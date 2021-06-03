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Украинцам массово отключают газ без предупреждения: что происходит

Анастасия Кучкина

журналист

3 июня 2021, 13:35

В соцсетях полно жалоб на газовщиков, которые отключают абонентов из-за фейковых аварий и требуют заключать недешевые договора на обслуживание.

конфорка,газ
Украинцам массово отключают газ без предупреждения / УНИАН

В последнее время соцсети пестрят жалобами о незаконных действиях газовщиков, которые, сетуя на аварийное состояние труб или даже при уплаченном долге приходят к потребителям домой, отрезают дома или квартиры от газоснабжения, а также требуют заключить с облгазом договоры на обслуживание газовых сетей. Эксперты, в свою очередь, советуют обращаться в полицию.

Отключили из-за утечки

"Нам перекрыли газ, без нашего присутствия. В почтовом ящике обнаружили акт, в котором указано, что было аварийное отключение, якобы из-за возгорания газа. Никакого возгорания, как и самих сотрудников газовой службы замечено не было, дома все время кто-то находился", - написала в Фейсбуке жительница Новых Петровцов Оксана Забашта.

Как пояснила женщина Главреду, у семьи числился долг в 6500 тысяч. "Мы его оплатили и в тот же день после обеда мы обнаружили, что у нас нет газа и в акте было указано, что якобы была утечка. Но как они могли ее услышать за двором на расстоянии 10 метров от дома? Дома были 3 человека и когда они отключали газ, мы никого не слышали и не видели. Зато когда они приезжали его подключать, то уже делали это при нас. За подключение они запросили 300 гривен и даже не проверяли трубу, где якобы была утечка", - рассказала Оксана Забашта, которая живет в частном доме.

"У меня долгов не было, газом мы не пользовались уже более года, всего было заплачено. Только в марте месяце за транспортировку газа не заплатили 50 гривен. А так как всем нам нужно платить наперед, то сумма долга была 101 гривна на конец апреля. Когда мы позвонили в газовую службу, то нам объяснили, что у нас была "утечка", - жалуется на похожую ситуацию в соцсетях жительница Носовки Черниговской области Алина Сирык.

Схожие случаи происходят и в Харькове.

"Вошли ребята во двор проверить и сфотографировать счетчики, а потом пока один из них отвлекал бабушку, два других били по крану газовой трубы, сломали его и обнаружили аварийное состояние. Без предупреждения, газ был отрезан. Я каждый месяц регулярно провожу оплату примерно 500 грн. за поставки газа, оплачиваю небесную цену за пользование газом. Дом с другим личным счетом, принадлежащей нашей маме, имеет долги, но дело о долгах сейчас находится в суде и никто не может его отключить без решения суда. На что господин начальник Александр Александрович (говорит работает полтора месяца в должности героя-начальника) доложил, что газ отрезали потому, что мы не имеем договора на газовое обслуживание, цена которого примерно 1500 грн.", - пишет в соцсетях жительница Харькова Наталья Устинова.

Читайте такжеТарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяетсяА в Ровно в соцсетях распространяют объявление, в котором горгаз якобы не будет проводить работы до подписания индивидуальных договоров газовых сетей с ежемесячной оплатой в 100 гривен за каждого жителя и 7000 тысяч в месяц с дома.

Облгазы выбивают долги, пользуясь прорехой в законе

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко, отмечает, что эта практика облгазов только за последний месяц стала одной из самых частых тем для обращений граждан, хотя в целом облгазы периодически прибегают к ней, по меньшей, три последних года.

На этот раз причина в ранее подписанном президентом законе №1060, который вносит изменения в закон о ЖКХ. Согласно документу, техническое обслуживание внутридомовых сетей должно производиться на основании конкретного договора. Он может быть заключен как между владельцем и облгазом, так и любым другим лицом, которого определят жильцы. Для того, чтобы этот механизм заработал, Минэнерго до 1 июля текущего года должна разработать порядок проведения ТО, а НКРЭКУ – утвердить типовой договор и предельную цену за негт. При этом законом также уточняется, что на период, пока не разработаны вышеуказанные документы, ТО проводят в ранее существующем порядке, прописанных в предыдущем варианте закона. И как раз этого уточнения упорно не хотят замечать в облгазах.

"Соответственно, из-за того, что НКРЭКУ фактически закрывает глаза на эту проблему, облгазы, руководствуясь тем, что типового договора нет, принуждают глав ОСББ или владельцев заключать договора. Цены называют разные – от 1000 до 150 000 гривен", - рассказала Бойко.

Читайте такжеС новым дном: как украинцы перестали платить по ЖКХ и к чему это приведетВ облгазах, соответственно, возможные нарушения с их стороны всячески отрицают. В частности, в "Харьковгазе" в ответ на запрос Главреда сослались на норму закона о ЖКХ.

"Если владелец дома за два года действия норм Закона не выбрал специализированную организацию и не обеспечил технического обслуживания газовых приборов и сетей в своем доме, для предупреждения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения ограничивается доставка природного газа в дом потребителя", - сообщили Главреду в пресс-службе предприятия.

В свою очередь, в Ровногазе вовсе опровергли свою причастность к действиям газовщиков и распространению объявлений.

"Компания никогда не обнародует в объявлениях стоимостных ценовых услуг. Прежде всего потому, что они зависят от газопотребляющего оборудования в помещениях. При выполнении работ на газовых сетях по устранению нарушений Правил безопасности систем газоснабжения работники "Ривнегаза" могут разместить объявления, где предварительно указана дата прекращения газоснабжения и просьбы к жителям дома предоставить доступ к газовому оборудованию перед восстановлением подачи газа. При этом работники газовой компании имеют при себе служебные удостоверения установленного образца с логотипом печатью компании и одеты в соответствующую форму", - рассказали нам на предприятии.

Что же касается отключения газа из-за долгов, то, по словам Татьяны Бойко, отключить потребителя могут только через 5 дней после получения уведомления о непогашенном долге.

В свою очередь, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко также указывает на то, что отключить одного потребителя газовая компания может только за долги.

"Потребитель может их не пустить и если он их не пускает для физического потребления по счетчику, то последующее потребление ему должны выставлять по более высокой цене. При этом если процесс спорный, то отключение могут производить государственные исполнители только по решению суда – газовая компания на это права не имеет, так как такие ее действия будут считаться самоуправством", - говорит Скубченко и советует в таких случаях обращаться в полицию с заявлением о нарушении.

Бойко НКРЭКУ долги за газ услуги ЖКХ Александр Скубченко новости Украины
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