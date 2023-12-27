Гороскоп на январь-2024 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяц

К успеху в январе 2024 года будет приводить не удача, а трудолюбие, терпение и упорство.

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Астролог Влад Росс назвал удачные и неудачные даты января 2024 года / Главред

Январь 2024 года будет месяцем энергетического подъёма и всплеска. Очень сильным в это время будет влияние планеты Плутон, которая сменит знак зодиака и соединится с Солнцем. Благодаря этому месяц будет хорош для начала занятий спортом, особенно во второй декаде – после новолуния 11 января. Так что можно хорошо отгулять новогодние праздники, а затем начать сбрасывать вес, заниматься единоборствами, а также изучать фен-шуй. Так как Плутон – это энергия.

В январе начнётся движение планет из Стрельца в Козерога, из-за чего будет ощутим контраст между ограничениями, которые наложит Козерог, и свободой, которую привносил Стрелец. Иными словами, свободная энергия Стрельца будет уходить в Козерога, который будет сковывать и закрепощать.

1-2 января закончится ретроградность Меркурия, и он будет статичным вплоть до 6-го числа. Поэтому на Новый год можно лечь на диване и до 6 января смотреть фильмы и сериалы, праздновать, отдыхать и объедаться.

До 14 января Меркурий будет в квадрате к Нептуну, из-за чего первая половина месяца будет неблагоприятным периодом для коммерции и заключения договоров: возможны обманы, иллюзии, воровство. В это время легко могут "кинуть" на деньги в переговорах и при подписании контрактов. Меркурий в квадрате к Нептуну всегда свидетельствует о том, что воры начинают действовать и обчищать квартиры и дома. Также обмануть могут люди, связанные с какой-то тайной информацией, либо можно попасться на удочку, обещающую быстрое обогащение, или поддаться соблазну.

Стрелец означает движение и активный поиск, а Козерог – постоянство и спокойствие. Поэтому активность и устремление будут постепенно переходить в спокойствие. Особенно это будет чувствоваться в последней декаде месяца, когда Венера перейдёт в знак Козерога 23 января. В это время благоприятно строить серьёзные отношения, ведь до этого время будет подходить разве что для флирта, романтических приключений и знакомства с иностранцами.

В январе 2024-го могут быть удачные поездки, путешествия, командировки, смена места жительства, начало обучения, курсы повышения квалификации, бизнес-тренинги, поиск более интересной работы, запуск бизнес-проектов и совместное творчество, а также научная деятельность. По крайней мере, ретроградность Меркурия заканчивается, и со второй декады, после новолуния, можно приступать к работе и активным действиям.

1-6 января Венера будет в жёстком квадрате к Сатурну, а это крайне неблагоприятное время для любви, секса, замужества, денег, финансовых партнерств и подписания договоров. Так что всю неделю сразу после Нового года лучше не заниматься сексом, а просто наедаться, отдыхать, смотреть сериалы и фильмы. Лучше в этот период не заниматься выстраиванием романтических отношений, потому что тем самым можно будет создать себе какой-то "гембель" (крупную неприятность – Ред.). Не стоит также тратить время на проекты в новых сферах вплоть до 7 января.

Гороскоп на январь 2024 года советует уделить внимание эффективному управлению финансами. В этой сфере будет больший успех, нежели в творчестве. Также звёзды советуют придержать эмоции.

Деловая активность

С 4 января Марс, планета деловой активности, будет в Козероге, но приступать к активной деятельности нужно уже после новолуния, после 11-го числа.

Марс в Козероге – довольно денежный, потому можно организовывать серьёзный долгосрочный бизнес. Вторая и третья декады января - это лучшее время для организации долгосрочного бизнеса с прицелом на 10 лет вперёд. Марс в Козероге будет способствовать долгосрочному прочному продуманному бизнесу.

Начало года подойдёт для решения насущных проблем, взаимодействия с государственными органами и официальными учреждениями, оформления важных документов. Особенно это касается второй декады января 2024 года.

К слову, когда Марс входит в знак Козерога, благоприятно организовывать бизнес, связанный с недвижимостью. Козерог – это всегда что-то конкретное, цельное, ведь это знак земли. Поэтому, кстати, благоприятно вкладывать деньги в землю и недвижимость, особенно в последней декаде месяца.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на январь 2024 года:

Любовь и отношения

Не стоит ждать в январе 2024 года страстей во взаимоотношениях с противоположным полом. Знакомства и флирт будут обретать нотки официальности.

23-31 января реальные дела, практическая помощь и поддержка принесут больше шансов на завоевание понравившегося человека, нежели красивые слова и пустые обещания.

