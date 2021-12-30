Стратегическая стагнация и невыполнение обещаний: чем 2021 год запомнился партнерам Украины

Уходящий год не принес Украине прорывов на международной арене.
Украина в 2021 году несколько раз пыталась нащупать новые точки соприкосновения со своими зарубежными партнерами - США, Китаем, а также рядом стран Европейского Союза. Однако несмотря на попытки, предпринятые украинскими дипломатами в начале года, говорить о каких-либо весомых достижениях в уходящем году не приходится.
Главред узнал у экспертов, есть ли у Украины поводы для гордости на международной арене - с какими странами нам удалось наладить контакты или наоборот, еще больше накалить отношения.
политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего
Восприятие Украины происходит через призму отношений мировых лидеров к украинскому руководству и лично к Владимиру Зеленскому. К глубокому сожалению, это отношение меняется вместе с происходящими вокруг Украины событиями.
Поскольку перед Украиной открывается окно возможностей, связанное с вероятным вторжением России, эта возможность должна была быть однозначно использована. Плюс, поскольку есть внимание и моральное обязательство поддерживать Украину, к глубокому сожалению, это окно не только не используется, но и складывается впечатление, что его сами украинские власти пытаются закрыть изнутри. Иными словами, делается все для того, чтобы Украина лишилась эффективной поддержки со стороны западных союзников.
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Это происходит в значительной мере благодаря скандалам, которые регулярно происходят с украинским президентом и украинской властью. В частности, история с невыполнением своих обязательств - президент Зеленский с президентом США Джо Байденом подписывал обязательство о назначении руководителя САП, но сейчас это все срывается. Это отразилось на сотрудничестве украинских и западных спецслужб - как следствие, сейчас, впервые с 2014 года, к минимуму сведен обмен разведданными, а часть украинских политиков является персонами нон грата.
Таким образом, Украина лишается серьезной поддержки и портит отношения со многими ближайшими союзниками.
Из позитивов 2021 года можно отметить создание Крымской платформы, которая так-сяк, но все-таки возвращает Крым в международную повестку, и эта история будет иметь некий позитивный эффект в будущем.
Если же рассматривать эту ситуацию в долгосрочной перспективе, то правильные инициативы, с которыми выходит власть, в значительной мере не реализуются по причине непонимания украинским руководством места Украины на карте, а также задач и вызовов, которые перед ней стоят.
Например, Зеленский и его окружение длительное время отрицали концентрацию российских войск на границе, обвиняя американские СМИ в дезинформации и призывая не верить. Как после этого к нашим "пожеланиям" будут относиться западные партнеры - ответ очевиден.
Даже история с Китаем, когда была попытка прорыва в украино-китайских отношениях, заканчивается разочарованием. Ведь Китай не удовлетворен позицией Киева по ряду вопросов и хотел большего участия Украины, а единственное, что сделала Украина - отозвала подпись под резолюцией ООН о защите прав уйгуров, не выполнив остальных "хотелок" коммунистического Китая.
Испорчены отношения и с Венгрией, в результате чего мы находимся на точке даже ниже той, с которой начинал Зеленский в начале своего президентства. Поэтому Венгрия продолжает блокировать заседания совета "Украина-НАТО", и их требования только возрастают.
Аналогичная ситуация большого разочарования с поляками, с которыми Украина сейчас входит в судебные тяжбы по экономическим контрактам. То есть по большому счету, прорывов не было нигде.
Кроме того, западных партнеров раздражает несоответствие публичных деклараций последующим действиям - например, экономическое сотрудничество Украины с Беларусью - официально заявлен режим санкций, а в действительности Украина закупает товары, электроэнергию и продолжает закупать дизель.
Тем не менее, у Украины наметился явный позитив в военно-техническом сотрудничестве со многими странами. В первую очередь, с Великобританией, Соединенными Штатами, Литвой, Канадой. Но, опять же, это происходит из-за того, что союзники понимают нашу ситуацию и принимают политическое решение о продолжении сотрудничества несмотря ни на что - ни на наличие скандалов, ни на токсичность власти - и его выполняют.
Поэтому 2022 год будет еще более сложным и турбулентным, чем предыдущий - он покажет пределы возможного. Дипломатия будет мимикровать в другие механизмы - то есть от словесности и вербализации к публичному обмену ультиматумами. Причем этому примеру в будущем могут последовать страны с тоталитарными руководителями - Турция, Китай, Иран, Венгрия и это будет происходить все чаще.
политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества
В 2021 году двусторонние отношения США и Украины "штормило". Стоит отметить, что в этом году наконец состоялся визит Владимира Зеленского в США. Казалось бы, это можно было считать определенным потеплением в отношениях, но с другой стороны, мы завершаем год без избранного руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, назначить которого Зеленский обещал лично Байдену.
В целом США в этом году начали больше заниматься Украиной с точки зрения ее безопасности, причем как дипломатически, так и через предоставление оружия и выделение средств на безопасность Украины. Но поскольку украинская сторона не выполняет свою часть обязательств, это может потянуть в ближайшее время новое охлаждение отношений и плохо сказаться на американской поддержке, которая сегодня является критически необходимой.
Также в 2021 году Зеленский посетил Великобританию. Этот визит был довольно успешным, Великобритания подтверждает приверженность военно-безопасностной помощи Украине (например, строительство кораблей). Но ни американский, ни британский лидеры не посетили Киев. Этого не сделал даже президент Франции Макрон, хотя его визит в Киев ранее планировался. И это признак не слишком большой заинтересованности.
Удачными для Украины в 2021 году были отношения с Польшей. Здесь сыграла свою роль общая угроза миграционного кризиса, объединившая усилия Украины и Польши. Польша даже начала больше внимания уделять безопасности Украине и проявлять больше готовности. Кстати, именно в этом контексте произошли в конце года визиты в Украину президентов Польши и Литвы, которые позиционируют себя как ближайшие партнеры Украины на фоне российской угрозы.
Зато отношения с Венгрией в этом году не улучшились. Собственно, возможностей для этого в 2021 году было немного, особенно учитывая симпатии венгерского руководства к России. Из-за этого и Владимиру Зеленскому, и Дмитрию Кулебе было непросто изменить отношение Венгрии к Украине. И хотя такая задача перед внешнеполитическим ведомством стояла, ни визитов Зеленского в Будапешт, ни Орбана в Киев не состоялось, и теперь до венгерских выборов в апреле 2022 года этого вряд ли стоит ждать. Соответственно, все это время венгерская сторона не будет ослаблять свою критическую риторику в адрес Украины в образовательном вопросе венгров Закарпатья.
Наиболее продуктивными в этом году были отношения с Турцией - в частности, с ней, как с соседом по Черному морю, было много коопераций в военно-безопасностном плане, связанных с поставкой беспилотников, совместного производства корвета для Украины и тому подобное. То есть на экономическом поприще Турция серьезно настроена и объективно заинтересована в сотрудничестве с Украиной, о чем свидетельствует запланированный в феврале 2022 года визит Эрдогана в Киев. Так что по этому треку сотрудничество только наращивается - более того, уже сейчас речь идет о возможном подписании в следующем году двустороннего соглашения о ЗСТ с Турцией.
Также в этом году были попытки установить доверительные отношения с Китаем, но даже отправка коммунистической партии КНР комплиментов со стороны президентской партии ничем не помогла. Кроме того, Китай теперь вообще старается держаться подальше от Украины и ее проблематики. По крайней мере, это наблюдается в российско-украинском вопросе, где Китай стоит больше на российской стороне - это заметно по голосованиям в ООН. И, соответственно, в конце года Китай создал конкретный конфликт интересов между двумя странами. Вряд ли это в дальнейшем будет развиваться в русле ухудшения отношений, но это будет определенным тормозом для их развития на ближайшие годы - по крайней мере, до того момента, пока в Украине не сменится власть или политическая ситуация.
Ухудшились в этом году отношения Украины с Грузией - в частности, из-за авантюры с Саакашвили и незаконным пересечением им границ, из-за чего Украина как государство вынуждена фигурировать в этом скандале. Также из-за скандала, но уже с судьей Чаусом, Украина ухудшила отношения и с Молдовой. Однако под конец года эта история, наверное, немного забылась, ведь трио Грузии, Украины и Молдовы совместно выступило на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, демонстрируя этим отсутствие глубоких противоречий.
Единственная страна, с кем у Украины в этом году сохранились ровные отношения - Румыния. И на самом деле это - хорошо, потому что это означает отсутствие глобальных проблем.
