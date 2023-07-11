НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач

На саммите НАТО Украину ждут сюрпризы, но до членства еще далеко, считает Владимир Горбач.

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Россия не способна помешать членству Украины в НАТО, Путин слабеет и перестает быть угрожающим – Горбач / Главред

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе стало известно, что страны Альянса договорились упростить продвижение Украины в НАТО – они убрали план действий по членству с нашего пути к вступлению в Альянс. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это "долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО".

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью Главреду рассказал, насколько сократится путь Украины в НАТО без обязательного условия о получении ПДЧ и от чего будет зависеть вступление, как будет реагировать Россия на сближение Украины и Альянса и способна ли она предотвратить это, а также чего нашей стране ждать от саммита НАТО в Вильнюсе.

Что будет означать это решение НАТО по ПДЧ? Насколько теперь сокращается путь Украины к вступлению в Альянс? Каковы теперь перспективы?

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Решение убрать этап выполнения ПДЧ при вступлении Украины в НАТО является позитивным событием, поскольку это сократит процедуру вступления. ПДЧ состоит из годовых национальных программ, на выполнение которых уходит как минимум несколько лет. Страны Восточной Европы, которые вступали в НАТО и выполняли План действий по членству, проходили процедуры от трех до пяти лет. Условие о выполнении ПДЧ существует в НАТО с 1997 года. И только две страны – Швеция и Финляндия – смогли избежать этого способа вступления: Финляндия уже принята в НАТО, Швеция еще не закончила процедуру.

Такое решение означает, что на Украину тоже распространится эта шведско-финская модель приобретения членства в НАТО без выполнения плана действий по членству.

Насколько близкой перспективой теперь для нас становится вступление в НАТО?

Решение о вступлении Украины в НАТО – это прежде всего политическое решение всех стран-участниц Альянса. Спрогнозировать время, когда это произойдет, невозможно, потому что могут быть различные обстоятельства, которые будут влиять на принятие политического решения правительствами и парламентами стран-членов.

Все теперь будет зависеть от политического решения стран НАТО о приглашении Украины в Альянс, а затем ратификации всеми парламентами стран-членов этого решения.

Следовательно, это облегчает путь вступления Украины в НАТО, упрощает его, но это пока ничего не говорит нам о дедлайнах.

Как может отреагировать Россия на такое решение? Есть ли у нее способы, чтобы помешать движению Украины в НАТО сейчас?

Реакция у России будет рвотной. Официально там произнесут негативные комментарии и выразят протест.

Хочу напомнить, что последний раз этот вопрос обсуждался в конце 2021 года на заседании Совета Россия-НАТО, и тогда Москва выдвигала свои ультиматумы Североатлантическому альянсу, в частности, требовала не принимать Украину в члены. Тогда НАТО твердо заявило, что Россия не может влиять на это решение, это не в ее компетенции, и этого не решает Совет Россия-НАТО. С тех пор этот совет не заседал, и Россия фактически вышла из этого формата, поэтому формального отношения к вступлению Украины в НАТО РФ не имеет.

Впрочем, неформальное влияние России на этот процесс сохраняется. Он заключается в том, что многие страны-члены НАТО просто остерегаются России и эскалации войны. Они ошибочно считают, что решение о принятии Украины станет не окончанием войны, а приведет к ее эскалации. И эти страхи Запада перед российской угрозой являются главным препятствием для политического решения о приглашении Украины в НАТО.

После чего этот страх западных стран может поубавиться, что такого должно произойти, например, на фронте?

Частично это уже произошло, и у многих стран-членов этот страх поубавился, особенно в Восточной Европе, но далеко не у всех. Этот страх уменьшается из-за успехов Украины на поле боя.

Дело в том, что военный потенциал Российской Федерации за последние 16 месяцев очень серьезно уменьшился. А для восстановления и накопления ресурсов для новой войны, например, с членами Альянса, россиянам понадобится 5-10 лет.

Поэтому единственным страхом, которым могут оправдывать свою трусость некоторые страны-члены НАТО, является ядерная угроза со стороны России, то есть угроза ядерной войны. Это то, что пугает их больше всего со времен холодной войны. Они сравнивают и ошибочно отождествляют нынешнюю Российскую Федерацию с бывшим Советским Союзом. Но попытка военного переворота, осуществленная вагнеровцами, свидетельствует о том, что РФ и СССР не тождественны. В Советском Союзе такие действия были просто немыслимы, а в РФ это уже произошло. Поэтому нынешняя РФ по своей природе и по своему реальному состоянию не соответствует мощи Советского Союза времен холодной войны. Следовательно, не нужно бояться России, в том числе ядерной угрозы.

Сейчас на Западе звучит такое опасение, что Путин становится более опасным, потому что слабеет. Это очень парадоксальный ход мыслей. На самом деле логика о другом: если лидер слаб, то он не угрожающий. Разве что рука Путина потянется к самоубийству путем нажатия на "ядерную кнопку".

То есть вы считаете маловероятным то, что Россия прибегнет к ядерному сценарию?

Я считаю, что это наименее вероятный из всех возможных сценариев.

Чего еще, кроме решения убрать ПДЧ с пути Украины к вступлению в НАТО, нам стоит ждать от саммита в Вильнюсе? Чем он нас еще порадует?

Нам уже анонсировали три возможных трека.

Первый – перспектива членства в НАТО.

Второй – непосредственная военная помощь и обеспечение безопасности. Возможно, отдельные страны используют площадку этого саммита или двусторонние встречи с украинской делегацией для объявления новых пакетов помощи Украине, возможно, новыми видами вооружения, боеприпасов или техникой. Мы этого не знаем, но Украине обещают определенные сюрпризы.