Потому это прекрасное время для выстраивания серьёзных отношений. Те, кто давно хотел создать семью, получат такой шанс. Очень перспективные знакомства будут в последние недели месяца. Потенциальные партнёры будут оценивать друг друга с позиции статуса, в том числе, уровня доходов.

Гороскоп на январь-2024 говорит о том, что отношения потребуют вложения времени и сил.

Новолуние

11 января нас ждёт прекрасное новолуние, которое будет в соединении с Плутоном, планетой энергии, силы и секса. Это новолуние откроет сексуально сильный, даже тантрический период. Будет ещё и трин к Урану в этом новолунии, а это говорит о новом: бизнесе, профессии, проекте, деньгах, возможности заработать. Поэтому до 11 января нужно всё задумать и оформить, а приступать к реализации планов лучше с 13 января.

Это новолуние прекрасно подойдёт для планирования семьи, улучшения условий жизни, приобретения недвижимости, а также для заключения брака. А главное – оно благоприятно для зачатия и рождения детей.

Важные астрологические события января-2024

Бисекстиль Марса, Юпитера и Сатурна во второй декаде января будет великолепным. Он сулит успех в спорте, поездках, особенно за границу. Хорошо ходить в театр и организовывать дружеские встречи. Тем более, что 16 января начинается статичность Урана после его ретроградности. Это время свободы, новшеств, реформ, друзей. В это время благоприятно переиначивать дружбу: прощаться с одними людьми, начинать общение с другими и находить новую общность по интересам.

В последней декаде января 2024 года Плутон входит в знак Водолея в соединении с Солнцем, но в жёстком квадрате к Юпитеру, что внесёт изменения в привычный порядок жизни. В большей степени это будет касаться социальных аспектов.

20-21 января всё будет кардинально меняться. Сначала Солнце 20-го числа перейдёт из зодиакального знака Стрельца в Козерога, а дальше, 21-го числа, планета поколений Плутон войдёт в знак Водолея.

Демократические страны в это время начнут побеждать махровый тоталитаризм. Пока Плутон находился в Козероге, ФСБ раздухарилась и подняла голову – мол, Россия сможет победить Украину. Но 20-21 января РФ ждёт удар под дых: Украине США дадут деньги, примерно 60 миллиардов долларов, плюс ЕС даст ещё 50 миллиардов, но выплаты будут в течение нескольких лет. Потому Китаю, РФ, Северной Корее, Ирану, Венесуэле и прочим нужно бояться, так как они начнут проигрывать после вхождения Плутона в Водолея.

В последней декаде января-2024 возрастёт вероятность нововведений, исходящих от официальных структур, и необходимости подстраиваться под них. Например, в России могут запретить аборты.

В Украине и западном мире любые перемены – как глобальные, так и вполне обычные – следует предварительно тщательно обдумывать, а не бросаться в омут с головой. Но они могут идти на ура.

Спонтанные решения и действия в любом случае не будут приводить к желаемому результату. Напротив, велика вероятность потери контроля над ситуацией. Не стоит затевать что-либо, рассчитывая на случайную удачу. Воплощение в жизнь авантюрных идей может стать причиной потери уверенности в завтрашнем дне. Поэтому любой риск должен быть тщательно просчитан.

Январь благоприятен для любых начинаний, проведения операций и лечения, прекращения угнетающих связей и невыгодного сотрудничества, а также успешного разрешения судебных вопросов. Думаю, в январе станет понятно, будет ли Трамп участвовать в выборах или нет. Скорее всего, он будет лишён возможности участвовать в праймериз.

Поскольку Плутон войдёт в знак демократии – в Водолея, "страны добра" (страны того мира, куда войдёт и Украина) будут побеждать тоталитарные страны. В декабре Украине открыли двери в Евросоюз, а в марте 2024-го окончательно выстроятся все наши отношения с ЕС. Уже с января станет понятно, что мы семимильными шагами приближаемся к ЕС.

В то же время в январе следует быть готовыми к тому, что неразрешенные современные конфликты могут напомнить о себе подобно пробудившемуся вулкану.

Плутон связан ещё и с вулканической деятельностью. Дай Бог, чтобы не проснулся вулкан в Йеллоустоне. Любое фатальное затмение может вызвать пробуждение и взрыв этого спящего дракона. Да и некоторые животные уже начали мигрировать с территории Йеллоустона.

