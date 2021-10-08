Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

Дмитрия Разумкова на посту спикера заменит Руслан Стефанчук / УНИАН

В четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады отправили в отставку главу парламента Дмитрия Разумкова - "за" проголосовали 284 парламентария.

Теперь депутатам предстоит назначить его преемника и наиболее вероятным кандидатом является первый зам Разумкова Руслан Стефанчук, которого уже успели окрестить наиболее лояльным к Банковой спикером.

Эксперты, опрошенные Главредом едины во мнении, что под руководством Стефанчука Верховная Рада рискует превратиться в ручной инструмент Офиса президента, поскольку в парламенте в турборежиме образца 2019 года могут начать принимать выгодные для Банковой законопроекты.

При этом для самого Разумкова, несмотря на его амбиции участия в будущей президентской гонке, после Рады политические перспективы могут оказаться не слишком радужными.

Виталий Кулик Директор Центра исследований проблем гражданского общества

Верховная Рада после увольнения Разумкова станет более управляемой Банковой. Разумков не считался с пожеланиями фракции, цеплялся за запятую регламента, не подыгрывал президентской силе, а старался быть спикером всего парламента. В нынешних условиях турборежима это не нравилось Банковой, поэтому его и отстранили.

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Впрочем, политическая целесообразность здесь также присутствует, потому что на Банковой вынашивают идею досрочных президентских выборов, а для этого надо выполнить ряд домашних заданий, в частности, внести изменения в Избирательный кодекс в части выборов президента и чтобы на время отсутствия главы государства его обязанности выполнял "удобный" политик.

Руслан Стефанчук, на которого делает ставку СН и Банковая, является именно таким, в отличие Разумкова. А в случае, если Корниенко или Гетьманцев станет первым заместителем, то сумасшедший ксерокс заработает снова в нужном Банковой режиме.

Но парламентско-президентский кризис отставкой Разумкова не исчерпан - соответственно, центробежные тенденции будут сохраняться. Но те люди в СН, которые теоретически могли бы войти в фронду к Банковой, понимают последствия - потерю мандата и преследования - и не спешат проявлять свою позицию.

Распад фракции в краткосрочной перспективе маловероятен - наоборот, после отставки Разумкова она цементировалась и объединилась. И даже те, кто ранее выражал свое недовольство, вынуждены смириться с диктатом, но в этом случае депутаты теряют возможность реализации своих целей и превращаются в машину для голосования.

Что же касается самого Разумкова, то вполне логично ему было бы сейчас взять паузу на месяц-два и взвесить все ресурсы, которые у него есть и какие в него еще могут вложить. Вряд ли стоит надеяться на то, что после выхода из кресла спикера Разумков получит большую финансовую или медиаподдержку. Этого не произойдет, потому что его цена как участника политического проекта не слишком высока.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Понятно, что сейчас у Разумкова еще далеко не те позиции, с которыми можно стартовать на выборах президента. А судя по его выверенному выступлению, он явно не собирается пополнять эскадрилью сбитых летчиков. Пока он является привлекательным объектом для политических инвестиций - из него могут сделать "точку сбора" оппозиции против Зеленского, но этого все еще мало, чтобы говорить о шансах стать президентом.

Серьезность его намерений обозначится, если он сумеет сформировать хотя бы депутатскую группу и найти 17 единомышленников в Верховной Раде - пока это некая интрига. Если у него этого не получится, то и дальше будет то же самое - он будет гостем на эфирах, но потихоньку может скатиться к судьбе других спикеров, которые имели большие политические амбиции и для которых кресло спикера оказалось высшей точкой политической карьеры.

Если же Разумков решится присоединиться к противникам Зеленского, то это, скорее, сыграет ему "в минус". Дело в том, что он может оказаться удобной ширмой для старых политиков. Но антирейтинг Порошенко никуда не исчез, и в случае его с Разумковым для последнего это будет репутационным уничтожением. Точно также, как и любые публичные союзы со старыми политиками.

Однозначно, после увольнения Разумкова, работа Рады ускорится. Но мы должны осознавать, что в этом варианте мы получаем суперпрезидентскую республику, где у Верховной Рады будет сугубо техническая функция.

Отставка Разумкова ничего не изменит - деятельность Верховной Рады будет примерно такой же с единственным существенным отличием, ведь теперь она полностью станет департаментом Офиса президента по принятию законодательных решений. Соответственно, есть риск, что в Украине снова появится "бешеный принтер" законов.

Депутаты не будут считаться с регламентом, если это будет касаться каких-то важных для Офиса президента законопроектов. Но поскольку такой спикер как, например, Стефанчук не пользуется особым уважением среди депутатов, ему не всегда будет удаваться то, что потребует Офис президента, из-за чего он время от времени будет оказываться в позиции виноватого. То есть в стратегическом смысле непосредственно те, кто придет на замену Разумкову, ничего не выиграют, а в практическом будут иметь выгоду только в преференциях в связи со сменой должности.

Если Офис президента будет убежден, что Слуга народа переизбирается в достаточном количестве в парламент, то здесь шансы Разумкова на создание отдельной политической силы небольшие, потому что для того, чтобы развернуть собственную политическую силу, нужен бешеный организационный, финансовый, медийный ресурс (которого у него нет). А вот если Разумков определенным образом интегрируется в уже существующие партии (например, "Удар" Кличко), то он может их собой усилить, потому что он является профессиональным политтехнологом и уже стал достаточно публичным.

То же касается и президентских выборов - амбиции Разумкова пока преждевременны, потому что он еще не является фигурой, которая может реально конкурировать с Зеленским. Определенные шансы у него могут появиться, если Разумков готов идти в жесткую оппозицию к власти и получить огромные проблемы, которые будут с этим связаны - в этом случае его в определенном смысле может постигнуть судьба Гео Лероса. На готовность экс-спикера будут указывать его первые шаги - будет ли он молчать или о чем именно будет говорить.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Сейчас для Разумкова есть как возможности, так и риски. Очевидно, что он не собирается покидать публичную политику и будет себя в ней искать, а потому наверняка может пойти по пути создания новой политической силы и выдвижения на следующих выборах. Но в нынешней ситуации ему будет непросто сформировать свою команду, потому что большое количество за ним пойти не могут. Кроме того, ему будет необходимо побеспокоиться о финансовом подкреплении своих политических возможностей - искать спонсров и позаботиться о медийной поддержке (а это будет напрямую зависеть от владельцев медиаресурсов).

Если ему удастся решить эти проблемы, то он может положить начало своей самостоятельной политической карьеры и двигаться к выполнению политических целей. Хотя тут сразу же возникнет вопрос его политического позиционирования - на какую часть электората он нацелится. Вполне возможно, что это будет часть избирателей Зеленского, однако трудно сказать, насколько эта часть будет весомой.

Пока что у Разумкова нет слишком существенных возможностей для президентства - тут нужен сценарий, который сделал бы это возможным. Более вероятен вариант возглавить политическую силу и провести ее в парламент на последующих выборах.