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Каждому украинцу - по электронному ящику: что не так с новым законопроектом

29 июля 2020, 07:21

Эксперты уверяют, что внедрение официальных e-mail создает лазейки для киберпреступников.

Интернет
За украинцами хотят закрепить официальные электронные адреса / Myslo

В Верховной Раде за каждым украинцем предлагают закрепить официальный адрес электронной почты. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства, Гражданского кодекса Украины) для обеспечения использования официальной электронной почты" (№3860) авторства группы депутатов от Слуги народа был зарегистрирован в парламенте.

Согласно пояснительной записке к документу, официальные электронные адреса могут появиться у юридических лиц, ФОПов, адвокатов и физических лиц и будут использоваться для официальной переписки.

Главред узнавал, какие риски несет в себе такое новшество.

Как это будет работать?

В тексте законопроекта уточняется, что официальный электронный адрес будет состоять из идентификатора, символа "@" и доменного имени. При этом официальные "электронки" нельзя будет регистрировать на российских доменах "ru".

Читайте такжеЭлектронное голосование и фальшивые подписи: чего ждать от закона о референдумеКак позднее уточнили в Минцифры, если закон примут, то в отличие от юрлиц, обычные граждане будут иметь возможность получать официальный e-mail по желанию. При этом электронные адреса, согласно законопроекту, планируют присваивать автоматически при получении внутреннего паспорта. В свою очередь, письма, которые будут отправляться на этот адрес, будут считаться официально врученными и не будут требовать дополнительного документального подтверждения.

Упростит общение, но создаст риски для киберпреступности

Один из авторов проекта закона, Александр Федиенко, ранее объяснял, что необходимость присвоения электронных адресов возникла для упрощения ведения деловых переписок между государством и предпринимателями.

Но, как пояснил Главреду юрист Ростислав Кравец, сама по себе инициатива с виду хоть и правильная, однако может грозить серьезными рисками.

"С одной стороны, у различных госорганов появится возможность общения с предпринимателями, нотариусами и частными исполнителями, что сэкономит последним часть средств на почтовые расходы. Но, с другой стороны, есть вопросы по реализации этого нововведения. Потому что адрес электронной почты довольно легко подделать - для этого есть десятки сервисов, которые предлагают отправить почту от другого имени", - отмечает юрист.

И уточняет, что здесь важен вопрос не только получения почты на официальный адрес, но и соответствующая обработка при обратной связи. А для этого надо предпринять меры безопасности, так как речь идет о персональных данных.

Кравец напомнил, что пару лет назад уже произошло заражение компьютеров вирусом Petya.A, и сейчас у кибепреступников может появится возможность доступа ко всем персональным адресам и к любому персональному компьютеру пользователя, предоставившего данные электронной почты.

Читайте такжеОтмена "уголовки" за пьяное вождение: чего ждать водителям и как будут наказыватьСооснователь "Украинского киберальянса" Шон Таунсенд также считает, официальные электронные письма в таком виде, как их предлагают в Раде, будут ненадежными, потому что цифровые идентификаторы будут способствовать рассылкам спама, а потому разумнее было бы дать возможность указывать произвольный адрес, к которому у пользователя есть доступ.

Также, по его мнению, есть вопросы и к отсутствию подтверждения получения писем. "Не может быть никаких юридически значимых "подтверждений". Даже ответ с цифровой подписью не гарантирует, что отвечает именно тот человек, которому адресовано письмо. Потому что в суде потом человек скажет, что ничего такого не получал и в первый раз обо всём этом слышит", - считает Таунсенд.

новости Украины электронная почта Министерство цифровой трансформации Ростислав Кравец Александр Федиенко Верховная Рада законопроект
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