Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Дорожные знаки, которые редко встречаются в Украине.

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Что означает дорожный знак авто с огнем / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак 3.13

Где его устанавливают

На украинских дорогах есть множество разнообразных дорожных знаков. Одни встречаются чаще, другие - реже, а есть и такие, которые водители могут увидеть впервые за долгий стаж вождения.

В частности, в Украине есть дорожный знак круглой формы, на котором изображен горящий автомобиль. Главред решил разобраться, что он означает.

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Что означает знак авто с огнем

Согласно ПДД, этот дорожный знак относится к запрещающим и имеет порядковый номер 3.13 - движение транспортных средств, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся грузы, запрещено.

Знак 3.13 / фото: vodiy.ua

Знак запрещает движение транспортных средств с опознавательным знаком "Табличка оранжевого цвета", перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся грузы.

Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта.

Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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