Стратегическая стагнация и невыполнение обещаний: чем 2021 год запомнился партнерам Украины

Украина в 2021 году не достигла весомых результатов во внешней политике / ua.depositphotos.com

Украина в 2021 году несколько раз пыталась нащупать новые точки соприкосновения со своими зарубежными партнерами - США, Китаем, а также рядом стран Европейского Союза. Однако несмотря на попытки, предпринятые украинскими дипломатами в начале года, говорить о каких-либо весомых достижениях в уходящем году не приходится.

Главред узнал у экспертов, есть ли у Украины поводы для гордости на международной арене - с какими странами нам удалось наладить контакты или наоборот, еще больше накалить отношения.

Тарас Березовец политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

Восприятие Украины происходит через призму отношений мировых лидеров к украинскому руководству и лично к Владимиру Зеленскому. К глубокому сожалению, это отношение меняется вместе с происходящими вокруг Украины событиями.

Поскольку перед Украиной открывается окно возможностей, связанное с вероятным вторжением России, эта возможность должна была быть однозначно использована. Плюс, поскольку есть внимание и моральное обязательство поддерживать Украину, к глубокому сожалению, это окно не только не используется, но и складывается впечатление, что его сами украинские власти пытаются закрыть изнутри. Иными словами, делается все для того, чтобы Украина лишилась эффективной поддержки со стороны западных союзников.

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Это происходит в значительной мере благодаря скандалам, которые регулярно происходят с украинским президентом и украинской властью. В частности, история с невыполнением своих обязательств - президент Зеленский с президентом США Джо Байденом подписывал обязательство о назначении руководителя САП, но сейчас это все срывается. Это отразилось на сотрудничестве украинских и западных спецслужб - как следствие, сейчас, впервые с 2014 года, к минимуму сведен обмен разведданными, а часть украинских политиков является персонами нон грата.

Таким образом, Украина лишается серьезной поддержки и портит отношения со многими ближайшими союзниками.

Из позитивов 2021 года можно отметить создание Крымской платформы, которая так-сяк, но все-таки возвращает Крым в международную повестку, и эта история будет иметь некий позитивный эффект в будущем.

Если же рассматривать эту ситуацию в долгосрочной перспективе, то правильные инициативы, с которыми выходит власть, в значительной мере не реализуются по причине непонимания украинским руководством места Украины на карте, а также задач и вызовов, которые перед ней стоят.

Например, Зеленский и его окружение длительное время отрицали концентрацию российских войск на границе, обвиняя американские СМИ в дезинформации и призывая не верить. Как после этого к нашим "пожеланиям" будут относиться западные партнеры - ответ очевиден.

Даже история с Китаем, когда была попытка прорыва в украино-китайских отношениях, заканчивается разочарованием. Ведь Китай не удовлетворен позицией Киева по ряду вопросов и хотел большего участия Украины, а единственное, что сделала Украина - отозвала подпись под резолюцией ООН о защите прав уйгуров, не выполнив остальных "хотелок" коммунистического Китая.

Испорчены отношения и с Венгрией, в результате чего мы находимся на точке даже ниже той, с которой начинал Зеленский в начале своего президентства. Поэтому Венгрия продолжает блокировать заседания совета "Украина-НАТО", и их требования только возрастают.

Аналогичная ситуация большого разочарования с поляками, с которыми Украина сейчас входит в судебные тяжбы по экономическим контрактам. То есть по большому счету, прорывов не было нигде.

Кроме того, западных партнеров раздражает несоответствие публичных деклараций последующим действиям - например, экономическое сотрудничество Украины с Беларусью - официально заявлен режим санкций, а в действительности Украина закупает товары, электроэнергию и продолжает закупать дизель.

Тем не менее, у Украины наметился явный позитив в военно-техническом сотрудничестве со многими странами. В первую очередь, с Великобританией, Соединенными Штатами, Литвой, Канадой. Но, опять же, это происходит из-за того, что союзники понимают нашу ситуацию и принимают политическое решение о продолжении сотрудничества несмотря ни на что - ни на наличие скандалов, ни на токсичность власти - и его выполняют.

Поэтому 2022 год будет еще более сложным и турбулентным, чем предыдущий - он покажет пределы возможного. Дипломатия будет мимикровать в другие механизмы - то есть от словесности и вербализации к публичному обмену ультиматумами. Причем этому примеру в будущем могут последовать страны с тоталитарными руководителями - Турция, Китай, Иран, Венгрия и это будет происходить все чаще.

Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества В 2021 году двусторонние отношения США и Украины "штормило". Стоит отметить, что в этом году наконец состоялся визит Владимира Зеленского в США. Казалось бы, это можно было считать определенным потеплением в отношениях, но с другой стороны, мы завершаем год без избранного руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, назначить которого Зеленский обещал лично Байдену. В целом США в этом году начали больше заниматься Украиной с точки зрения ее безопасности, причем как дипломатически, так и через предоставление оружия и выделение средств на безопасность Украины. Но поскольку украинская сторона не выполняет свою часть обязательств, это может потянуть в ближайшее время новое охлаждение отношений и плохо сказаться на американской поддержке, которая сегодня является критически необходимой. Также в 2021 году Зеленский посетил Великобританию. Этот визит был довольно успешным, Великобритания подтверждает приверженность военно-безопасностной помощи Украине (например, строительство кораблей). Но ни американский, ни британский лидеры не посетили Киев. Этого не сделал даже президент Франции Макрон, хотя его визит в Киев ранее планировался. И это признак не слишком большой заинтересованности. Удачными для Украины в 2021 году были отношения с Польшей. Здесь сыграла свою роль общая угроза миграционного кризиса, объединившая усилия Украины и Польши. Польша даже начала больше внимания уделять безопасности Украине и проявлять больше готовности. Кстати, именно в этом контексте произошли в конце года визиты в Украину президентов Польши и Литвы, которые позиционируют себя как ближайшие партнеры Украины на фоне российской угрозы. Зато отношения с Венгрией в этом году не улучшились. Собственно, возможностей для этого в 2021 году было немного, особенно учитывая симпатии венгерского руководства к России. Из-за этого и Владимиру Зеленскому, и Дмитрию Кулебе было непросто изменить отношение Венгрии к Украине. И хотя такая задача перед внешнеполитическим ведомством стояла, ни визитов Зеленского в Будапешт, ни Орбана в Киев не состоялось, и теперь до венгерских выборов в апреле 2022 года этого вряд ли стоит ждать. Соответственно, все это время венгерская сторона не будет ослаблять свою критическую риторику в адрес Украины в образовательном вопросе венгров Закарпатья. Наиболее продуктивными в этом году были отношения с Турцией - в частности, с ней, как с соседом по Черному морю, было много коопераций в военно-безопасностном плане, связанных с поставкой беспилотников, совместного производства корвета для Украины и тому подобное. То есть на экономическом поприще Турция серьезно настроена и объективно заинтересована в сотрудничестве с Украиной, о чем свидетельствует запланированный в феврале 2022 года визит Эрдогана в Киев. Так что по этому треку сотрудничество только наращивается - более того, уже сейчас речь идет о возможном подписании в следующем году двустороннего соглашения о ЗСТ с Турцией. Также в этом году были попытки установить доверительные отношения с Китаем, но даже отправка коммунистической партии КНР комплиментов со стороны президентской партии ничем не помогла. Кроме того, Китай теперь вообще старается держаться подальше от Украины и ее проблематики. По крайней мере, это наблюдается в российско-украинском вопросе, где Китай стоит больше на российской стороне - это заметно по голосованиям в ООН. И, соответственно, в конце года Китай создал конкретный конфликт интересов между двумя странами. Вряд ли это в дальнейшем будет развиваться в русле ухудшения отношений, но это будет определенным тормозом для их развития на ближайшие годы - по крайней мере, до того момента, пока в Украине не сменится власть или политическая ситуация. Ухудшились в этом году отношения Украины с Грузией - в частности, из-за авантюры с Саакашвили и незаконным пересечением им границ, из-за чего Украина как государство вынуждена фигурировать в этом скандале. Также из-за скандала, но уже с судьей Чаусом, Украина ухудшила отношения и с Молдовой. Однако под конец года эта история, наверное, немного забылась, ведь трио Грузии, Украины и Молдовы совместно выступило на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, демонстрируя этим отсутствие глубоких противоречий. Единственная страна, с кем у Украины в этом году сохранились ровные отношения - Румыния. И на самом деле это - хорошо, потому что это означает отсутствие глобальных проблем. Если в следующем году дипломатия будет двигаться в этом же направлении, то для Украины возникнут сразу несколько сложностей. В частности, если будет теряться доверие и поддержка Штатов, это скажется абсолютно на всех отношениях Украины, в том числе, с Россией, ведь это будет толкать Украину в сторону капитуляции перед российскими требованиями. И тогда мы останемся без помощи и попросить ее нам будет уже негде.