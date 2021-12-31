Российско-украинская безнадега: почему Киев и Москва не договорятся в 2022 году

Эксперты объяснили, почему в 2022 году невозможно урегулирование конфликта России и Украины / УНИАН

Украина и Россия за 2021 год ни на шаг не приблизились к урегулированию конфликта между ними. Позиции сторон по-прежнему непримиримы, и ни Киев, ни Москва не собираются уступать. Соответственно, война на Донбассе продолжается и грозит перерасти в широкомасштабную, Россия все прочнее укореняется на оккупированных территориях, а все переговорные процессы зашли в тупик.

Эксперты рассказали Главреду, что изменилось в российско-украинских отношениях за 2021 год, как трансформировались цели и планы Кремля относительно Украины, а также каковы перспективы урегулирования конфликта между РФ и Украиной в 2022 году.

Владимир Огрызко Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

Подводя итоги 2021 года, трудно оценить то, как изменились российско-украинские отношения за это время: отношений между Украиной и Россией сегодня нет, так что за год не могло ухудшиться то, чего нет.

Причиной такого положения дел является исключительно агрессия Российской Федерации. Москва не видит Украину независимым государством, Путин об этом неоднократно говорил и писал. Для него Украина – это историческая ошибка, которую надо исправлять. Именно поэтому он отказывается от контактов с Зеленским, не дает добро на контакты между Лавровым и Кулебой, а также тормозит любые шаги, которые могли бы считаться нормальной политикой в отношении Украины.

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Мы имеем дело со страной, которая не хочет принимать нас такими, какие мы есть, а, следовательно, будет делать все для того, чтобы нас не стало. Нам нужно взять это за основу наших отношений с Россией и строить их соответствующим образом.

За 2021 год в позиции России в отношении Украины к лучшему ничего не изменилось. Напротив, степень агрессивности РФ только возросла. За 2021 год Россия дважды – в апреле и в ноябре-декабре – провоцировала всех, демонстрируя свою готовность прибегнуть к широкомасштабной агрессии против Украины, запугивала, шантажировала, выдвигала какие-то абсолютно неадекватные претензии и требования.

И в 2022 году эта тенденция никуда не исчезнет. Правда, есть один момент, который позволит изменить ситуацию – консолидированная позиция западных стран в отношении России. Если на переговорах между Россией и США или Россией и НАТО, коллективный Запад четко и ясно даст понять Москве, что она может оставить при себе свои "хотелки", у нас будет шанс, что следующий год станет годом определенных изменений. Вряд ли эти изменения будут революционными, но они будут ощутимыми.

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Нам не стоит рассчитывать на позитивные изменения в двусторонних украинско-российских отношениях в 2022 году, потому что это не входит в планы Путина. Более того, скорее всего, ситуация будет только ухудшаться, потому что последние заявления Путина – это какая-то истерика. Эта истерика свидетельствует о том, что для Путина тема Украины – это кость в горле. Вопрос лишь в том, сможет ли он от этой "кости" избавиться, или, не проглотив ее, этот Кощей Бессмертный задохнется и умрет.

Александр Хара Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

Цели и планы Кремля в отношении Украины остаются неизменными: там не видят возможности существования суверенного независимого государства Украина в признанных миром границах. А потому война России против Украины будет продолжаться и в 2022 году, и далее в разных формах: сейчас это конфликт низкой интенсивности, но в течение ноября-декабря 2021 года часто звучали предостережения о том, что в новом году РФ осуществит открытое широкомасштабное вторжение. Эта угроза, как Дамоклов меч, будет висеть над Украиной до тех пор, пока существует Россия в ее нынешних границах, и пока в РФ остается нынешнее политическое руководство с его неоимперскими идеями.

В этом смысле для Украины за 2021 год ничего не изменилось.

Единственное, что изменилось – риторика и тактические подходы Москвы, которая стала угрожать масштабным вторжением. На то есть несколько причин.

