Смена правительства, конституционные ссоры и энергетический кризис: каких проблем ждать власти в 2022 году

В 2022 году в правительстве могут произойти несколько кадровых изменений / УНИАН

Весь 2021 год в кулуарах периодически возникали разговоры о возможных досрочных парламентских выборах. Такую возможность не исключали из-за многочисленных распрей и скандалов в монобольшинствее а также из-за того, что за прошлый год во властной команде произошло несколько кадровых ротаций как в правительстве, так и в руководстве Верховной Рады.

Главред поинтересовался у экспертов, к каким политическим интригам стоит готовиться в 2022 году, какие вызовы будут стоять перед властью и приведет ли их решение к протестам, а также станет ли грядущий год плацдармом для политических предвыборных соревнований.

Владимир Фесенко Председатель правления Центра прикладных политических исследований"Пента"

В течение 2021 года сменилась половина кадрового состава Кабмина. Прямой попытки замены премьер-министра не было, однако замену ему в этом году искали (но не нашли).

В следующем году кадровые изменения в правительстве будут продолжаться, потому что Зеленский будет и дальше искать, как он сам говорит, "идеальных исполнителей" — ответственных и более эффективных министров. Этот процесс начался уже сейчас и известно, что некоторые министры находятся в зоне риска.

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Возможно, темпы в этот раз будут иными, чем в прошлом году, однако вопрос отставки премьер-министра обсуждают до сих пор. Если Офис президента найдет человека, которому они смогут доверить пост премьера (возможно даже, этот человек сначала должен пройти испытания внутри правительства на достаточно высокой должности), тогда эта смена произойдет.

Теоретически я не исключаю, что со Шмыгалем может повториться та же история, как в свое время с Гройсманом, которому также неоднократно прочили отставку, но он все равно проработал премьером около трех лет. Поэтому, соответственно, и Шмыгаль, если Рада не поддержит новую кандидатуру премьера, может на этом посту задержаться. Потому что Шмыгаль устраивает команду президента именно как исполнитель - ему дают указание и он его выполняет (или, по крайней мере, пытается), но при этом ему не хватает самостоятельности и креативности.

В то же время деликатным является вопрос отставки министров. В частности, несколько из них, преимущественно в социально-экономическом секторе, находятся в зоне риска. Многое будет зависеть от того, как со своей работой справится новый первый вице-премьер-министр - министр экономики. Потому что сейчас с этой должностью происходит то же, что раньше было с министерством здравоохранения и (частично) с министерством энергетики - кто бы туда ни пришел, он быстро уходит.

Также в зоне риска министр культуры, министр энергетики - его дальнейшая судьба зависит от того, как Украина пройдет текущую зиму и произойдет ли энергетический кризис.

Но есть и актив - ядро правительства, которым довольны на Банковой. Поэтому не стоит исключать и того, что некоторых министров впоследствии могут перебрасывать на другие участки (как это произошло с Резниковым).

Для министра юстиции, которому прочат отставку с 2019 года, также остаются риски для отставки. Но он очень активно себя проявил на фронтах деолигархизации и именно поэтому Малюська пока что демонстрирует чудеса аппаратного выживания. Ведь при всех своих эскападах (нестандартных поступках) он остается полезным исполнителем и, когда надо, быстро выполняет задачи, что обеспечивает ему иммунитет от увольнений.

Если же говорить о парламенте, то стоит заметить, что его перезагрузка в следующем году крайне маловероятна, поскольку эти выборы невыгодны президенту. Ибо юридически монобольшинство есть - в СН стабильно голосуют около 210 депутатов. Кроме того, есть стабильные союзники в виде двух депутатских групп и нескольких внефракционных депутатов. Пока ей ничего не угрожает, у президента сохраняется контроль не только над правительством, но и над парламентом и фактически всем законодательным процессом.

Но, безусловно, теоретически исключать этого нельзя (особенно в такой стране, как наша), ведь это возможно в случае возникновения острого политического кризиса и не будет другого выбора, кроме как провести выборы. Однако если провести досрочные выборы, это будет означать, что президент потеряет большинство (она, скорее всего, будет оппозиционной) и тогда влияние Зеленского сократится до минимума.

Юрий Якименко Заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова

Общая тенденция указывает на то, что в действиях власти в 2022 году будет расти авторитарность для ограничения возможности существования конкурентных политических сил и создания преимуществ для себя. Если ничего катастрофического не произойдет, в следующем году оппозиция будет пытаться использовать просчеты власти для усиления своих возможностей перед выборами в 2023 году.

В социальном плане у власти в 2022 году также возникнут несколько вызовов. Первый из них связан с ситуацией в сфере энергетики, а именно с возникновением дефицита газа, с которым Украина может столкнуться в случае запуска Северного потока-2 и что повлечет за собой лишение транзита и поступлений в собственных энергоносителей. Дальнейшие угрозы будут исходить из повышения коммунальных тарифов и для власти это также рискует стать внутренней проблемой.

