Скисающая недо-AstraZeneca или панацея: чего ждать от индийской вакцины

В Украину везут вакцину Covishield / Reuters

Ранее широко анонсированный китайский Sinovac в прошлом. Украина в лице главы МОЗ Максима Степанова договорилась с Индией о поставке первых полумиллиона доз вакцины CoviShield – более дешевого и менее эффективного аналога шведско-британской вакцины AstraZeneca. В Офисе президента сообщили, что её прибытие ожидается во вторник, 23 февраля.

Именно ее, если верить словам замминистра здравоохранения Светланы Шаталовой, собираются вводить украинцам в рамках календарного плана вакцинации. Первыми вакцину получат Киев и 6 областей - Киевская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая. в другие регионы она поступит на следующий день.

Но поможет индийская вакцина CoviShield в Украине победить коронавирус - большой вопрос.

AstraZeneca "на минималках"

Вакцина CoviShield производится на индийском предприятии Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Ее изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм. CoviShield выпускают по лицензии компании британско-шведской компании AstraZeneca, но фактически британскую вакцину и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия.

Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

И, что важно, она не имеет завершенной третьей фазы клинических испытаний.

Она не требует исключительных условий хранения (как Pfizer), ей достаточно стандартных условий медицинского холодильника - от 2° до 8°C. Вакцинацию проводят двумя инъекциями с интервалом от 4 до 12 недель.

Согласно последнему отчету авторитетного медицинского журнала Lancet, даже у AstraZeneca общая эффективность спустя 14 дней после второй дозы составляет не самые высокие 66,7%. А некоторые специалисты утверждают, что её индийский аналог не достигает даже таких показателей.

Более того, данные в Lancet получены на "старом" штамме вируса с апреля по декабрь 2020 г. Насколько эффективной вакцина будет против мутаций - неизвестно.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Вакцина для бедных

Украина является единственной страной Европы, в которой до сих пор не начался процесс вакцинации. Но на этом наша "уникальность" не заканчивается, ведь по факту Украина – единственная страна, которая будет везти СoviShield за деньги.

Дело в том, что Индия, как утверждает американское издание The New York Times, ввиду высокого темпа производства вакцин поставляет её в бедные страны в качестве гуманитарной помощи. Так, бесплатно она досталась Непалу, Бангладешу, Мьянме, Мальдивам, Шри-Ланке, Сейшельским островам и Афганистану.

Читайте такжеБесполезная, но дешевая: Почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZenecaНа данный момент цена одной дозы, которую оглашает правительство Индии – $3. Официальную цену украинское правительство до сих пор не озвучило, но не исключено, что, с учетом срочности поставок, Украине препарат обойдется дороже.

Отметим, что президент Владимир Зеленский назвал вакцину из Индии "одной из лучших". Впрочем, заверения президента мало действуют на граждан: согласно недавним социологическим опросам, доверяют АstraZeneca только 12% опрошенных, а американскому Pfizer – 23%.

К слову, американскую вакцину, которой уже прививаются в развитых богатых странах, Украине, несмотря на звучавшие убеждения украинских властей о передаче нам 117 тысяч доз в феврале, вероятно придется не только подождать, но еще и заслужить у Запада - в обмен на реформы. На что намекнул вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель :

"ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поощряем Украину упорно продолжать повестку дня реформ и готовы поддерживать ее в получении доступа к вакцинам от COVID-19".

Может доехать просроченной?

Но и это еще не все нюансы, связанные с индийской вакциной. Как объяснил Главреду глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко , она не имеет украинского GMP-сертификата, а потому ее использование у нас может считаться незаконным.

"Вакцина CoviShield производится по лицензии AstraZeneca под другим торговым названием, и соответственно, эта компания не несет ответственности за результаты вакцинирования и возможные осложнения, как и, кстати, ее производитель – вся ответственность за это ляжет на украинскую власть, так как они везут сюда вакцину, которая не подтвердила ее безопасность", - отметил Кравченко.

Вместе с тем, как объяснил Кравченко, украинские власти могут обойти этот запрет, так как в Индии вакцина зарегистрирована по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации), а потому, согласно недавним изменениям, внесенным парламентом в закон "О лекарственных средствах", ей у нас могут дать "зеленый свет".

Еще один нюанс, на который обращает внимание Кравченко – отсутствие завершенной третьей фазы клинических испытаний и истекающий в июне 2021 года срок годности вакцины.

"На данный момент в мире разрабатываются 244 вакцины от Covid-19, из них порядка 50 дошли до третьей фазы клинических испытаний и 10 из которых, включая оригинал AstraZeneca, зарегистрированы по процедуре "Emergency Use". Но ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила клинических испытаний в полном объеме", - говорит он.

Украина в спешке может снизить положительный эффект

В свою очередь, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов добавил, что хоть правительство Украины сделало все возможное, чтобы добиться контракта в полмиллиона доз, однако вмешаться могут внутренние интересы правительства Индии. На следующий день после того, как министр Степанов проследил за отгрузкой первой части этой партии, вышло официальное заявление директора Serum Institute of India о появлении внутреннего запрета властей на экспорт вакцины до момента насыщения ею внутреннего рынка.

Кроме того, в связи с тем, что данная вакцина относится к классу векторных, ее эффективность может быть невысокой, если не внести изменений в график вакцинации.

"В безопасности вакцины сомнений нет. Но насчет эффективности есть много разрозненных данных об эффективности, что говорит о существенном влиянии промежутка между введением двух доз. Эти данные опубликованы в международном журнале только 19 февраля, и правительство Украины еще не скорректировало своих действий. Если этого не произойдет, эффективность вакцинации будет гораздо меньше, чем могла бы. Исследования показали, что если вводить две дозы вакцины с промежутком меньше, чем 6 недель, то эффективность будет составлять 55,1%. А если продлить промежуток на срок более 12 недель, то ее эффективность возрастет до 81,3%. То есть большую эффективность можно получить, просто увеличив время между инъекциями. Но это пока расходится с планами вакцинации с помощью мобильных бригад, установленными Кабмином", - говорит Аристов.

И поясняет, что по нынешнему графику правительство планирует делать зазор между инъекциями порядка 28 дней, то есть не больше четырех недель. Иными словами, излишняя спешка может снизить эффективность вакцины примерно на треть.