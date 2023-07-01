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Окружение Путина устроило ГКЧП-2 и теперь будет делить власть - Михаил Притула

Анастасия Заремба
1 июля 2023, 09:22
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Пригожин выставил Путина слабым, диктатора упекут в бункер и будут делить власть, убежден эксперт.
Михаил Притула
Окружение Путина устроило ГКЧП-2 - Михаил Притула / Главред

После мятежа, который устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, среди российского военного руководства, вероятно, началась "охота на ведьм". Первым под раздачу попал замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин, который якобы поддерживал мятежников.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, почему задержали Суровикина, кто сейчас руководит Кремлем, как долго Путин сможет контролировать власть в России и когда российские власти завершат войну.

Есть ли смысл для Путина в аресте Суровикина? Ведь он был одним из тех генералов, которые в день мятежа призывали Пригожина одуматься.

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Когда мы смотрим на историю Российской Федерации и смены власти в Москве, то должны обращать внимание на многие детали. Есть старая мудрость, которую знают все те, кто сидел за столом у Путина – нет ответственности за государственный мятеж, есть ответственность за попытку.

То есть если попробовали и не получилось, то будет ответственность. Мы видим, что ответственности у Пригожина не было, а он куда-то сбежал. Что-то происходит с Суровикиным, или еще каким-то генералом.

В 1991 году недовольные политикой Горбачева руководители Кремля решили устроить путч ГКЧП. Они спрятали Горбачева в Форосе, а сами организовали ГКЧП, ввели танки в Москву, в Киев, после чего Украина стала независимой. Сегодня ситуация аналогичная - Пригожин идет на Москву, после чего Путин летит куда-то на Валдай. Самолет Медведева тоже куда-то улетает, потом выходит некая особа, похожая на Путина (но не такая харизматичная и немножко не похожая) и вместо того, чтобы говорить по меньшей мере полчаса, как свойственно Путину, говорит всего пять минут. Потом еще раз говорит пять минут. Почему не сделать предположение, что это был удачный государственный мятеж, своеобразный ГКЧП-2? Путина спрятали где-то на Валдае, он там сидит и читает справки о том, как все плохо и что ему надо там сидеть длительное время. А тем временем уже выставили "двойку" - это термин, которым в Кремле называли двойников Путина.

Таким образом, возможно, произошло успешное восстание. Пригожин испугал Путина. Возможно, вариант был таким, что после марша Пригожина, который все-таки позиционировался как "человек Путина", другие генералы, которые испугались, подвинули бы Путина, а Пригожин бы куда-то сбежал.

Теперь они поняли, почему арестовали Суровикина, выбросили Пригожина и уничтожили его "фабрику троллей". Как следствие, мы уже увидели заседание нового ГКЧП-2. Так что это был путч, который сделали так, что никто даже не догадался. Сейчас Кооператив Озеро вытащили "двойку", чтобы все увидели, что Путин есть, а сами и дальше будут продолжать вести свою войну.

О чем вообще свидетельствуют подобные действия Кремля? Они ищут сейчас козлов отпущения в лице этих генералов?

Нет. Пригожин - это абсолютный человек Путина. Путин каким-то образом опирался еще и на армию, на Шойгу. Таким образом они не козлы отпущения, а такие же участники путча, но с другой стороны.

То есть это люди Пригожина, которые, возможно, были преданы Путину, потому что он бросал их в самые "горячие" места, как, например, Суровикина, которого сейчас просто прессуют как своего конкурента. Таким образом они решили переиграть ситуацию, и сейчас командование всей Россией находится в руках этого коллективного ГКЧП.

Если в России начнутся массовые чистки среди генеральского состава, как это повлияет на ситуацию? Ведь этот мятеж показал многих из тех, кто не столь лоялен к Путину.

