявлять излишнего любопытства. В попытках узнать как можно больше о новом партнере, есть риск случайно затронуть больную тему и, тем самым, увеличить дистанцию.

Близкие люди семейных Близнецов будут нуждаться в поддержке, и Близнецы не должны отказывать им во внимании. Это не значит, что они должны все проблемы решать за друзей и родственников – достаточно помогать добрым советом, сопереживать, но не брать на себя всю ответственность за происходящее. В последней декаде февраля взаимоотношения с партнером будут весьма сложными. Улучшить ситуацию помогут совместные дела, связанные с детьми, родителями и благоустройством дома.

В плане здоровья Близнецам необходимо направить силы на повышение сопротивляемости организма инфекциям, особенно тем, что передаются воздушно-капельным путем. Больше всего уязвимы будут легкие. Весь комплекс профилактических мер будет кстати: нужно употреблять витамины, нужен полноценный отдых, проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе. Это хорошее время, чтобы подышать свежим воздухом у океана или в горах. Близнецам нужно избегать мест с большим скоплением людей, толпы. В феврале хорошо начинать лечение заболеваний органов дыхательной системы, а также проводить физиотерапевтические процедуры.

В 20-х числах февраля наступит прекрасное время для того, чтобы заняться своей физической формой и отправиться в спортзал. Самое время начать приводить себя в порядок, чтобы хорошо смотреться в купальнике летом.

Рак

Рака ждет далеко не самый приятный месяц. В феврале 2022 года Раку не следует принимать участие в интригах, которые будут кипеть вокруг. В этом месяце представителей знака могут ниспровергать с занимаемых ими должностей. Кроме того, есть угроза попасть в катастрофу. Плюс – у Рака могут отобрать деньги.

Поэтому в феврале Раку важно сто раз подумать, сто раз проверить и только после этого принимать решение.

Только отстранившись от борьбы за место под солнцем, Рак сможет добиться желаемого. Инициатива будет наказуема.

В феврале Рак может неплохо вести дипломатические беседы. Но иногда, когда ему будет надоедать проявлять гибкость, он может становиться агрессивен. И эта агрессия может вернуться Раку сторицей. Февраль – не лучшее время для подобного поведения.

Словно игрушку на резинке, Рака раз за разом будет тянуть назад, и дела не будут клеиться. Чтобы исправить ситуацию, Раку следует вспомнить, кому он задолжал. Вернув долг, он сразу почувствует облегчение.

Обстановка на работе не даст Раку скучать. Возникнет множество непредвиденных вопросов и проблем, которые нужно будет решать в кратчайшие сроки. Зато будет хороший момент, чтобы договариваться с партнерами и клиентами. В феврале Раку нужно будет заранее очень четко обдумывать любой шаг, иначе все будет не так просто, как бы хотелось. Деловые партнеры Рака будут неуступчивы, подозрительны и излишне щепетильны.

В середине месяца в коллективе Рака может вспыхнуть конфликт, из-за чего тот может быть даже уволен. Потому важно не допускать провокаций, держаться подальше от эпицентра конфликта и не принимать ни одну из сторон – ни сторону начальства, ни сторону подчиненных.

Если кто-то из сотрудников начнет предъявлять Раку претензии, важно соблюдать спокойствие и ни в коем случае не отвечать грубостью на грубость. О своих планах относительно новых проектов никому не следует рассказывать: чем меньше знают окружающие о подробностях деятельности Рака, тем лучше.

Читайте такжеАстролог рассказал, что считают самым важным в жизни разные знаки зодиакаЧто касается финансов, то в феврале Ракам точно не стоит заводить речь о повышении зарплаты, поскольку это будет чревато увольнением. Вероятность, что Раку в ответ на такую просьбу откажут, очень высока.

В этот период лучше воздержаться от оформления кредитов, иначе есть риск их никогда не выплатить.

В личной жизни Раку предстоит быть для своего партнера и плечом, на которое можно опереться, и жилеткой, в которую можно поплакаться. Если Рак хочет укрепить отношения, нужно способствовать тому, чтобы любимый человек чувствовал себя уверенно. Во избежание конфликтов Раку следует быть спокойным, нежным и чутким, говорить о любви – эти признания окажутся очень кстати.

