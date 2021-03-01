В ожидании Pfizer: почему в Украине проваливается вакцинация от COVID-19

В Украине продолжается вакцинация индийской версией вакцины AstraZeneca - Covishield / Reuters

Вакцинация от Covid-19 в Украине началась 24 февраля, после того, как страна получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield – индийской версии AstraZeneca. Первыми вакцинироваться, согласно графику вакцинации, стали медики.

Но за первые пять дней по всей Украине вакцинировались чуть более 3000 тысяч человек. И лишь на пятый день в процесс вакцинации стали включаться и публичные личности.

Главред узнавал, почему проваливается процесс вакцинации и как ему может помочь популяризация вакцины первыми лицами государства.

Не та вакцина

За прошедшие дни, согласно статистике, на инъекции попали всего 3141 человек. Причем особого рвения к процессу у врачей не наблюдалось еще до начала вакцинации – тогда в Минздраве сообщали, что получить прививки готовы не более 38% медиков по всей стране.

С началом кампании в ряде медучреждений, где лечат больных ковидом, врачи стали отказываться от вакцинации - такое произошло в нескольких больницах Харькова, Одессы, Киевской области.

К слову, Украина – одна из немногих стран на ряду с Бангладешем, Сейшелами, Мальдивами и Шри-Ланкой, где прививают вакциной CoviShield. Примечательно, что этой вакциной не прививают даже в Индии - там вместо CoviShield, которую, как правило, дарят соседям Индии и бедным странам, используют другую индийскую вакцину, Covaxin, отличающуюся не только принципом действия, но и фирмой-производителем.

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Причин для столь неспешной вакцинации у украинских медиков несколько.

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Во-первых, вызывает сомнение качество и отсутствие альтернативы. Например, как объяснили в одной из харьковских больниц, медики изначально настраивались на вакцинацию Pfizer, эффективность которой значительно выше по сравнению с AstraZeneca, и тем более СoviShield, но которая к нам еще даже не доехала (и неизвестно доедет ли вообще).

Кроме того, недоверию медсотрудников способствуют и побочные действия, которые возникают у тех, кто уже получил первую дозу вакцины - у многих врачей после вакцинации начинался озноб. И хоть по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это и является стандартным явлением, заявленным в инструкции, в 4 случаях на миллион дело может даже доходить до анафилактического шока (его пока в Украине не фиксировали).

Во-вторых, не способствует ускорению темпов вакцинации и наличие антител к коронавирусу у врачей. Ведь медики в большинстве своем уже перенесли болезнь один раз, а то и дважды. А согласно рекомендациям ВОЗ, в таком случае, прививку от COVID-19 нужно делать не раньше, чем через полгода.

"Я болела дважды. В июне 2020 бессимптомно. Второй раз в декабре уже не очень весело. Почти два месяца нетрудоспособности. Потому вакцинироваться буду после соответствующей паузы", - объясняла замглавы Минздрава Ирина Микичак, отмечая, что для нее не имеет значения производитель вакцины.

Придется пересматривать планы

Кроме того, не добавляет доверия к вакцине и факт отсутствия в первые дни публичных вакцинаций кого-либо из первых лиц государства. Лишь на пятый день, чтобы, по-видимому, хоть как-то спасти ситуацию, на вакцинацию решился глава Минздрава Максим Степанов, став пока единственным публичным человеком, которого вакцинировали под прицелом видеокамер.

Врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита уточняет, что начинать любую кампанию по вакцинации, особенно в Украине, всегда непросто. По его словам, если сравнивать текущую ситуацию с показателями общей вакцинации в 2014 году, то сейчас ситуация значительно улучшилась.

"Сейчас, когда граждане увидят, что вакцинируются и первые лица, доверие к вакцине возрастет и мы можем увидеть более высокие цифры. В общем завезли 500 тысяч доз, потому, вероятно планы таковы, чтобы провакцинировать хотя бы 200 тысяч человек", - сказал Курпита.

Министр Степанов вакцинировался индийским препаратом Covishield / кадр из видео

В то же время, вакцинироваться индийским препаратом вскоре может и президент Зеленский. Во всяком случае, если верить словам министра Степанова. При этом, говоря о президенте, глава Минздрава лишь уточнил, что Зеленский будет вакцинироваться вместе с военными, а их, согласно плану Кабмина, будут вакцинировать не раньше лета. Однако тогда, учитывая стандартный срок годности вакцин в полгода, есть большой риск, что до этого момента вакцина просто "не доживет".

По мнению Курпиты, если темпы вакцинации будут оставаться на текущем уровне, то власти нужно будет искать другие пути для увеличения количества вакцинаций.

"Для этого нужно будет пересматривать этапность, группы, вносить изменения в календарь вакцинаций, искать целевые программы по отдельным областям или территориям, которые могут стать выходом из ситуации", - добавляет Курпита.