Кроме того, проблемой для власти может стать и провозглашенная война с олигархами - особенно, если она перейдет в формы, которые повлекут за собой остановку некоторых предприятий и это создаст проблемы для жизнедеятельности населенных пунктов, в которых эти предприятия являются системообразующими, этот фактор может вызывать многочисленные протесты среди населения. Если власть будет прибегать к недемократическим формам реализации своих полномочий - будет сворачивать свободу слова и наступления на СМИ, это также будет вызовом, ведь это повлечет за собой как внутреннее сопротивление, так и негативную реакцию внешних партнеров. Тем более, что соблазны, очевидно, будут.

Виктор Таран Политолог, кандидат наук по государственному управлению

2022 год – это период, когда президент Зеленский должен ответить себе на ключевой вопрос о том, какой будет его стратегия переизбрания на новый президентский срок.

Судя по инсайдам, Банковая планирует вопреки Конституции провести сначала президентские выборы, а дальше - парламентские. Сценарий досрочных выборов пока не рассматривается. Досрочных выборов Зеленский не хочет, потому что кто же хочет добровольно отказываться от года-полутора своей каденции?

Для того, чтобы этот сценарий состоялся, необходимо соответствующее решение Конституционного суда, которое должно растолковать время следующих выборов в парламент. Большинство экспертов соглашается в том, что это должно произойти в 2023 году.

Однако президент и его команда против. Именно поэтому следующий год станет ключевым в борьбе за контроль над Конституционным судом. Собственно, она уже началась в этом году. В частности, двое судей КСУ, которых назначил Зеленский и которые не приняли присягу в этом году, в следующем ее примут, из-за чего влияние президента на КСУ может усилиться.

Конечно, ситуация еще может измениться и на Банковой ее могут обыграть. Но при таких рейтингах и в случае, если они и дальше продолжат падать, на досрочные президентские выборы никто не пойдет. Без всяких рисков на это можно идти в течение нескольких ближайших месяцев, ведь сейчас, несмотря на падение рейтингов, Зеленский все равно во втором туре выигрывает у всех кандидатов, хоть и с небольшим отрывом в 5-10%.

Однако если падение продолжится, особенно после того, как люди получат коммунальные платежки, тогда он может попасть в точку невозврата, когда начнет проигрывать тем кандидатам, у которых пока что выигрывает. Именно в этом и будет заключаться самая большая дилемма Зеленского в следующем году.

В целом в 2022 году Украину ничего нового не ждет. Война как была, так и будет продолжаться. И хоть некоторое время мы уже живем в состоянии войны, надо понять, что рано или поздно история повторится, потому что Путин не остановится. И два последующих года для него - это окно возможностей, ведь в 2024 году у него президентские выборы. Поэтому 2022-2023 год будут самыми тяжелыми для Украины, в том числе, и в плане российской агрессии. Энергетические вызовы также никуда не делись - это не первая газовая война, в которую мы входим, потому что такие войны были при Ющенко, Януковиче и при предыдущей власти.

Судя по последним переговорам между Путиным и Байденом, Россия будет пытаться давить на Украину, чтобы последняя имплементировала Минские соглашения. С большой вероятностью союзниками России в этих переговорах может выступать как президент Франции Макрон так и, возможно, новоизбранный канцлер Германии Шольц.

И здесь Украине важно занять позицию, которая предполагала бы то, что политическая часть минского процесса себя исчерпала и невозможна к реализации. Поэтому мы готовы выполнять исключительно безопасностную Дорожную карту: прекращение огня, отвод войск, обмен территориями, разблокирование работы КППВ. Однако, кажется, Офис президента почему-то не готов к ведению переговоров в таком формате.

Единственное, к чему украинцам стоит быть готовыми, то это к новым глобальным вызовам. Мы уже видим, что ситуация с коронавирусом не улучшается, а, наоборот, ухудшается. К тому же, нерешен и вопрос изменения климата, поэтому надо думать, что с этим делать. Пока у Украины на государственном уровне нет никакого стратегического мышления относительно миграции, уменьшения численности населения и тому подобное. Именно об этом нужно говорить и к решению этих проблем готовиться.

Кроме того, в 2022 году будет еще несколько факторов, которые могут повлиять на протестные настроения украинцев. Например, в случае подписания закона 5600 эксперты прогнозируют распространение протестных настроений в регионах как среди малых и средних фермеров, так и среди владельцев паев.

Потому что этот законопроект, которым владельцев облагают налогом на каждый гектар, с одной стороны, небольшой, но он касается очень многих крестьян и большая часть крестьян, которые, как правило, сдают свой пай в аренду, получают от агрохолдингов не деньги, а хлеб. И теперь, когда им придется заплатить 1500 гривен с каждого гектара, это их, мягко говоря, разозлит.

Соответственно, это тоже может стать определенным триггером. И хоть пик недовольства этим законопроектом прогнозируют осенью следующего года, но, возможно, все начнется раньше, если к этому начнут прилагать руки политические оппоненты Зеленского.