Ракам, чье сердце еще свободно, на какой-то период может показаться, что новый знакомый – это их судьба. Но не следует убеждать себя в этом, поскольку уже в скором времени придется осознать, что это ошибка.

Что касается здоровья, то в феврале у Рака все будет складываться не так уж проблемно. Рак будет находиться в хорошей физической форме. Большие вирусные заболевания обойдут Рака стороной. Однако не следует переохлаждаться, а также не помешает поберечь горло. В это время увеличится риск подхватить простудное заболевание.

Этот месяц благоприятен для посещения бань, саун, парных, бассейнов, контрастных душей, гидромассажных ванн и занятий акваэробикой. Раку непременно стоит найти время хотя бы для одной из этих процедур.

Лев

Льва февраль-2022 не порадует. У большинства представителей знака в это время силы окажутся на исходе, но зато все будет в порядке с чувствами и страстями.

Льву нужно посмотреть вокруг себя, на офис и милые лица коллег, и подумать, нужно ли все это ему, не заменило ли это ему всю личную жизнь. Возможно, нужно все это бросить и заняться любовными отношениями...

В феврале есть шанс исправить отношения или пережить важное любовное знакомство. Льву не нужно бояться отодвинуть работу на второй план, поскольку любовь, которая может прийти, будет гораздо важнее любой карьеры. Лев будет просто обязан подумать о любви. Поэтому для Льва благоприятны любовные интрижки, новые связи и контакты.

В этом месяце звезды советуют Льву побаловать себя, плюнуть на диеты и строгий график. Нужно жить ради весны, прекрасных чувств и отношений.

В сфере профессиональной деятельности в феврале Льву не рекомендуется браться за практическую реализацию каких-либо новых проектов и идей, даже тех, что кажутся наиболее перспективными. Не стоит принимать ответственных решений. Важно помнить, что в этом месяце инициатива будет наказуема. Так, например, не стоит увольняться с работы, устраиваться на новое место, перепрофилироваться или браться за разработки какой-то малознакомой области.

Льву лучше заниматься простыми рутинными делами, которые не требуют особого внимания и могут делаться на автопилоте. Льву не нужно нервничать, нужно сохранять спокойствие и стараться казаться хладнокровным – это поможет благополучно разрешить любой конфликт.

В сфере финансов звезды рекомендуют Льву отложить на другое время оформление кредита и крупные приобретения.

В личной жизни нужно дождаться каких-то изменений. Есть смысл проявить активность, подтолкнуть партнера к произнесению заветных слов, а также не молчать самому и поведать о своих чувствах. А вот далеко идущие планы озвучивать не стоит, еще не время.

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Одиноких Львов в этот период ждет интересное знакомство. Новый человек произведет очень сильное впечатление, и Лев захочет узнать его поближе – нет ничего зазорного в том, чтобы назначить ему встречу. Это предложение будет принято с большой радостью. Любовь вспыхнет несколько позже и довольно продолжительное время может оставаться платонической. Но торопить события не стоит, лучше подождать, пока ваш избранник или избранница сделает первый шаг к сближению.

Укрепить отношения семейным Львам помогут новшества в интимной сфере, особенно в машине.

В плане здоровья Льву следует обратить внимание на то, что простудные заболевания могут перейти в хроническую форму. Чтобы этого не допустить, нужно вовремя начать лечение. Под угрозой в этот период будет иммунитет Льва, потому важно правильно питаться, полноценно отдыхать. В противном случае возможны сердечно-сосудистые заболевания.

В конце месяца Льву может напомнить о себе давно болевший зуб или не долеченный кариес – нужно разобраться с зубами. Обязательно обращайтесь к врачу, если чувствуете, что болезнь начинает переходить в хроническую форму.

Это хороший месяц для того, чтобы постричься, сделать новую прическу, почистить кожу, сделать эпиляцию, провести ринопластику или пластику груди.

