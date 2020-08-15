Пиррова победа Лукашенко: что будет с Беларусью, если батька останется

Политологи объяснили, почему Лукашенко удержится при власти, но ненадолго / Радио Свобода

Протесты, охватившие десятки белорусских городов, не стихают. Белорусы настойчиво требуют признать победителем президентских выборов Светлану Тихановскую, а Александра Лукашенко, правившего 26 лет, наконец уйти.

Даже насилие и жесткие действия силовиков, которые в основной своей массе остаются верны режиму Лукашенко, не смогли заставить белорусов отказаться от борьбы за собственное право на честные выборы. Не испугали митингующих и массовые аресты – за пять дней протестов больше шести тысяч белорусов были задержаны. Не остановила протестную волну и гибель мирных белорусов, вышедших на протест, но скончавшихся из-за побоев силовиков.

Политические эксперты рассказали Главреду, почему белорусские массовые протесты не в силах заставить Лукашенко уйти от власти в Беларуси, а также что ждет белорусский народ и государство в случае, если батька сумеет удержаться на своем посту.

Сможет ли Лукашенко удержаться у власти

Несмотря на протесты, охватившие Беларусь, шансы Александра Лукашенко удержаться у власти по-прежнему велики. Протестующие едва ли смогут добиться признания законно избранным президентом Светланы Тихановской. В таком мнении сходятся все эксперты, опрошенные Главредом. И причин для такого прогноза – достаточно.

Во-первых, многие белорусы не представляют себе другого правителя и не хотят перемен. За те 26 лет, пока Лукашенко руководит Беларусью, многие привыкли и приспособились.

"Таких людей вполне устраивает нынешний оазис "постсоветского совка", за него они готовы драться. При этом они будут защищать не столько Лукашенко, сколько свой уже привычный приятный и выгодный образ жизни", – считает политический аналитик Александр Кочетков.

К тому же, по словам российского политолога, сотрудника Центра российских исследований Бориса Немцова Александра Морозова, у граждан Беларуси сильны опасения, что протесты и беспорядки могут привести к дестабилизации, которая вернет страну в 90-е годы или сделает ее жертвой агрессии Москвы. Эти страхи и опасения белорусов существенно влияют на протест. А Александр Лукашенко, естественно, играет на этих страхах, опирается на них.

Во-вторых, некоторые особенности протестного движения в Беларуси, несмотря на его масштабы и широкую географию, вызывают сомнения в его эффективности и в том, что требования митингующих будут выполнены.

Прежде всего, беда белорусских протестов в том, что нет лидера, ядра, четкой координации и штабов. Как выразился политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин, "белорусский протест сейчас – это стихия".

Читайте такжеВ Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обречены"Бегство Тихановской из Беларуси существенно повлияло на ход протестного движения. Уехав из страны, она, по сути, подняла белый флаг. Таким образом, вся легитимная оппозиция в Беларуси разгромлена, что позволяет Лукашенко провозгласить себя президентом. И у уличной оппозиции, чтобы помешать этому, нет ни лидеров, ни штабов", – пояснил Соскин.

В свою очередь, белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич добавил, что, если у протестующих не появится тот, кто будет выражать их интересы или хотя бы формулировать требования, то этот этап протестов в Беларуси завершится тем, что Лукашенко удержится при власти.

Другая проблема белорусских протестов – отсутствие стабильной финансовой поддержки, без которой они не смогут быть эффективными и продолжаться столько, сколько необходимо для удовлетворения требований митингующих.

"На переднем плане протеста должны быть богатые люди, стремящиеся изменить собственное положение – тогда они финансируют протестные движения. Уже потом к ним примыкают народные массы, и люди начинают помогать – кто рублем, кто пирожком. Финансирование крайне важно, ведь даже установка сцены – это тысячи долларов", – пояснил Александр Кочетков.

Однако говорить о неизбежном провале протестов в Беларуси еще рано. Ближайшие выходные, 15-16 августа, станут показательными.

"Если в эти дни будут по-настоящему большие массовые протесты в Минске и других городах Беларуси, а Лукашенко потеряет возможность жесткого подавления протестов и будет вынужден согласиться с тем, чтобы мирные протесты граждан проходили в соответствии с конституцией – свободно, то тогда у этого протеста возникнут новые возможности", – убежден Александр Морозов.

