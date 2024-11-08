Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Вы узнаете:
- Что означает дорожный знак 3.13
- Где его устанавливают
На украинских дорогах есть множество разнообразных дорожных знаков. Одни встречаются чаще, другие - реже, а есть и такие, которые водители могут увидеть впервые за долгий стаж вождения.
В частности, в Украине есть дорожный знак круглой формы, на котором изображен горящий автомобиль. Главред решил разобраться, что он означает.
Что означает знак авто с огнем
Согласно ПДД, этот дорожный знак относится к запрещающим и имеет порядковый номер 3.13 - движение транспортных средств, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся грузы, запрещено.
Знак запрещает движение транспортных средств с опознавательным знаком "Табличка оранжевого цвета", перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся грузы.
Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта.
Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.
Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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