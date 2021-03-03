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Выбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинацию

Анастасия Кучкина

журналист

3 марта 2021, 15:00

В Украине открыли запись на вакцинацию - после регистрации в лист ожидания, люди получат уведомление и смогут решить, когда им идти на укол.

вакцинация,вакцина
В Украине открылась запись на вакцинацию для всех желающих / Reuters

В Украине стартовала предварительная запись на вакцинацию против Covid-19 для всех желающих.

В Кабмине отмечают, что лист ожидания необходим для правильного распределения вакцины по регионам, во избежание очередей и лишних контактов с людьми.

Несмотря на то, что процесс достаточно прост, кое-какие обязательные условия он все таки содержит. Как записаться на вакцинацию в Украине и как потом сделать прививку – рассказывает Главред.

Кого и когда вакцинируют

Согласно плану вакцинации, одобренному Кабмином, в Украине предполагается пять этапов проведения вакцинации населения:

  1. Медицинские работники, работающие с пациентами с COVID-19 а также жители интернатов, домов ухода за пожилыми людьми и персонал этих заведений, военнослужащие ООС;
  2. Медицинские работники, пожилые люди в возрасте от 80 лет, работники социальной сферы;
  3. Пожилые люди в возрасте от 65 до 79 лет, учителя и другие работники сферы образования, работники структур государственной безопасности;
  4. Пожилые люди в возрасте от 60 до 64 лет, люди с хроническими заболеваниями и граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также те, кто работает или отбывает наказание в местах лишения свободы;
  5. Остальное взрослое население Украины. Если вакцина будет доступна, то этот этап может происходить одновременно с предыдущими этапами.

Как уверяют в Кабмине, вакцинация бесплатна и происходит по желанию пациента. Перед процедурой пациента должен обязательно осмотреть врач.

Кому нельзя делать прививку

Кроме того, для вакцинации существует ряд противопоказаний. По словам главврача обласной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, вакцинация нежелательна при:

  • гиперчувствительности к любому компоненту вакцины;
  • тяжелых аллергических реакции в анамнезе;
  • острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях;
  • обострениях хронических заболеваний - тогда вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;
  • беременности и периоде грудного вскармливания;
  • возрасте пациента до 18 лет.

Запись через сайт "Дія"

Записаться на вакцинацию в список ожидания можно несколькими способами:

  • с помощью сайта или мобильного приложения "Дія";
  • через Национальный контакт-центр Минздрава.

Чтобы попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19, нужно зайти в личный кабинет на портале "Дія" с помощью электронной цифровой подписи или BankID и в разделе "Услуги" выбрать пункт "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Сайт Дия

Далее, чтобы записаться, нужно пройти трехшаговую авторизацию.

Шаг 1 - Проверка персональных данных

Шаг 2 - Выбор сферы деятельности

Сайт Дия

Важно: работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых, военнослужащим и работникам структуры госбезопасности записываться на вакцинацию не нужно. Эти категории украинцев вносят в лист ожидания сами работодатели, которые и сообщают своим сотрудникам дату вакцинации.

Шаг 3 - Выбор удобного места для вакцинации.

Сайт Дія

После этого, в случае успешной записи, должно появиться сообщение о внесении в лист ожидания.

Запись через приложение "Дія"

Чтобы зарегистрироваться через смартфон, следует загрузить и авторизоваться в мобильном приложении "Дія 2.0" с помощью Приват24, Monobank или BankID Нацбанка.

После этого в разделе "Услуги", нужно выбрать пункт "Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19".

Приложение

В следующем окне нужно нажать кнопку "Записаться", после чего, по аналогии с сайтом, нужно выбрать сферу деятельности, нажать "Далее" и выбрать в появившемся окне место, в котором вы хотите вакцинироваться - область, район и город.

Приложение Дія

Если при входе не обнаружилось пункта о записи на вакцинацию, нужно обновить приложение с помощью Play Market или App Store до последней версии. Также после записи есть возможность удалить запись.

Запись через контакт-центр

Чтобы записаться через Национальный контакт-центр Минздрава, следует позвонить по номеру 0 800 60 20 19, назвать оператору свои данные (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта), выбрать удобное место для вакцинации и также ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Дату и время выбрать можно, а вакцину - нет

По состоянию на утро среды, 3 марта, как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, на вакцинацию записались уже 45 тысяч человек.

Как уточнил вице-премьер-министр Михаил Федоров, среди записавшихся - 63% украинцев до 40 лет.

Примечательно, что во всех случаях запись на вакцинацию предварительная и когда вакцина будет доступна для каждого из этапов, пользователь получит уведомление и возможность выбора удобного времени, даты и пункта вакцинации.

Отметим, что на данный момент в Украине в наличии есть только одна вакцина - индийская версия Astra Zeneca - CoviShield от производителя Serum Institute India, 500 тысяч доз которой Украина получила 23 февраля.

Согласно плану поставки первых партий вакцины в рамках инициативы COVAX, до конца мая в Украине могут появиться еще 1,776 миллиона доз этой вакцины и еще 117 тысяч доз вакцин от Pfizer/BioNTech (правда, точной даты поставок этой вакцины пока не сообщается).

Как уточнили Главреду в пресс-службе Минздрава, после того, как человек получит уведомление на вакцинацию, даже при наличии нескольких видов вакцины, выбирать предпочтительную он не сможет.

"Мы не можем спрогнозировать, какая будет вакцина. Слово "выбор" у нас нигде не обозначено. Какая вакцина придет в учреждение здравоохранения, такой и будет вакицинирован человек", - сказали в ведомстве.

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