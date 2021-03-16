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Новый штамм и рост смертей: готовиться ли украинцам к новому локдауну

Анастасия Кучкина

журналист

16 марта 2021, 09:15

Вакцинация, как уверяют врачи, опрошенные Главредом, не сможет обезопасить украинцев от заболевания коронавирусом.

локдаун
Волна заболеваемости в Украине может снизиться только к лету / УНИАН

Темпы заражения коронавирусом в Украине набирают обороты. Как следствие, в конце прошлой недели был зафиксирован первый антирекорд 2021 года - более 13 тысяч новых случаев. Это, в свою очередь, заставило власти активно начать подготовку к новому локдауну. Даже главный санитарный врач Украины Ляшко заразился коронавирусом, хотя за несколько дней до того и привился индусской вакциной CoviShield.

Но, как уверяют эксперты, очередные ограничения украинцы вряд ли будут соблюдать, равно как и не станут активнее вакцинироваться. А потому в ближайшем времени следует готовиться к негативным последствиям – в частности, к росту смертности от COVID-19.

Кто в зоне риска

Почему же скачут цифры заболеваемости? По мнению медиков, на рост показателей влияет сразу несколько факторов. По мнению врача-эпидемиолога Екатерины Сояк, прежде всего, люди устали от карантина, а потому больше контактируют друг с другом, чем провоцируют рост. Влияет и зафиксированный в Украине британский штамм коронавируса.

"После зимнего карантина мы видим подъем заболеваемости. Если введут еще один карантин, то мы стабилизируем ситуацию, но не факт, что после нового карантина у нас все наладится", - отметила Сояк. И предупреждает, что после нового локдауна очередной разбег инфекции – неизбежен.

Это уже наглядно показал январский локдаун, считает врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова. Она утверждает, что если бы в Украине действительно соблюдались жесткие карантинные меры, то это могло бы сдержать уровень заболеваемости.

Читайте такжеВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовят заявление ВОЗ – СМИ"Если бы мы закрыли границы, не открывали курорты, это могло бы задержать распространение штамма. Но этого не произошло и сейчас мы пожинаем плоды. Потому вероятно, пик заболеваемости придется на март-апрель или даже позднее. И очевидно, что эта волна, которая точно будет сильнее, чем осенняя, спадет только к лету, так как люди к тому времени станут больше проводить времени на открытом воздухе", - считает Амосова. И предупреждает, что так как в эту волну переболеет большинство тех, кто не болел ранее, Украине нужно готовиться к большому количеству смертей.

Однако вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко придерживается иного мнения.

По ее словам, новая волна может и не приобрести ужасающих масштабов.

"Очень надеюсь, что до локдауна вообще не дойдет, так как половина населения, по косвенным данным, уже переболела и сталкивалась с вирусом в той или иной форме. Соответственно, для вируса меньше возможностей разгуляться. Тем более, что те, кто уже переболел старым штаммом, к британскому не чувствительны", - считает вирусолог.

Вакцинация не поможет

По словам Амосовой, в случае введения локдауна по опыту европейских стран, снижению заболеваемости могла бы способствовать массовая вакцинация, которую следовало бы вести параллельно с введениями ограничений. Но масштаб вакцинации в Украине настолько низкий, что эксперты единогласны – это капля в море.

"В развитых странах была принята стратегия, при которой они объявляли жесткий карантин и вакцинировали людей полученной вакциной. Например, Израилю и Британии удалось сбить волну коронавируса, возможно, за счет массовой вакцинации (но утверждать стопроцентно, что дело только в ней, нельзя). В Украине же вакцинация с такими ее темпами, недоверием людей вакцине и с тем, что вакцина была привезена с опозданием, достичь замедления не удастся, так как для нас модель западных стран нереалистична", - добавляет Амосова.

Читайте такжеГлавный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield"Вакцинация пока не может ничего исправить. Если мы будем активно вакцинировать людей и достигнем хороших показателей – около 70%, то это может помочь, но сейчас те 25 тысяч вакцинированных людей - это мизер, который ни на что не влияет", - солидарна с коллегой Екатерина Сояк.

Проблемы с CoviShield

Руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий также убежден, что нынешний процесс вакцинации вряд ли может улучшить ситуацию с заболеваемостью - в стране просто не успеют уколоть достаточно людей до нарастания количества зарегистрированных случаев.

"Украине по силам быстро провакцинировать группы риска. Вторая фаза включает в себя вакцинацию людей пожилого возраста – это основная группа, которая превалирует среди госпитализированных и тяжелых больных. И если сейчас нацеливаться на охват этой группы населения, то мы, хоть и не остановим полностью распространение, но можем их защитить от госпитализаций", - считает медик.

Но и тут возникает проблема, так как, во-первых, индийская вакцина CoviShield малоэффективна у этой группы людей, из-за чего вакцинацию ею продолжают приостанавливать в странах ЕС. А во-вторых, не прибавляет уверенности в вакцине и случаи заболеваемости коронавирусом после вакцинации. И хоть главный санитарный врач Виктор Ляшко, который первым публично в этом признался и поспешил успокоить, что он заболел из-за того, что попал в "окно", когда еще не успел сформироваться иммунитет, в целом это может еще больше уронить приоритет вакцинации у населения.

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