Третий – гарантии безопасности до момента приобретения членства Украиной. Это, пожалуй, самый актуальный вопрос сейчас. Интересно, какие именно страны решатся на такие гарантии, и в чем эти гарантии будут заключаться. Судя по комментариям, гарантиями называют обязательства стран-членов продолжать финансировать оборонный сектор Украины, поставлять оружие, боеприпасы и технику в течение долгого периода времени.

Это может быть и просто односторонние обязательства со стороны наших партнеров помогать Украине воевать с Российской Федерацией в течение следующих десяти лет. Воевать-не воевать, но укреплять Вооруженные силы Украины и сектор безопасности. Скорее всего, имеется в виду это. Но, конечно, это является гарантиями не безопасности, а помощи.

А, с вашей точки зрения, насколько вообще западные страны заинтересованы закончить войну в Украине как можно скорее? Нужно ли кому-то затягивание войны?

Запад заинтересован закончить войну как можно скорее. Но этот интерес уравновешивается страхом перед мнимой угрозой эскалации. Запад не хочет переброски войны на территорию стран-членов НАТО и непосредственного вступления их государств в войну. Этот страх перевешивает желание закончить войну как можно скорее.

Порой звучит мнение, что Запад заинтересован с помощью этой войны довести Россию до смены политического режима и максимально ослабить ее армию. И война продолжается лишь потому, что эти задачи пока не выполнены. Согласны ли вы с этим?

Стратегия Запада так и была сформулирована – помогать Украине, чтобы война ресурсно истощала Российскую Федерацию и демотивировала россиян продолжать военные действия, но делать это осторожно и постепенно, шаг за шагом, чтобы не спровоцировать РФ на прямое нападение на Альянс.

Риски здесь, на мой взгляд, переоценены, но они играют главную роль. Речь идет прежде всего о риске прямого столкновения НАТО с Российской Федерацией и риске ядерной войны.

Неизменной ремаркой во время любых разговоров о членстве Украины в НАТО идет уточнение, что это станет возможным только после завершения войны. Соответственно, Россия заинтересована затягивать войну. Если оценивать ресурсы России и ее запас прочности, то на какой период времени она способна затянуть боевые действия?

Думаю, Россия будет вынуждена прекратить, по крайней мере, активную фазу боевых действий в тот момент, когда осознает их бесперспективность. Этот процесс осознания, как по мне, уже начался. Впрочем, еще не все в российских элитах это осознали и с этим смирились. Однако процесс пошел, и россияне находятся в фазе переоценки собственных сил и возможностей.

Украина станет членом НАТО только после завершения войны – это позиция Альянса. Впрочем, я считаю, что нужен срочное ad hoc вступление Украины в НАТО, потому что оно бы остановило войну и демотивировало Россию ее дальше продолжать. И это не привело бы к эскалации, а наоборот. А такой подход – Украина вступит в НАТО только после окончания войны – мотивирует Россию вести войну как можно дольше.

Я думаю, что можно было бы выйти из этой коллизии следующим образом. Если бы в Вильнюсе было принято решение о том, что Украина примет приглашение к членству в Альянсе на следующем Вашингтонском саммите через 9-10 месяцев, в апреле 2024 года. Это бы поставило Россию перед фактом и дедлайном – решение принято, Украина получит приглашение и это нужно воспринимать как свершившийся факт. Это бы, с одной стороны, позволило бы избежать мнимой эскалации здесь и сейчас, но с другой – мотивировало бы россиян осознать всю бесперспективность дальнейшего ведения войны.

Насколько вероятно, что произойдет так, как вы говорите?

Вряд ли это произойдет. Странам-членам НАТО не хватит смелости для принятия такого решения.

Насколько сейчас, после попытки мятежа Пригожина, возрастает вероятность того, что России скоро просто будет не до Украины и не до войны, поскольку ей придется решать свои внутренние проблемы? Грубо говоря, могут ли сейчас повлиять на ситуацию "черные лебеди" в России, одним из которых пытался стать Пригожин?

Да, я на это надеюсь. О возможности такого развития событий свидетельствует именно мятеж вагнеровцев. Дело в том, что в 2024 году должны состояться президентские выборы в Российской Федерации, Украине и США, то есть это будет год выборов.

Российский президент слишком долго находится у власти, чтобы у него не накопился сугубо возрастной протестный потенциал в элитах (не в обществе). В элите есть группа 50-летних людей, которая заинтересована в отходе от дел поколения 70-летних, а Россией руководит 70-летний Путин, чуть старше по возрасту Патрушев и другие. Это очень напоминает брежневскую ситуацию в Советском Союзе.

Думаю, что сочетание военных действий, российских неудач на поле боя с необходимостью проведения избирательных процедур в марте 2024 года в России спровоцирует внутренние процессы в российских элитах.

Повторяю, речь не идет об общественном протесте или демократии – речь идет именно о попытках повторения военных переворотов и принуждении Путина отойти от власти добровольно, назначив преемника, который бы пошел на выборы вместо Владимира Владимировича. А Путин бы ушел на пенсию.

Для российских элит такой вариант может быть способом выйти из тупика войны, потому что новый лидер России может по-новому трактовать те события, которые происходили и на поле боя, и в отношениях России с Западом, и пробовать пересматривать санкции, и прекращать военные действия, и даже оставить оккупированные территории, в том числе и Крым, в случае, если это будет оправдано для российских политических элит.