Капитан Толерантность: нового Капитана Америку сделали геем

К юбилею героя компания выпускает мини-серии комиксов "Соединённые Штаты Капитана Америки".
Компания Marvel своеобразно решила отпраздновать 80-летний юбилей одного из культовых супергероев американских комиксов – Капитана Америки. Новый Кэп станет геем.
К юбилею героя компания выпускает мини-серии комиксов "Соединённые Штаты Капитана Америки". В серию входят 5 выпусков – и, соответственно, будет пять разных Кэпов. Это будут лимитированные издания.
По сюжету, в США действуют несколько независимых друг от друга супергероев с щитом. Одному из них и выпала честь представлять ЛГБТ-сообщество, защищая "радужные" ценности и строя отношения с представителями своего пола.
ЛГБТ-персонажа будут звать Аарон Фишер, он будет Капитаном Америкой железных дорог. Художник, который создал нового героя, уже подтвердил гей-ориентацию железнодорожного Капитана Америки. По его словам, выпуск про гей-Кэпа выйдет вторым по счету в серии.
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