Нейтральным февраль 2022 года будет для следующих знаков:

Телец

Февраль 2022-го для Тельца будет средним месяцем. В начале февраля представители знака почувствуют отсутствие какого-либо настроения и будут все делать на автопилоте, поскольку стационарная Венера будет управлять их знаком. В первую неделю месяца у Тельца не будет ни куража, чтобы взяться за новые дела, ни интереса, чтобы вложиться во что-то.

Но во второй декаде месяца звезды, как добрые феи, вмешаются в ситуацию – и настроение Тельца резко улучшится. Это будет связано с тем, что Венера сдвинется с места и начнет двигаться директно.

Февраль даст возможность Тельцу понять, как можно улучшить свою жизнь. Прозрев, он тут же приступит к преобразованиям.

Тельцу следует быть внимательным к любой интересной информации, поскольку она вскоре пригодится. Особенно это касается информации, связанной с финансовыми вопросами. Не стоит отмахиваться даже от сплетен и слухов – есть шанс узнать нечто важное и выгодное, что потом можно будет использовать на практике.

В карьере звезды рекомендуют Тельцу постараться преодолеть желание отстраниться от реальности и обзавестись единомышленниками. Образы прошлого, которые долго беспокоили представителей знака, потускнеют, и они смогут по-новому взглянуть на свою жизнь. Это будет благоприятное время для преображения, для пластических и косметологических операций, а также для того, чтобы стать лучше и добрее.

Основная задача Тельца в феврале-2022 – поддерживать себя в боевом духе. Поэтому не помешает записаться на секцию карате или бокса.

Во второй половине февраля Тельцу нужно стараться не заострять внимание на мелочах, поскольку есть риск упустить из вида нечто очень важное. Лучше поставить перед собой четкую цель и идти к ней, не оглядываясь по сторонам. Однако при этом возможна конфронтация с начальством, поскольку Меркурий будет находиться в 10-ом знаке от Тельца – в Водолее.

В конце месяца Тельцу, вероятно, придется попробовать себя в новой роли, например, начальника. Беспокоиться не стоит, поскольку эта работа будет вполне под силу. У Тельца появится возможность продвижения по карьерной лестнице и получения новой более высокой должности. Директорское кресло неожиданно может освободиться как раз для Тельца.

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В финансовом положении Тельца в феврале-2022 ничего не предвещает перемен, все останется на прежнем уровне. Телец сумеет разумно распоряжаться имеющимися денежными средствами.

Что касается личной жизни, то Тельцам, состоящим в браке, необходимо избегать конфликтных ситуаций и решать любой вопрос мирным путем. Это не очень благоприятный период для разводов. Лучше сесть за стол переговоров и спокойно обсудить с партнером проблему. Также следует избегать взаимных обвинений, ведь слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Тельцу следует постараться понять и простить своего супруга.

Тельцам, у которых отношения завязались совсем недавно, необходимо более внимательно относиться к своим партнерам, которые, желая добиться расположения, будут пускаться на любые ухищрения. Не стоит заставлять партнеров изобретать новые способы обратить на себя внимание. В этих отношениях должно быть комфортно не только Тельцу, но и его избраннику.

Что касается здоровья, то Тельцу следует учитывать, что его дыхательная система может дать сбой. Есть опасность вирусных инфекций. В опасности не столько легкие, сколько горло и нос. Следует остерегаться старого-доброго гриппа. В любом случае, Тельцу следует укреплять иммунитет и одеваться теплее.

В этом месяце Телец будет очень мнительным и станет приписывать себе те болезни, которых нет, может развиться ипохондрия. Так что важно стараться объективно оценивать свое состояние. Обратить особое внимание нужно на нервную систему, которая может дать сбой.

Скорпион

В феврале-2022 Скорпиону будет ни холодно, ни жарко. Если друзья, родственники и коллеги захотят втянуть Скорпиона в решение каких-либо общих вопросов, ему следует вежливо, но твердо отказаться.

Сейчас на первом месте для Скорпиона должны быть личные отношения, а не карьера. Кажется, Скорпион окончательно запутался – склеивать разбитую чашу старых отношений или выбросить, однако окончательное решение придется принять именно в феврале. В разладе, скорее всего, виноват сам Скорпион, а потому ему следует как можно быстрее искать пути к перемирию, иначе семейная жизнь разрушится.

