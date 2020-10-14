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Книжная полка: "Заражение" - идеальный зомби-хоррор для чтения в коронакризис

Андрей Софин

журналист

14 октября 2020, 18:50

Непредсказуемая, полная разочарований и надежд история о том, что будет, когда на земле начнется зомби-апокалипсис, а супергерои окажутся неспособны ему противостоять.

DCeased
DCeased

Супергероики издано слишком много, чтобы иметь возможность прочитать её всю – даже для того, чтобы пробежаться по верхам, классическим признанным историям, может уйти несколько лет жизни.

Про супергероику новую и говорить не приходится.

Комиксы, как и любой другой вид поп-искусства, всегда были коммерческим предприятием, однако в последние лет десять индустрия превратилась в бездушный конвейер по выпуску новых тайтлов с высосанными из пальца глобалками, тупейшими кроссоверами, тай-инами к тай-инам, сиквелами к приквелам, приквелам к триквелам, возрождением давно похороненных персонажей (привет, Паук!) и пр. В этом девятом валу очень легко утонуть и, что еще обидней, благодаря нему очень легко разочароваться в комиксах как в медиуме. Наименований много, по-настоящему стоящих вещей - единицы.

"И ВЗГЛЯНУЛ Я, И ВОТ КОНЬ БЛЕДНЫЙ... "

Чем же отличается Заражение (DCeased в оригинале) от большинства продукции текущего момента? Всё просто - это очень хорошая супергероика. Супергероика здорового человека.

В новом поколении авторов меньше десятка имён, за работами которых стоит следить, и Том Тейлор определённо входит в этот список. Один из лучших писателей DC прямо сейчас продолжает держать уровень – elseworld-серия Injustice, начинавшаяся как фансервисная калька "по мотивам" видеоигры, выросла в один из самых захватывающих сериалов индустрии с рассуждениями о тоталитаризме и природе власти.

DCeased
DCeased

В Заражении Тейлор, снова свободный от канонов и последствий для основных онгоингов, заходит на территорию змоби-хорроров и топит педаль в пол. Его альтернативная вселенная - пример Скотту Снайдеру с ерундой под названием Metal, она интересней и изобретательней многих основных линеек и пугающую панораму свою Тейлор умудряется полностью показать в лимитке всего о шести выпусках – ни разу ни потеряв темп и не сбавив уровень напряжения.

"...И НА НЕМ ВСАДНИК, КОТОРОМУ ИМЯ СМЕРТЬ"

Вторжение Дарксайда длилось неделю – это был звездный час Лиги справедливости: враг остановлен, злое божество повержено, миллионы людей спасены. Супермен ломает челюсть Правителю Апоколипса и требует, чтобы тот убирался с Земли и никогда не возвращался. Принцесса Диана, набросив лассо Истины, заставляет Дарксайда сказать правду – он действительно больше никогда не вернется. Но только потому, что его миссия на земле уже завершена и он получил, что хотел. Спустя несколько часов несокрушимая Лига справедливости падёт, а на земле разверзнется ад, когда шестьсот миллионов человек станут жертвами вируса и превратятся в зомби, беспощадными ко всему живому на своем пути. Очень скоро выясняется, что даже супергерои не застрахованы от чумы Анти-жизни.

DCeased
DCeased

Если бы речь шла о Marvel, мы бы получили веселый треш-аттракцион Марвел Зомбиз, аналог фильмов Зомбиленд и World War Z, пусть и не лишенный своего обаяния. В случае DC, это, разумеется, драма, на расстоянии протянутой руки от фильмов Снайдера и Бойла – стремительный сюжет от первого и безысходность от второго. Это не банальный набор ужастиков с кровью, это эсхатологический взгляд на мир с прекрасно приписанными героями, их взаимодействием и мотивацией, умными и остроумными диалогами (дайте уже Тейлору наконец онгоинг Зелёной стрелы!), не дающими скатиться в чернуху, правдоподобным хаосом - никогда прежде супергерои не выглядели настолько беззащитно.

Спин-оффы

Интересно, что DCeased, ставший одним из самых интересных комиксов 2019 года, получивший отличную прессу и продажи, первоначально вообще мог не увидеть свет – редакторы сомневались в успехе и не хотели выпускать серию даже на экспериментальном Black Label. К счастью, читатели с восторгом приняли и полюбили в этой истории всё то, что пугало редакторов – атмосферу обреченности, жестокость, отсутствие навязших в зубах хеппи-ендов и смертность бессмертных супергероев. К несчастью, тиражи оказались настолько впечатляющими, что боссы DC сразу включили конвейер со спин-оффами Unkillables и Hope at World’s End, которые не дотягивают до Заражения, и не дотягивают заметно. Впрочем, данное произведение можно (и нужно) читать отдельно.