Если в следующем году дипломатия будет двигаться в этом же направлении, то для Украины возникнут сразу несколько сложностей. В частности, если будет теряться доверие и поддержка Штатов, это скажется абсолютно на всех отношениях Украины, в том числе, с Россией, ведь это будет толкать Украину в сторону капитуляции перед российскими требованиями. И тогда мы останемся без помощи и попросить ее нам будет уже негде.
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
Оценивая внешнюю политику Украины за 2021 год, ее можно назвать "стратегической стагнацией".
В частности, отношения Украины с Соединенными Штатами в 2021 году остались на прежнем уровне - они не стали лучше или хуже, хотя и наметились определенные разногласия, связанные с восприятием России.
В свою очередь, отношения Украины с Китаем, которые и без того в этом году ухудшились, продолжат ухудшаться и в 2022 году по мере обострения американско-китайского противостояния и того, как Украина будет все больше играть на стороне США.
Судя по 2021 году, Украину будут заставлять ограничивать сотрудничество с Китаем - представители украинской власти, насколько видно по их заявлениям, готовы работать в фарватере США. Скорее всего, это ударит по украинским компаниям, которые работают в Китае, и приведет к снижению экспорта, а также к ослаблению позиций государства на международной арене, тем более, что посла Украины в Китае нет, потому политическая коммуникация остается парализованной. Кроме того, иски Китая против Украины будут и дальше отравлять отношения двух стран, что рискует стать вечной проблемой (особенно, если в Киеве будут на это остро реагировать).
Аналогичная ситуация, как в случае с США, и с Европейским Союзом, поскольку в этом году на европейском направлении наблюдалась стагнация, но не в плане ухудшения отношений, а, скорее, в отсутствии прорывов.
Не слишком отличается и ситуация в отношениях с соседями и ближайшими соратниками Украины. Тот же Люблинский треугольник стоит оценивать нейтрально, так как он не привел ни к каким практическим результатам, кроме ухудшения позиций Украины на белорусском направлении.
При этом положительная тенденция в двусторонних отношениях в 2021 году наметилась с Польшей. В частности, стороны попытались выйти за рамки вопросов национальной памяти и истории, перевернуть их и сконцентрироваться не на вопросах, которые разделяют поляков и украинцев, а даже найти исторические события, которые позволяют объединить людей, что было эффективно.
С другими соседними странами все не так хорошо - с Румынией, Чехией, Словакией отношения остаются нейтрально-стагнирующими ввиду отсутствия активных политических контактов. С Молдовой во время приезда Майи Санду в Киев старт был хорошим, но из-за дела Чауса отношения остаются в тупике и один политический вопрос тормозит развитие дальнейших отношений. Хотя условия в Молдове сейчас для Украины наиболее благоприятные, так как при власти находятся наиболее дружественные Украине элиты.
С Венгрией в первые восемь месяцев, как и с Польшей, также была предпринята попытка выйти за рамки вопросов Закарпатья, но все испортил газовый контракт между Венгрией и Россией. С Великобританией после визита Зеленского в Лондон также было несколько интересных историй, но и их нельзя считать серьезными прорывами.
Кроме того, положительным был год и в увеличении деклараций в поддержку Украины. Однако, если говорить об увеличении поставок вооружения в Украину от западных партнеров, то вряд ли этот год стоит называть удачным.
В связи с этим, в следующем году Украине стоит рассчитывать как минимум на сохранение прежнего объема, как максимум - на незначительное увеличение поставок вооружения и финансовой помощи (например, в случае эскалации противостояния с Россией) и не более.
Причем это возможно только со стороны США и Великобритании - европейцы вряд ли примут такое решение. Та же Турция, отношения с которой в 2021 году развивались достаточно динамично, особенно в сфере военно-технологического сотрудничества, может предоставить помощь Украине только в случае создания совместного предприятия по производству беспилотников, что для украинской авиастроительной отрасли могло бы стать большим прорывом, ведь Украине нужны инвестиции в производство, и с Турцией на это больше всего шансов.
Кроме того, в случае реализации полномасштабного нападения России, Украина также может рассчитывать на усиление санкций против РФ, однако на этом положительные перспективы Украины на 2022 год исчерпываются.