Скорпиону не следует быть торопливым и стоит отложить все важные решения. Ремонт затевать не стоит – плохое время для этого. Не стоит менять деловых партнеров. Лучше сохранять прежнюю стратегию. Самое главное – сохранять в феврале стабильность. Пускай мир не меняется.

В плане карьеры Скорпиону тоже не стоит в феврале что-либо менять. Он должен выполнять простые задания, не требующие высокого уровня ответственности. Следует привести в порядок рабочее место, разгрести документацию, выбросить ненужные вещи. Если Скорпиону необходимо завершить какой-то проект или начать новый, заключить договор с клиентами, определиться с выбором методов решения задач, сделать это нужно в конце февраля, а лучше вообще отложить на март.

Скорпиону следует остерегаться быть заложником собственного настроения и избегать принятия импульсивных решений. Иначе под действием эмоций может быть допущена серьезная ошибка и испорчены отношения с окружающими.

Финансовое положение Скорпиона в феврале будет довольно напряженным, но уже наметятся пути выхода из кризиса.

Влад Росс / Главред

В плане личной жизни необходимо следить за тем, чтобы чувства не взяли верх над разумом. Если Скорпион станет жить эмоциями, представители противоположного пола начнут им манипулировать. Скорпиону нужно научиться видеть положительные моменты даже в, казалось бы, безрадостных ситуациях. События этого месяца откроют новый этап в судьбе представителей знака в личном плане. Да, что-то придется потерять, но обретение будет гораздо больше. Поэтому смена половых партнеров для Скорпиона может оказаться благоприятной.

Мечты Скорпиона могут исполниться в феврале, если он не будет сидеть, сложа руки. Также следует поменьше обсуждать свои планы с другими людьми: разговоры отнимут много времени и энергии, а решить вопросы не помогут.

Одиноких Скорпионов ждут судьбоносные встречи в 20-х числах февраля, особенно 22-25 февраля.

Что касается здоровья, Скорпиону следует уделить особое внимание органам дыхания. Возможно, необходимо дополнительное обследование или корректировка курса лечения. В середине месяца будет наблюдаться упадок сил и снижение аппетита. Также Скорпион может страдать от вспышек на Солнце. В эти дни нужно уменьшить физическую нагрузку и увеличить время на отдых и сон. Для снятия усталости и улучшения кровообращения следует использовать массаж головы, особенно в первой декаде месяца.

Козерог

Для Козерога февраль 2022-го будет средним месяцем. Поиск себя может закончиться именно в этом месяце.

Козерог в феврале может занять руководящую должность. Марс идет по Козерогу, потому очень вероятен карьерный рост.

Либо Козерог разругается с начальством, либо достигнет успеха – будет сохраняться двойственность. Хоть путь и кажется Козерогу непростым, неблизким к карьерным удачам, он сумеет его одолеть и получить высокий пост.

Стоит вести переговоры со всеми успешными друзьями. Февраль – ветреный и холодный во всех отношениях, и, чтобы избежать неприятностей, звезды советуют Козерогу быть осторожнее с теми, в ком нет полной уверенности. Козерогу не стоит рубить с плеча, нужно быть тактичнее с окружающими.

Что касается карьеры, то Козерогу в феврале не стоит ни с кем делиться своими карьерными амбициями. Ему нужно просто делать то, что от него требуется, а звезды помогут занять то место и тот трон, который Козерог заслуживает по праву. Это удачный момент для смены места работы и вида деятельности, а также для перехода на новую должность. Хорошо брать на себя ответственность. Вполне вероятно, что в продвижении по карьерной лестнице Козерогу помогут друзья.

Главное для Козерога – определиться, чего он хочет, и тогда все будет ему под силу. Представителям знака нужно вести себя уверенно, даже если они не убеждены в собственной правоте. Нужно стараться быть гибким и маневренным – это козырь Козерога на февраль. Не стоит поддаваться на провокации недоброжелателей, которые будут пытаться задеть амбиции представителей знака.