Переход Плутона в Водолей каждый раз обеспечивает появление нового мирового порядка и полностью меняет структуру мира. 20 лет назад был один "мировой полицейский" – США, но всё изменилось, когда Плутон вошёл в знак Козерога – знак, под влиянием которого находится Китай. 20 последних лет Плутон находился в Козероге, и Китай становился сильнее. Но теперь, после выхода Плутона из Козерога и перехода его в Водолея, Китай будет терять свою силу. Уже в январе я ожидаю дефолт Китая. Китайцы будут пытаться всё это преодолеть, но юань нагнётся. В Китае в январе начнутся большие проблемы. Если весь мир экономически поднимется в 2024 году, то Китай рухнет.

Важнейшие планеты в январе окажутся в знаке Козерога, приверженца строгих правил, инструкций, нетерпимого к экспромтам и оригинальным ходам. Гороскоп предсказывает появление ограничений, однако их стоит рассматривать не только как запреты, но и как указатели, подсказывающие правильное направление движения, предостерегающие от ненужных рисков. Козерог не любит риски, и они закончатся после 20 января. В этот период самые беспечные люди проникнуться чувством долга, ответственности.

К успеху в начале года приведёт не удача, а трудолюбие, терпение и упорство. Витиеватые стратегии, провокации и интриги, напротив, желаемого результата не принесут.

Марс, символ стойкости, оловянного солдатика, выдерживающего удары судьбы, будет помогать преодолеть любые препятствия, в том числе и на фронте. Это благоприятное время для того, чтобы баррикадироваться, выстраивать линии обороны, различные "стены Залужного", полностью перекрывать границу с Беларусью и РФ. Марс подарит психологическую и физическую выносливость, способность не пасовать перед трудностями.

Также это месяц спортсменов и наших закалённых воинов. Это хорошее время, чтобы оправиться от прежних потерь, справиться с кризисом, победить болезнь, избавиться от вредных привычек, а также апатии и лени.

В январе можно браться за дела, требующие большой энергетической, физической и волевой отдачи, связанной с Плутоном. Благоприятно заниматься сексом, восстановлением сексуальных практик, обращаться к сексопатологу.

12-24 января Луна будет растущей, а вместе с ней будут продвигаться и развиваться проекты и дела. Это увеличивает вероятность успеха как в работе, так и в личной жизни. Эти дни подойдут для заключения крупных сделок. Благоприятны будут и косметические процедуры.

Гороскоп на январь 2024 года говорит о том, что во второй половине месяца в Козероге будет главенствовать Меркурий, символ практичности и благоразумия. Он позволит посмотреть на любое дело с позиции выгоды, пользы, проанализировать настоящее и составить конкретный четкий план. Это время воплощения в жизнь грандиозных бизнес-идей, проведения официальных переговоров, успешных деловых встреч, оформления важных документов, прояснения финансовых и юридических вопросов.

В последнюю неделю января, особенно вблизи полнолуния 25-го числа, для Зеленского будет зеленый свет во всём – Зеленский родился 25 января. Планета любви Венера войдёт в Козерог в это время, привнося в отношения практичность, официальность, предлагая делать ставку на расчёт, а не на фантазии. Вблизи 25 января могут быть очень хорошие встречи и для Зеленского, и для украинских дипломатов.

В это время может быть получен большой финансовый пакет, и мы поймём, что Украину не "кинули", а всё-таки поддерживают, и все за неё.

Конец месяца прекрасен для создания и укрепления взаимовыгодных связей, заключения долгосрочных контрактов, приобретения недвижимости и вступления в брак.

Благоприятные и неблагоприятные числа января-2024

До 2 января, на ретроградном Меркурии, нельзя делать никакие важные покупки. Дальше он будет стационарным, потому до 11 января лучше ничего не покупать тоже. Как раз закончится и жёсткий квадрат Меркурия к Нептуну, планете обманов.

С 12-го числа и до конца месяца покупки совершать можно.

Самые неблагоприятные числа января для важных приобретений: 1-3, 9-11. Купленное в эти дни, быстро разрушится и долго не прослужит.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Наиболее травмоопасные даты: 1-3, 17-23, 20-21 (это самый критический момент), 26-28 января. В эти дни лучше никуда не ездить, также будут падать самолёты. В январе мы узнаем о катастрофе в Российской Федерации, где начнут падать самолёты – не по одному, а сразу по два.

1-7 января возможны негативные встречи, поскольку Сатурн будет в квадрате к Венере. Это касается и деловых, и партнёрских, и новых сексуальных встреч.

19-22 января будет бурный сексуально-эмоциональный период, когда всё будет кипеть, а эмоции будут зашкаливать.

В плане изучения языков, сдачи экзаменов, проведения собеседований и интервью первая половина января будет неблагоприятной. Все это можно делать 15-31 января, когда будет больше удачи.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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