Дело в том, что те, кто были за или против, могли просто не знать всего замысла, поэтому они встали на чью-то сторону. Но одна из московских мудростей заключается в том, чтобы подождать. Так, как сделали "кадыровцы", которые очень медленно начали ехать в Ростов, чтобы не дай бог вовремя не приехать.

Потому что есть не совсем понятные моменты. Например, 16 июня Путин заявляет о том, что в Беларусь доставлена первая часть ядерного оружия, которое он обещал там разместить. Это оружие они размещают на бывших складах в Осиповичах. Через неделю происходит мятеж, и в Осиповичи едут 8 тысяч бойцов "Вагнера".

Странно, правда? Далее Лукашенко сообщает, что "вагнеровцы" не будут охранять склады с ядерным оружием. Соответственно, все может быть наоборот, а не так, как мы это видим. Поэтому надо посмотреть, как они будут там изворачиваться, и потом мы можем сделать выводы о происходящих событиях. Сейчас я бы не делал никаких выводов.

Когда Пригожин устраивал мятеж, то говорил о том, что основная его причина – уволить с должности Герасимова и Шойгу. Путин сейчас может их уволить, или в течение ближайшего времени, когда все немножко стихнет?

Путин опирался на Шойгу, поэтому если он будет его увольнять, то потеряет свою поддержку. Таким образом становится не совсем понятной позиция, когда Путин сначала обещает его увольнение, но потом этого не делает. Скорее всего, Шойгу одержал победу в этом бою, и сегодня в Кремле находится тот Путин, который не будет его увольнять.

То есть Путин будет этим тянуть максимально, да?

Да, потому что Шойгу - это фактически лицо, которое его замещает. Это секрет полишинеля для Москвы - все знают, когда выступает "двойка", и видим, что Путин часто держит дистанцию в несколько метров со своими сторонниками, а на следующий день за руки здоровается с представителями африканского континента. Поэтому есть нелогичные моменты в поведении Путина, и того лица, которое нам показали после мятежа.

Логика здесь довольно проста. Если мятеж был против Шойгу, и часть людей его поддержали и последовали за ним, то Путина спрятали, а Пригожина убрали.

А к чему это может привести для Путина, если часть людей из его окружения поддержала Шойгу?

Для Путина следствием этого плана может стать то, что какое-то время он будет в месте, где его будут изолировать от общества, пока не решат, как будут делить власть.

А потом "двойка" выйдет, скажет: "Я устал, я ухожу", и власть будут делить уже на выборах. Тогда, возможно, и Шойгу станет президентом России, потому что фактически он был вторым лицом в государстве.

А на обороноспособности российской армии все эти мятежи и подковерные интриги могут сказаться?

Мы видели, что в Бахмуте на самом деле решались вопросы кремлевских интриг – кто из них возьмет Бахмут за три дня или за 5 миллиардов долларов (а именно столько, по словам Путина, потратили на штурмы города в течение года). И, так сказать, они будут считать деньги, потому что зачем им уже тот Бахмут? Вероятно, что они будут сворачивать военные действия, потому что они решили свои вопросы, власть перехватили. Да и война была нужна Путину, но не всем остальным.

Кто такой Михаил Притула

Михаил Притула - военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда "Право народа".

Учитывая поведение Путина в этой ситуации, насколько долго он в принципе в таком случае сможет удерживать власть?

Еще до конца непонятно, что там произошло. Но, скорее всего, ситуация с состоявшимся мятежом жизнеспособна, и в таком случае Путин уже не имеет власти.

У этого кино, которое нам сейчас показывают, есть много нелогичных моментов. Для Украины эта непонятность в России мало что меняет, потому что пока они как воевали, так и дальше будут продолжать. Русские не будут останавливать эту войну, пока не решат своих вопросов распределения власти. Особой опасности это не представляет, за исключением того, что "вагнеровцы" появились в Осиповичах неподалеку от ядерного оружия. Поэтому как говорят психиатры - будем наблюдать.

война в Украине Притула Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Сергей Шойгу Сергей Суровикин
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