DC любят за мрачность. И это, вполне возможно, самая мрачная история издательства из когда-либо рассказанных. Работает она потому, что Тейлор, свободный от рамок канонической вселенной, набив руку на Земле-2 и восхитительном Injustice, во-первых пишет как хочет, а, вторых чувствует персонажей DC на уровне Моррисона и Джонса и заставляет сопереживать даже тем, кто обычно тебе безразличен.

Тут есть всё остальное, за что любят комиксы DC – в том числе лихо закрученный динамичный сюжет, должный уровень эпичности. Сценарные повороты удивляют, но не высосаны из пальца. Автор умело балансирует между повествованием на "серьезных щах" и юмором и заставляет неотрывно следить за происходящим.

  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред
  • Заражение / DCeased Главред

"...И АД СЛЕДОВАЛ ЗА НИМ"

Вся серия драйвовая, и, конечно, мрачная. Очень мрачная. Тейлор по принципу "никого не жалко, никого" бросает в сюжетную мясорубку тех героев, с которых в основных рамках пылинки сдувают, и это только играет в плюс истории и читательскому опыту - никогда не знаешь, что ждёт на следующей странице. Ощущение беспокойства, тревоги и дискомфорта от надвигающейся гибели мира не оставляет ни на секунду, темп не даёт ни заскучать, ни отвлечься, так что скорее всего вы проглотите книгу от начала и до конца за один вечер.

Удивительно, что по большому счету коммерческая инициатива DC оказалась способной настолько мощно бить по читательским нервам. Отдельное guilty pleasure наблюдать, как непобедимые герои делается беспомощными перед лицом зомби-апокалипсиа.

Всё это обрамляет прекрасный атмосферный визуал от Стефано Гаудиано и Тревора Хэйрсина, в полной мере работающий на атмосферу разрухи и неотвратимости конца света.

Трудности перевода

Сразу после анонса в интернете разгорелся большой спор о том, как перевести эффектную игру слов в оригинальном названии (аббревиатура Detective Comics + deceased).

Предлагались как достаточно неплохие "ДиСимиляция" и "ПреDCмертные", так и совсем экзотические варианты вроде "DCмерть", "ДиСинфекция" и "ПоDCдохли". Азбука в итоге остановилась на "Заражении". Самым уместным, кажется, было бы двойное название - с оригиналом и переводом на обложке, к каковому издательство уже прибегало в случае Джона Константина.

То, что серия получила продолжение, уже говорит о многом. Так что остается только радоваться, что DC все чаще запускают проекты, не привязанные к центральным сюжетам, где авторы могут творить, что заблагорассудится. И ждать, когда Азбука продолжит издавать Тейлор-вёрс - продолжение Dead Planet уже вовсю выходит на Западе.

Да, ничего принципиально нового тут нет; всё, что поп-культура имела сказать о зомби (сделав их массовым феноменом), она уже сказала и добавить ей нечего. Тем не менее, это не способно отнять у истории её интересного сюжета, трагичности и способности к погружению. DCeased в равной степени подойдёт и неофиту, и искушенному читателю, и даже тем, кто комиксы никогда в руки принципиально не брал. Настоящий освежающий душ в мутном водопаде онгоингов.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

В плане наполнения издание Азбуки ничем не отличается от хардкавера DC - те же самые дополнительные материалы в виде галерей обложек и отрывка сценария. В плане качества Заражение даже превосходит DCeased - обложка с выборочной лакировкой, мелованая бумага намного лучше офсетного оригинала, как следствие, и краски намного ярче. К шрифтам, переводу и всему остальному также никаких претензий - в соотношении цена/качество Азбука давно лидер в СНГ.

Заражение
Заражение

Заражение

Оригинальное название: DCeased
Автор: Том Тейлор
Художники: Стефано Гаудиано и Тревор Хэйрсин
Издательство: Азбука
Первый издатель: DC
Переплет: твердый
Кол-во страниц: 240
Формат: 170 x 260 мм

Бэтмен Супермен DC Comics Книжная полка Том Тейлор Азбука комикс Заражение
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