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Личная жизнь Козерога может быть омрачена ухудшением взаимоотношений и потерей взаимопонимания между влюбленными. Выяснять отношения будет трудно, так как отчетливо вспомнятся прошлые обиды. Некоторые Козероги испытают ностальгию по былым чувствам. Тем не менее, старайтесь не терять оптимизма. Если Козерог не позволит себе впасть в уныние, все будет хорошо. Иначе придется столкнуться с большими треволнениями. Старайтесь не критиковать любимого человека, не высказывать сомнений в искренности его чувств, иначе возможна ссора и расставание.

В конце месяца у одиноких Козерогов может завязаться роман. Встреча будет случайной, но Козерог тут же почувствует, что этот человек близок по духу.

В плане здоровья у Козерога в феврале будет не очень высокий энергетический потенциал. Виной тому может быть нервная атмосфера, которая сложилась вокруг. Потому нужно быть бдительным. Общая слабость, которую чувствует Козерог, может стать причиной обострения хронических заболеваний. Потому благоприятны расслабляющий массаж, йога, ароматерапия, иглоукалывание. Также не стоит забывать хорошо проветрить комнату перед тем, как лечь в постель. Чаще бывая на свежем воздухе, Козерог не только избавится от недомогания, но и укрепит иммунитет. И тогда вероятность заболеть весной уменьшится в разы. Восстановить силы поможет полноценный здоровый сон, которым нельзя пренебрегать. Благоприятной будет поездка на водо- или грязелечение.

Рыбы

Рыбам в феврале 2022 года будет ни холодно, ни жарко. Месяц для них будет нормальным, ровным. Дела в феврале у представителей этого знака будут идти неплохо, а настроение может быть несколько кислым.

Но Рыбам все равно придется быть бодрыми, потому что нужно будет разобраться в ситуации на работе. Периодически Рыб будет охватывать агрессия. То все будет тихо-претихо, то вдруг резко и жестко – в такой ситуации Рыбам важно не метаться. Дела потребуют сосредоточенности, кропотливости – и тогда все получится.

Благосклонный взгляд босса упадет именно на Рыб, и все начнет меняться, как в сказке. Рыб ждут новые полномочия и более высокая зарплата. Потому представители знака могут требовать у начальства повышения зарплаты.

Один совет – Рыбам стоит прикусить язык и избегать сплетен и интриг. При этом им стоит заняться спортом – это изменит настроение и направит энергию в мирное русло. Также благоприятно будет заняться эзотерическими направлениями и духовным развитием.

В сфере профессиональной деятельности Рыбам следует настойчиво и целеустремленно двигаться вперед, верить в себя. Что бы ни происходило, не следует сдаваться. Важно проявить упорство, бороться с обстоятельствами, справляться с любой задачей, не ища обходные пути. Только тем Рыбам, которые будут во всем видеть хорошее, удастся осуществить свои мечты.

Если Рыбы поддадутся пессимизму, они уйдут в запой, и окружающий мир просто перестанет для них существовать. Неблагоприятно в этом месяце употреблять антидепрессанты и прочие средства.

Если Рыбы поссорятся с кем-то из коллег, не стоит держать зло. Чем быстрее удастся помириться, тем лучше. В этом месяце на работе Рыбы сумеют найти верного единомышленника, который поддержит все их начинания и поможет достичь нужных результатов. Начальство будет поддерживать и хвалить Рыб. В этой связи представители знака рискуют переоценить свои возможности, поскольку будут хвататься за все дела сразу.

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Финансовая сторона жизни в феврале-2022 будет нестабильной. Рыбам важно стараться не допускать крупных расходов и думать о завтрашнем дне.

В личной жизни семейных представителей знака Рыб может наступить кризис. В это время Рыбам нужно быть осмотрительными в словах и поступках. Возрастает угроза конфликтов, вплоть до разрыва отношений. Потому Рыбам важно стараться не доминировать над партнером и стараться вовремя обсуждать со второй половинкой возникающие проблемы, нельзя замалчивать их.

Одинокие представители этого знака зодиака в феврале могут услышать первое признание в любви и даже получить предложение руки и сердца. Однако торопиться не стоит, потому что февраль – это не самый благоприятный период для принятия важных решений: роман, начатый в феврале, может не иметь продолжения.