Пока что протесты идут на спад и вскоре, как отмечают эксперты, могут сойти на нет или будут подавлены окончательно. Так, Игар Тышкевич полагает, что они в том или ином виде будут продолжаться еще две-три недели. Однако Александру Лукашенко радоваться еще рано.

"Это еще далеко не значит, что Лукашенко решил все свои проблемы – проблемы у него впереди. Батька впервые за свои 26 лет пребывания у власти понял смысл того, что было написано на кольце Соломона: "Все пройдет. И это – тоже". Несмотря на то, что, скорее всего, Лукашенко справится с этой волной протестов и удержится при власти, стратегически его положение будет весьма шаткое", – уверен политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В свою очередь, Александр Морозов отметил, что Лукашенко совершил грандиозную ошибку, начав насилие и избрав путь жесткого подавления протеста.

"В течение ближайших шести месяцев, не более, Лукашенко неизбежно расплатится за свою неудачную идею – в ответ на протесты против грязно проведенных выборов совершить такое насилие над протестующими", – резюмировал политолог.

Лукашенко совсем скоро расплатится за то насилие, которое применил в отношении собственного народа, считает Морозов / Reuters

Может ли Лукашенко быть уверенным в силовиках

Возможности Александра Лукашенко остаться у власти по-прежнему велики, прежде всего, потому, что бо́льшая часть силовиков и армии сохраняет лояльность Лукашенко и верность присяге, то есть он для них остается главнокомандующим.

Хотя в последние пару дней среди белорусских силовиков начался флешмоб – одно за другим появлялись видео, на которых они выбрасывают форму и погоны, объясняя это тем, что им стыдно за действия сослуживцев и власти при разгоне протестов.

Однако эксперты утверждают, что это несущественно и не сможет никак повлиять на исход протеста.

"Это лишь единичные случаи, тогда как система силовых структур продолжает стоять за сохранение привычного образа жизни и стабильности. Единичные случаи ничего не решают, к тому же, среди них вполне могут быть постановочные кадры. Эта практика не нова: так было и в Украине в 2013-2014 годах, и в 1994-ом еще при Кучме", – отметил Александр Кочетков.

Кроме того, такие видеозаписи могут быть элементом технологии, призванной показать, что режим Лукашенко шатается, пояснил политолог Андрей Золотарев.

Поддержка и преданность силовиков – это, пожалуй, единственное, на чем пока что удерживается режим Лукашенко / Фото:Tut.by

"Массового отказа белорусских силовиков от выполнения приказов не наблюдается. Есть лишь единичные случаи, но с ними Лукашенко справится. Для него важно, чтобы это не приобрело массовый характер", – считает Золотарев.

По его словам, если бы противостояние в Беларуси затянулось, силовики бы "зашатались", особенно – внутренние войска и милиция.

"Они, в отличие от ОМОНа, не так мотивированы. ОМОН мотивирован подавлять протесты с запредельной жестокостью. Однако из опыта украинского Майдана мы знаем, что это палка о двух концах, ведь жесткий разгон легко мобилизует протест", – добавил Андрей Золотарев.

Так что пока нет причин ожидать, что белорусские силовики пойдут против Лукашенко.

Что ждет белорусов, если Лукашенко не уйдет

В случае, если Александр Лукашенко останется у власти, то гражданам Беларуси не стоит опасаться "закручивания гаек", поскольку батька и так уже лишил белорусский народ всех возможных прав и свобод.

"В сфере гражданских прав и свобод в Беларуси ничего не изменится, поскольку их и так там нет. Там – лишь имитация отдельных гражданских свобод. Соответственно, Лукашенко просто нечего забирать у белорусов", – убежден Александр Кочетков.

Согласен с коллегой и Олег Соскин – у белорусского народа попросту не осталось свобод, которые можно было бы урезать.

Если Лукашенко останется при власти белорусов ждут репрессии / Антон Мотолько, udf.by

Разве что теперь белорусам придется свыкнуться с новшеством, позаимствованным у Китая их лидером – с возможностью враз оказаться в информационном вакууме. Речь идет об отключении интернета в Беларуси, когда начались протесты.