Во-первых, ряд шагов украинской власти за 2021 год заставил россиян осознать: они теряют возможность навязать свое видение Украине, а также посредством Минских договоренностей ограничить суверенитет нашего государства. Путин на пресс-конференции четко отметил, что ему не нравится ни наш закон о языке, ни о переходном периоде, ни о коренных народах, ни Крымская платформа – все это его чрезвычайно раздражает. А, значит, Украина все сделала правильно.

Все это объясняет, почему началось обострение в российско-украинских отношениях, и почему Россия угрожает Украине вторжением. В худшем случае Россия может прибегнуть к военной операции, чтобы показать свое величие и могущество и принудить Украину к капитуляции на российских условиях.

Читайте такжеУкраина для Путина – кость в горле: либо проглотит, либо задохнется, утратив ееВо-вторых, встреча Путина и Байдена усилила уверенность россиян в том, что США являются слабыми и начинают отступать от своих глобальных позиций. Нынешняя американская администрация демонстрирует желание иметь стабильные и предсказуемые отношения с РФ. Очевидно также ее нежелание вмешиваться в конфликты и создавать возможности для новой конфронтации и нового конфликта – администрация Байдена не хочет раздражать Путина, а потому, даже несмотря на угрозу вероятного вторжения РФ в Украину, она не оказывает экстренных объемов помощи нашей стране. Все это для Москвы является определенным сигналом о том, что можно продвигаться дальше и вести себя еще более нагло.

В-третьих, Франция занята предстоящими в 2022 году президентскими выборами, и ей не до Украины. В Германии образовалась новая коалиция, и эта страна традиционно больше хочет диалога с Россией, чем конфронтации с ней. А совместное заявление Меркель и Байдена о Северном потоке-2, которое фактически дало "зеленый свет" для достройки этого газопровода, в России воспринимается как собственная победа и слабость Вашингтона, а, следовательно, РФ делает вывод, что ей можно двигаться дальше.

В-четвертых, ухудшение ситуации в самой России прежде всего из-за экономической и политической модели управления Путина, а также из-за санкций и пандемии коронавируса.

Россия прекрасно понимает, что Украине ни в 2022 году, ни через несколько лет не стать членом НАТО. Но в Кремле видят, что украинское войско очень изменилось: оно чрезвычайно усилилось, по сравнению с 2014 годом, техникой, вооружениями и тренировками, которые проводят инструкторы из США, Великобритании, Канады и некоторых других стран.

Путин осознает, что, таким образом, уменьшается уязвимость Украины перед возможным вторжением РФ. Следовательно, окно возможностей в военном смысле для России становится уже. Поэтому, если в Кремле не смогут остановить процесс усиления обороноспособности Украины, в частности, благодаря американской помощи в сфере безопасности, там будет расти ощущение необходимости кардинального решения "украинского вопроса", пока Киев, как им кажется, недостаточно готов, и цена такой опции выглядит не слишком высокой.

Россия в 2021 году начала открыто угрожать не только Украине, но и Европе, и странам-членам НАТО, размахивая при этом ядерной дубиной.

Позитивом в этой ситуации стало то, что, если раньше Украина была наедине с агрессией России, то теперь она заручилась серьезной поддержкой и США, и ЕС, и отдельных стран.

В такой парадигме мы будем существовать не только в 2022 году, а до тех пор, пока Путина на посту российского лидера не сменит другой человек. Возможно, новый руководитель РФ будет проводить иную политику, понимая, что нынешний стиль поведения заводит Россию в тупик. Это – оптимистический вариант.

Пессимистический сценарий предполагает широкомасштабную войну РФ против Украины. Хотя, как правило, Россия нападает втихаря – так, как она в 2014-ом напала на Крым, когда никто этого не ожидал. Сейчас же о подготовке России к вторжению говорят и в Украине, и на Западе.

Цели России относительно Украины остаются неизменными: она стремится полностью уничтожить нашу страну, а точнее захватить ее.

Совершенно очевидно, что Россия готовилась к наступлению на Украину, похоже, ожидая, что Запад не станет на это реагировать или испугается. Однако, судя по тому, что мы наблюдали в ноябре-декабре 2021-го, Запад не очень-то и напуган.