В плане здоровья у Рыб не предвидится серьезных проблем. Возможно лишь незначительное повышение артериального давления. Чтобы избежать этого, не нервничайте по пустякам, не ввязывайтесь в споры и конфликты. В этом месяце неплохо было бы пройти комплексное медицинское обследование, проверить все органы, сделать УЗИ. Кроме того, не помешает пройти полный курс массажа и посетить косметологический салон. Полезны любые физические нагрузки, а также загар.

В последнюю неделю февраля желательно побольше времени проводить на свежем воздухе. Даже непродолжительные нагрузки будут способствовать увеличению энергетического потенциала.

Счастливчики февраля-2022:

Дева

В феврале 2022 года Деве будет везти. Лучшая тактика для Девы в феврале соглашаться на все и всегда говорить "да". Предложат повышение на работе – нужно соглашаться, предложат новую должность – нужно соглашаться… Согласившись, Дева точно не прогадает.

В этом месяце Дева перестанет биться над своими проблемами в одиночку и найдет влиятельного покровителя. Дева обычно горда, но сейчас лучшая тактика – быть вторым номером. На работе Деве кто-то очень сильно завидует. Для того, чтобы избавиться от дурного глаза, нужно не искать скрытого врага, а быть обезоруживающе милой со всеми.

В плане карьеры Деве нужно ответственно подходить к выполнению всех своих служебных обязанностей в феврале. Нужно стараться больше полагаться на себя, а не на мнение окружающих. В этот период не следует спешить расширять сферу деятельности – нужно постараться как можно прочнее закрепиться на завоеванных позициях. Многое будет зависеть от покровителей, и нужно будет со всеми поддерживать хорошие отношения – и с начальством, и с влиятельными друзьями, и со знакомыми. Помощь или даже совет могут сильно повлиять на дальнейшее развитие событий. Деве нужно контролировать свои эмоции, потому очень важно никого не обидеть ни словом, ни делом.

В финансовой сфере во второй половине февраля возможны определенные трудности. Денежные поступления, на которые очень рассчитывала Дева, могут прийти с опозданием. Возможно, придется начать искать дополнительные средства доходов, и Дева преуспеет в этом.

Влад Росс / УНИАН

В личной и семейной жизни Девы в феврале-2022 наступит пора покоя и взаимопонимания. Никаких ссор не будет, а у некоторых пар чувства даже вспыхнут с новой силой.

Одинокие Девы в этот период будут испытывать повышенный интерес со стороны противоположного пола. У них неожиданно появится несколько очень перспективных знакомых, и нужно будет постараться остановить свой выбор на ком-то одном, иначе есть риск остаться у разбитого корыта.

Если отношения Девы завязались недавно, следует приготовиться к тому, что чувства и мысли, которые партнер скрывал, перестанут быть тайной. Нужно помочь любимому человеку раскрыться, и он расскажет о себе буквально все.

В плане здоровья Деве нужно опасаться переломов и травм. Нужно проявлять осторожность и ограничить занятия опасными видами спорта. В частности, не желательно прыгать с парашютом, заниматься боксом, нырять, кататься на лыжах и т.д. В конце месяца возникнет реальная опасность развития воспалительных процессов в области уха, горла, носа. Есть риск повстречаться с коронавирусом. Не стоит допускать переохлаждения, а потому следует одеваться по погоде.

Февраль благоприятен для ухода за внешностью, потому не помешают косметологические процедуры: массажи, маски и т.д.

Весы

У Весов в феврале-2022 все будет прекрасно. В этом месяце от самих Весов ничего не зависит, удача в любом случае их найдет.

Февраль поставит Весы перед выбором, поскольку и дома, и в офисе они будут нужны, как никогда. Силы стоит найти для всех дел, так как пришло время действовать. Потому совет один – поменьше рассуждений и жалости к себе.

На рабочем поле появятся новые игроки, и Весам удастся расположить их к себе, а, значит, победа будет за представителями знака. В плане карьеры честолюбие заставит Весы работать за двоих и прибавит желание добиться максимального успеха.

Февраль может принести выход на новый финансовый уровень. Круг обязанностей Весов расширится. Не исключено, что им придется поработать сверхурочно и, вместе с тем, проявить себя с наилучшей стороны. Все это не замедлит сказаться на отношении начальства и сослуживцев. Возможно продвижение в работе и делах, Весы могут подняться очень высоко.

