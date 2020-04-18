Книжная полка: "Стонет сизый голубочек": рецензия на комикс Голуб Геннадій

Голубь Геннадий / Koro / MAL'OPUS

Издательство MAL'OPUS, cовсем недавно обрадовавшее фанатов комиксов выпуском в свет классических серий Marvel (в том числе Гражданской войны и Старика Логана Миллара / Мак-Нивена) аккурат к прошлогоднему Сomic Con Ukraine издало первый том отечественного комикса – Голубь Геннадий (авторства художницы из Запорожья, скрывающейся под псевдонимом Koro). Второй том подоспел уже в 2020 году.

Сюжет, в общем незамысловат. В некоем постсоветском государстве живет голубь Геннадий – интеллигент, социофоб и мизантроп (своих пернатых сородичей он, сказать по правде, ненавидит не меньше людей). Геннадий также очень любит философствовать – к месту и не к месту. Ну и влипать во всякие приключения.

Даже несмотря на то, что оба изданных на сегодняшний день тома представляют попросту сборники вертикальных стрипов – без сквозного сюжета, следить за приключениями Геннадия очень интересно. Авторка не поскупилась на создание отличных персонажей второго плана – умеренно антропоморфных, реалистичных и очень естественных (с одним из них – голубем Димоном - связана самая пикантная история комикса).

И это не говоря о том, что пресловутой четвертой стены в комиксе нет, что называется, по плану строительства – основные стрипы то и дело перемежаются краткими и предельно уморительными зарисовками-перепалками Koro и Геннадия.

В общем, в комиксе все в порядке с юмором и мягкими издевками. Потому что – чего греха таить – в человечьем обличье таких вот "Геннадиев" (мизантропов-социофобов-социопатов, нужное подчеркнуть) хоть пруд пруди.

В аннотации к комиксу значится определение "экзистенциальная трагикомедия". И это на редкость точное описание жанра Голуба Геннадія. Koro удалось в легкой и ненавязчивой форме поднять крайне важные вопросы – жизни, смерти, любви. А уж вникать или не вникать в них – дело остается за читателями.

Голуб Геннадій. Том 1.

Автор: Koro

Издатель: MAL'OPUS

Переплет: мягкая обложка

Дата выхода: 2019

Страниц: 64

Формат: 14,5x20 см

Язык: украинский

Голуб Геннадій. Том 2

Автор: Koro

Издатель : MAL'OPUS

Переплет: мягкая обложка

Дата выхода: 2020

Страниц: 64

Формат: 14,5x20 см

Язык: украинский

P.S. В заголовке использована цитата из романса Сергея Прокофьева к х/ф Поручик Киже.