Читайте такжеРоссия и Украина в 2022 году: почему не видно света в конце тоннеляВпрочем, от РФ можно ожидать чего угодно, в том числе и масштабной операции в январе-феврале 2022-го, ведь там принимает решения один человек – сумасшедший, не знающий покоя и неспособный в своей родной стране сделать что-либо конструктивное. Путин может только нагадить под дверь соседа, этим он и занимается. Ни экономика, ни реформы его не волнуют.

В 2022 году может несколько измениться переговорный процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ведь, похоже, американцы активно вступают в переговорный процесс с Россией. Они будут представлять интересы Украины на переговорах. Речь не идет о расширении нормандского формата за счет американцев. Штаты будут вести отдельный переговорный процесс. Да и россияне же высказали желание говорить исключительно с американцами и натовцами.

Виталий Кулик Директор Центра исследований проблем гражданского общества

В 2021 году наблюдалась стагнация российско-украинских отношений, а также две мощные эскалации, которые можно рассматривать как прелюдию к вероятной агрессии России. Дважды РФ показала всем, что сценарий большого наступления для нее вполне приемлем. Россия в 2021 году осуществила ряд шагов, направленных на отторжение Крыма и Донбасса от Украины: ввела в действие указ президента РФ о сертификации товаров, произведенных на территории Донбасса, ускорила паспортизацию населения ОРДЛО, узаконила военное присутствие и возможность не скрывать своих кадровых военных на территории Донбасса. Все это указывает на то, что Россия продолжает распространять свою инфраструктуру присутствия на оккупированных территориях. А, следовательно, в 2022 году мы вряд ли получим существенные сдвиги в урегулировании ситуации на Донбассе.

В 2022 году напряжение сохранится и будет сохраняться "мерцающий" конфликт, не исключены попытки эскалации с угрозой вторжения. Возможны военные провокации на линии разграничения, а также создание дополнительных рычагов энергетического влияния на Украину.

Есть и символический риск – годовщина образования Советского Союза. У Путина мифологизированное мировоззрение, и для него знаки и символы являются важными в контексте русской мифологии "собирателя земель" и "вставания с колен". Соответственно, к годовщине создания СССР возможны любые провокации и любые действия, направленные на эскалацию ситуации на линии разграничения, военные провокации в Крыму и на юге Украины, попытки активизировать подполье, теракты и прочее.

Россия применяла и будет применять "стратегию гопника": она будет провоцировать, давить, легонько бить, кусать, пинать, а затем смотреть, как мы будем реагировать. Например, Россия впервые за многие годы применила авиацию для разведки вблизи Мариуполя и начала применять ДРГ (диверсионно-разведывательные группы).

Читайте такжеЭкономические и социальные вызовы 2022 года: почему украинцы обречены беднетьЧто касается переговорных процессов по Донбассу, критическая ситуация сложилась с нормандским форматом – он бездействует. При этом минский процесс заблокирован. В Вашингтоне несколько раз подчеркнули, что не видят возможности расширения нормандского формата на уровне официального присутствия США как полноправного участника переговорного процесса, то есть Байден не будет пятым в переговорах в нормандском формате. Возможно, дальше будет нормандская четверка плюс один, то есть США будут там в качестве наблюдателя и будут представлены на уровне руководителя Госдепа США. Но пока даже на такой формат в Вашингтоне смотрят не слишком оптимистично.

США и Россия говорят о необходимости налаживания работы уполномоченных по стратегической стабильности – это первая позиция, которая должна насторожить Украину. Ведь поиск этой стратегической стабильности может привести к тому, что создадут модель без должного учета интересов Украины – у США более широкий горизонт их собственных интересов, и они могут расходиться с позицией Киева.

Подмена нормандского формата форматом Москва-Вашингтон вряд ли состоится, но активизации диалога между Вашингтоном и Москвой можно ожидать. И здесь важно, насколько мы будем искренними в сотрудничестве с американцами, насколько добросовестно будем выполнять "домашние задания".