Весам важно не дать успеху вскружить им голову, воздержаться от проявления тщеславия. Коллеги будут на их стороне, но только в том случае, если они сами будут защищать сослуживцев в спорных ситуациях, проявив себя мудрым и бескорыстным советчиком. Действуя таким образом, Весы сумеют завоевать расположение всего коллектива.

Что касается личной жизни Весом, роман, который завязался совсем недавно, подарит много ярких впечатлений. Станет очевидно, что Весы и их партнер ничем не похожи друг на друга, что, впрочем, никак не помешает прекрасно проводить время вместе.

Вторая половинка семейных Весов будет нуждаться во внимании и комплиментах. Потому нужно чаще выбираться в свет, ходить в театр, цирк, кино, общаться с друзьями и знакомыми. Общие темы и интересы помогут преодолевать возникающие разногласия.

Февраль может стать месяцем приятных перемен в личной жизни Весов. Потому нужно чаще бывать на людях.

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Что касается здоровья, иммунитет Весов будет немного ослаблен, потому есть риск подцепить вирусную инфекцию. Старайтесь избегать физических и психических нагрузок – они могут негативно сказаться на самочувствии и спровоцировать обострение хронических болезней. Также нужно обратить внимание на проблемы органов пищеварения. Нужно начать питаться правильно и, возможно, сесть на диету.

Стрелец

Стрельца в феврале-2022 ждет удача. Звезды рекомендуют Стрельцу прислушаться к чужому мнению и последовать мудрому совету – так он может выпутаться из надоевшей рабочей ситуации. Не следует в этом месяце лениться и хитрить – не прокатит. Но если Стрелец будет открыт, инициативен и честен, успех придет быстро и закрепится надолго.

Если Стрелец планирует дальнюю поездку, то все нужно тщательно продумать, а, если есть возможность, то лучше ее отложить, потому что в ней возможны неприятности и сложности.

Стрельцу важно в феврале держать себя в руках и гасить раздражительность. Конфликты с близкими в феврале – это самая плохая идея, потому что можно разругаться с родными, друзьями или соседями до безобразия.

Что касается карьеры, то Стрельцу лучше работать не в одиночку, а с кем-то в паре, опираясь на надежного и квалифицированного коллегу. Так Стрелец будет куда быстрее и благополучнее идти к поставленной цели. Нужно стараться долго не раскачиваться, а сразу же брать быка за рога.

Общаясь с людьми, даже с теми, что не очень симпатичны, следует проявлять гибкость. Если кому-либо Стрелец будет высказывать неприязнь, наживет себе врага. Не следует делать критические замечания в насмешливой форме. Вообще, следует стараться в адрес окружающих говорить только благожелательные и ободряющие слова.

Во время переговоров нужно внимательно следить за мимикой и жестами собеседника – так будет понятнее, чего собеседник хочет на самом деле. Все эти нюансы могут быть важнее и красноречивее, чем слова.

В феврале-2022 финансовая ситуация Стрельца будет складываться таким образом, что понадобится поиск дополнительного источника доходов. Он легко найдется, достаточно просмотреть вакансии, опубликованные в газетах и на сайтах, или поговорить с теми, кто ранее предлагал подработку. Не исключено, что Стрельца пригласят поучаствовать в новом проекте, например, интернет-проекте.

В личной жизни в феврале Стрелец будет особо чувствителен ко всему, что происходит вокруг. Вероятны переживания и тревоги, которые не будут иметь никаких оснований.

Стрельцу нужно быть корректным в общении со своим партнером по браку, стараться не быть занудой, не обижаться по пустякам и не жаловаться на жизнь. Слова в этом месяце могут ранить людей больше, чем поступки, потому Стрельцу стоит проявить мягкость и не устраивать испытаний уже устоявшимся отношениям.

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Если покажется, что отношения зашли в тупик, не стоит торопиться и говорить окончательное "нет" любимому человеку, лучше дождаться более четкого подтверждения сделанным выводам.

