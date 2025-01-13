Сколько топлива "съедает" обогрев автомобиля зимой: неожиданные цифры

Обогрев автомобиля зимой - удовольствие не из дешевых.

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Сколько бензина потребляют зимние опции авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько бензина потребляют электоустройства в автомобиле

Как уменьшить потребление топлива

Подогрев сидений, руля или других систем в автомобиле - удовольствие, от которого невозможно отказаться зимой. Главред подсчитал сколько бензина сжигает обогрев авто.

Портал MMR объясняет, что любые дополнительные электроустройства потребляют энергию, которую получают от генератора, а он, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на двигатель. Таким образом это приводит к увеличению расхода топлива.

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Обычно, 100 Вт электрической мощности добавляют около 0,1 л топлива на каждые 100 км пробега.

Ориентировочный расход топлива для различных систем:

подогрев сидений - до 0,05 л;

подогрев руля - 0,05 л;

подогрев зеркал - 0,04 л;

подогрев заднего стекла - 0,8 л;

подогрев лобового стекла - 0,8 л;

подогрев фар - до 0,1 л на 100 км.

Даже если электроустройства питаются от аккумулятора, после запуска двигателя энергию придется восстанавливать, что также увеличивает потребление топлива.

Как видим, расход бензина из-за работы опций комфорта не такой уж и большой. Но на длинной дистанции или же в пробках суммарная цифра может оказаться весьма заметной. Уменьшить ее расход топлива очень легко. Нужно выключать электроприборы, когда достигнута комфортная температура салона.

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