"Видимо, товарищи из Поднебесной перенесли опыт великого китайского Firewall в Беларусь, благодаря чему Беларусь несколько дней находилась в информационном вакууме. Правда, его немедленно заполнили Телеграмм-каналы NEXTA и NEXTA Live, к которым какими-то правдами и неправдами белорусы подключались и получали оперативную информацию. Эти каналы выступали не только как средства информации, но и координировали протест", – подчеркнул Андрей Золотарев.

В свою очередь, Александр Кочетков отметил, что власти Беларуси пыталась обуздать и этот способ коммуникации, но "им не хватило ума и знаний, чтобы это сделать".

"Власти Беларуси думали, что решат эту проблему, отключив интернет. Однако Телеграмм-каналы не прекратили работу. Не была учтена возможность подключения к Сети через мобильную связь, но это чистая недоработка, которую Лукашенко будет легко исправить в случае необходимости", – добавил Кочетков.

Что касается белорусской оппозиции, то ее в случае дальнейшего правления Лукашенко ждет стандартный набор: репрессии, тюрьмы или изгнание.

Читайте такжеЕдинственный шанс Лукашенко - латиноамериканская диктатура с тотальным террором"Белорусскую оппозицию ждет все то же, что было после 2010 года. Оппозиционеры, уехавшие за границу, не смогут вернуться. Те, кто арестован под надуманными предлогами во время избирательной кампании, будут оставаться в тюрьмах. Если Лукашенко сохранится у власти, то через два-четыре года он, может быть, выпустит политзаключенных. Однако ожидать, что под давлением протеста Лукашенко выпустит из тюрьмы Виктора Бабарико и еще целую группу политзаключенных, было бы наивно. Никакие международные организации не в состоянии принудить его это сделать", – считает Александр Морозов.

По мнению Кочеткова, в отношении оппозиции неминуемо будут репрессии.

"Протестующих и сейчас арестовывают тысячами, фиксируют в КГБ Беларуси, в дальнейшем против них непременно будут открыты уголовные дела. Возможно, позже будет объявлена амнистия, но это точно не коснется организаторов", – отметил он.

Андрей Золотарев при этом предположил, что будут показательные процессы, призванные продемонстрировать, что протесты были инспирированы Западом.

Однако все это – ненадолго, обнадежил Игар Тышкевич: "После "закручивания гаек" все равно начнется модернизация политической системы Беларуси, усиление роли политических партий, реформа местного самоуправления и, возможно, транзит власти. Потому что, даже если сейчас Лукашенко удержится у власти, это будет его последний президентский срок".

Лукашенко обрекает Беларусь на изоляцию и потерю суверенитета

Массовые протесты, охватившие Беларусь, а также жесткие методы их подавления, к которым прибегнул режим Лукашенко, не могли остаться без внимания международной общественности.

Так, в ООН осудили применение силы против демонстрантов и массовые аресты (как известно, на протестах в Беларуси задержали более шести тысяч человек), а также призвали освободить задержанных и расследовать факт злоупотребления властью Александром Лукашенко.

В Соединенных Штатах и Евросоюзе допустили введение санкций против официального Минска, однако пока не определились точно, как отреагируют на происходящее в Беларуси.

То, как в дальнейшем будут относиться к Беларуси в мире, по мнению Игара Тышкевича, во многом будет зависеть от дальнейшего сценария подавления протестов, ведь 12 августа силовики в Минске изменили свой стиль – уже нет картинки такого тотального насилия, как в первые дни.

Эксперт убежден, если западные страны введут запрет на въезд на свою территорию для представителей белорусской власти, то такие санкции бессмысленны – "правящему белорусскому режиму просто наплевать, особенно если это будут европейские санкции".

По мнению Кочеткова, Беларусь, оставшись с Лукашенко во главе, откатится назад лет на 10-15 – в период, когда батьку обвиняли в репрессиях и убийствах оппозиционеров и журналистов.

"Тогда, пребывая в изоляции, Беларусь никуда не исчезла. А сегодня и Китай, который является главным международным партнером Беларуси после России, не отвернется от нее. Этого Лукашенко будет достаточно. И нет смысла опасаться, что санкции Запада подтолкнут Беларусь в объятия этих двух стран, потому что дальше уже некуда – Беларусь уже там, в крепких объятиях РФ и Китая", – убежден эксперт.

