Сколько топлива "съедает" обогрев автомобиля зимой: неожиданные цифры

Вы узнаете:
- Сколько бензина потребляют электоустройства в автомобиле
- Как уменьшить потребление топлива
Подогрев сидений, руля или других систем в автомобиле - удовольствие, от которого невозможно отказаться зимой. Главред подсчитал сколько бензина сжигает обогрев авто.
Портал MMR объясняет, что любые дополнительные электроустройства потребляют энергию, которую получают от генератора, а он, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на двигатель. Таким образом это приводит к увеличению расхода топлива.
Обычно, 100 Вт электрической мощности добавляют около 0,1 л топлива на каждые 100 км пробега.
Ориентировочный расход топлива для различных систем:
- подогрев сидений - до 0,05 л;
- подогрев руля - 0,05 л;
- подогрев зеркал - 0,04 л;
- подогрев заднего стекла - 0,8 л;
- подогрев лобового стекла - 0,8 л;
- подогрев фар - до 0,1 л на 100 км.
Даже если электроустройства питаются от аккумулятора, после запуска двигателя энергию придется восстанавливать, что также увеличивает потребление топлива.
Как видим, расход бензина из-за работы опций комфорта не такой уж и большой. Но на длинной дистанции или же в пробках суммарная цифра может оказаться весьма заметной. Уменьшить ее расход топлива очень легко. Нужно выключать электроприборы, когда достигнута комфортная температура салона.
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