Что касается здоровья, то Стрельцу нужно остерегаться переедания. В этот период будет уязвим желудочно-кишечный тракт. Потому нужно отдавать предпочтение диетическим продуктам, не употреблять жирную и острую пищу. Это хороший месяц для голодания и сбрасывания веса.

Хорошо делать питательные маски, следить за кожей, пить минеральную воду. Не помешает отправиться в санаторий на воды.

Водолей

Февраль-2022 для Водолея – это суперуспешный месяц. Наверное, из всех знаков зодиака Водолей будет самым везучим в этот период. Меркурий войдет в знак Водолея, в нем же 16 февраля произойдет хорошее полнолуние.

Пока все знаки живут напряженной жизнью, Водолею остается только ловить падающие с неба подарки и возможности. В феврале представители этого знака будут любимцами судьбы. Главное – не лениться.

Водолею именно сейчас следует задуматься о карьере, поскольку столь удачного момента высоко взлететь, может, и не было в жизни до этого. В этом месяце представителям знака могут предложить хорошую работу или должность с непристойно большой зарплатой. Совет в этой ситуации один: хватайтесь двумя руками. Водолей смело может требовать повышения зарплаты.

В феврале 2022-го Водолею можно и нужно разрушать привычные рамки, стереотипы и стараться выйти на более высокий уровень. При этом Водолею нельзя забывать о любимом человеке, который будет обидчив, как никогда.

В карьере у Водолея появится возможность осуществить давно назревшие перемены, планы и проекты. Представится реальный шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице, запустить крупный деловой проект. Будут деньги, много денег...

Водолею удастся привлечь новых партнеров, меценатов, спонсоров. Он сможет быстрее и эффективнее решать задачи, которые возникают в процессе работы. Возможно, придется работать по выходным. Дела не будут терпеть отлагательства.

Обязательно нужно будет проверять любую поступающую информацию. Сознательно Водолея никто не станет обманывать, но по легкомыслию запросто могут ввести в заблуждение. Водолею нужно и самому стараться сообщать окружающим лишь то, в чем он уверен на все 100%.

Кроме того, в этом месяце Водолей сумеет воодушевить на ударный труд большинство коллег. Этот энтузиазм не останется незамеченным. Контакты с начальством окажутся весьма продуктивными.

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Дальние поездки и путешествия принесут Водолею удовлетворение.

В феврале 2022 года финансовое положение Водолея существенно улучшится. Новые профессиональные возможности естественным образом привлекут и денежные поступления.

До 12 февраля Водолей рискует совершить дорогие, но не особо нужные покупки. А вот после 12-го числа можно покупать хоть небоскреб на Манхеттене.

В личной жизни романтические знакомства и любовные приключения очень вероятны во время служебных командировок и поездок на отдых. Обаяние, привлекательность и шарм Водолея в глазах противоположного пола значительно возрастут.

Середина февраля будто специально создана для укрепления супружеских отношений. Весьма вероятно, Водолей переживет новую яркую вспышку чувств. Несколько омрачит ситуацию чрезмерная загруженность на работе, но это не сможет помешать истинной любви.

Отношения, которые завязались у Водолея совсем недавно, в этом месяце получат буйное развитие. Не стоит пытаться произвести на партнера обманчивое впечатление – оставаясь собой, Водолей гораздо быстрее достигнет поставленных целей.

В отношении здоровья звезды в феврале-2022 рекомендуют Водолею обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы, а также на артериальное давление. Сердце в феврале может пошаливать. Также будет нестабильная ситуация из-за нервных перегрузок. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Водолею важно постоянно прислушиваться к организму, снизить интенсивность своей деятельности до того, как возникнет переутомление. Кроме того, следует помнить, что курага, инжир, изюм, бананы и прочие продукты, с высоким содержанием калия, в феврале будут необходимы Водолею для нормальной работы сердца. Нелишним будет и ряд обследований: УЗИ сердца, биохимический анализ крови, электрокардиограмма.

Февраль идеально подойдет для ухода за кожей лица, потому смело можно планировать на этот месяц посещение салона красоты и проведение косметологических процедур. Эти процедуры можно делать и дома, например, творожные и растительные маски, особенно из лепестков роз.

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