Молчаливое согласие Запада подтолкнет Беларусь в объятия России, считает Соскин

В свою очередь, Александр Морозов считает, что нынешняя ситуация "заталкивает Лукашенко в дальнейшую потерю суверенитета Беларуси".

"Лукашенко настолько связал суверенитет Беларуси лично с собой, что любое ухудшение положения для него лично (что сейчас и происходит) наносит ущерб суверенитету Беларуси и работает на усиление Кремля", – пояснил он.

По словам Морозова, новые европейские санкции закончатся тем, что Беларусь при Лукашенко потеряет возможность развиваться в современных отраслях, прежде всего, из-за того, что в страну перестанут поступать иностранные инвестиции.

В свою очередь, Олег Соскин называет позицию, которую заняли США и Евросоюз, молчанием и крайне возмущается ею.

"Все прозвучавшие заявления – ни о чем! Когда на улицах убивают людей и тысячами садят в тюрьмы, а лидеры западных демократий выжидают и молчат, это значит, что они согласились с действиями Лукашенко и де-факто согласились с тем, что он остается при власти. Однако не стоит опасаться, что это молчаливое согласие Запада подтолкнет Беларусь в объятия России, поскольку она и так уже является частью российской тюрьмы и российского диктаторского пространства", – предостерег политолог.

Читайте такжеКартофельный дурак Лукашенко не интересен теперь даже ПутинуСоскин считает, что тактически Лукашенко достиг своей цели, но стратегически он себя уничтожил: "Но самое страшное, что вместо с собой он уничтожил и Беларусь. Ведь за 26 лет его правления была уничтожена политэкономическая модель функционирования Беларуси как самостоятельного государства. А после этого насилия в Беларуси всем экономическим субъектам, которые до сих пор функционировали на ее территории, нельзя будет там оставаться – это слишком рискованно. Потому субъекты хозяйствования будут покидать территорию Беларуси точно так же, как это происходило в Венесуэле".

Эксперт напомнил, что Беларусь и так не в силах справляться со своим долгом, а доходы в бюджет стремительно сокращаются. В таких условиях новые санкции, которые могут быть введены, если Лукашенко останется у власти, подорвут экономику Беларуси и будет полный финансово-экономический крах.

"Сфальсифицировав выборы и проявив насилие против собственного народа, Лукашенко создал вокруг себя "санитарную зону": с ним больше никто не будет иметь никаких дел. Народной поддержки у него уже нет – для белорусов он стал диктатором и врагом. Он избил молодежь, причем жестче, чем Янукович, но посмотрите, чем это закончилось для Януковича. Для Лукашенко все закончится еще хуже...", – подчеркнул Олег Соскин.

Два сценария для Лукашенко, и оба плохие

Политолог Олег Соскин считает, что сохранение Лукашенко у власти сейчас – это "пиррова победа".

"Он лишь отстрочил свой конец. Будущего у него нет", – убежден эксперт.

Для Лукашенко, по мнению Соскина, возможны только два сценария, и оба негативные.

Первый – если фаза активных протестов закончится, это еще ничего не значит. "Какие-то города или области Беларуси, особенно расположенные близко к Польше или Литве, могут резко противопоставить себя Лукашенко, они могут ввести свою собственную модель управления. Для Лукашенко это станет невероятным ударом. Тогда станет неизбежна гражданская война, и Беларусь станет второй Ливией в центре Европы", – отметил Соскин.

Читайте такжеПротест гнева: чем закончится "майдан" в БеларусиВторой – с нарастанием санкций против режима Лукашенко наступит финансово-экономический крах Беларуси. "И Россия уже не сможет помочь, ведь у белорусов более нет братского отношения к России, и любое ее вмешательство будет рассматриваться как открытая агрессия", – пояснил эксперт.

Андрей Золотарев также считает, что Лукашенко, оставшись у власти, будет в очень шатком положении, потому что он "оказался в числе тех политических лидеров, которые умудрились достать как коллективный Запад, так и Россию".

"Часть окружения Путина подает Лукашенко, как колхозного шантажиста, живущего за счет России, и настаивает на более жестком и прагматичном подходе к нему и к Беларуси. Россия хочет видеть более комфортного для себя руководителя Беларуси. Вопрос в том, не найдется ли в окружении Лукашенко свой Левочкин, и не переметнется ли часть силовиков на сторону протеста, не изменят ли они власти? Власть всегда разрушается изнутри, и Лукашенко – не исключение", – отметил Золотарев.

Беларусь и Украина

Прогнозы о том, как могут измениться украинско-белорусские отношения в случае, если Лукашенко останется у власти в Беларуси, а также о том, какую позицию должна заняться Украина в отношении Лукашенко – признавать его победу на выборах или нет, звучат диаметрально противоположные.

Пока что украинская власть заняла слишком абстрактную позицию – президент Владимир Зеленский призвал Беларусь "к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия". С победой Александра Лукашенко Киев, как Москва или Пекин, не поздравлял, однако и четко не обозначил свою позицию.

Эксперты разошлись во мнениях, говоря о том, надо ли Украине признавать победу Лукашенко на выборах / Офис президента

Однако украинцы заняли вполне понятную и однозначную позицию – поддержали белорусских протестующих. Так, в Киеве состоялось несколько акций в поддержку тех, кто в Беларуси сейчас отстаивает свое право на честные выборы, и протесты которых пытаются задушить насилием режим Лукашенко. Акции проходили и на Майдане Незалежности, и возле Белорусского посольства.

Политический аналитик Александр Кочетков полагает, что, если в Украине Андрей Ермак и дальше будет определять внешнюю политику, то отношения между странами, даже в случае сохранения у власти Лукашенко, могут стать даже теплее и теснее, чем сейчас. Однако в окружении Зеленского есть люди, отстаивающие другую позицию, а потому то, какими будут украинско-белорусские отношения – это открытый вопрос.

В свою очередь, российский политолог Александр Морозов считает, что отношения Киева и Минска осложнятся последними событиями в Беларуси.

"До начала протестов, несмотря на проблемы в украинско-белорусских отношениях, Зеленский и Лукашенко собирались проводить форум регионов осенью во Львове, даже несмотря на пандемию, кроме того, усиливалось экономическое взаимодействие на уровне областей. Теперь все это под ударом, как и любое экономическое взаимодействие. Киев не может с легким сердцем взаимодействовать с Лукашенко, который поступил, как Янукович в 2013 году, даже жестче", – отметил Морозов.

Он также добавил, что, независимо от того, удержится Лукашенко у власти или его режим падет, Украина все равно получит на своей северной границе "опасность, о которой придется беспокоиться гораздо больше, чем раньше".

Олег Соскин твердо уверен, что Украина должна будет прекратить любые поставки товаров из Беларуси, а также перенести переговоры по урегулированию ситуацию на Донбассе в другой город из Минска.

"Переговоры по Донбассу больше не смогут проводиться в Минске. Лукашенко, как диктатор, будет зачумленным и прокаженным – с таким никто не будет иметь дела. Потому и Зеленский не сможет его признавать, а если признает – его реноме вообще рухнет, что ему совершенно не нужно перед местными выборами", – пояснил Соскин.

А вот политолог Андрей Золотарев придерживается другого мнения и считает, что Украине следует осудить применение насилия в Беларуси, но признать итоги выборов.

Читайте такжеЛукашенко совершил грандиозную ошибку: расплата близка"Западные партнеры толкают Украину к непризнанию выборов. Однако мы не должны уподобляться российскому художнику Павленскому, который сейчас сидит в дурдоме во Франции, который прибил свои гениталии к брусчатке на Красной площади. Ведь, как бы там ни было, Беларусь при Лукашенко не признала аннексию Крыма, стала для нас важным экономическим партнером, через которого идет часть логистики и товарооборота с Российской Федерацией, украинские танки в 2014-ом заправлялись дизтопливом, которое поставлялось с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. А, кроме того, не стоит забывать, где находится коммуникационная площадка для переговоров по Донбассу", – аргументировал Золотарев свою позицию.

Кроме того, по мнению эксперта, непризнание результата этих выборов и давление Запада только подтолкнут Лукашенко в сторону России.