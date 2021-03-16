Капитан Толерантность: нового Капитана Америку сделали геем

Новый Капитан Америка - открытый гей: Marvel представила нового героя / Marvel Studios

Компания Marvel своеобразно решила отпраздновать 80-летний юбилей одного из культовых супергероев американских комиксов – Капитана Америки. Новый Кэп станет геем.

К юбилею героя компания выпускает мини-серии комиксов "Соединённые Штаты Капитана Америки". В серию входят 5 выпусков – и, соответственно, будет пять разных Кэпов. Это будут лимитированные издания.

По сюжету, в США действуют несколько независимых друг от друга супергероев с щитом. Одному из них и выпала честь представлять ЛГБТ-сообщество, защищая "радужные" ценности и строя отношения с представителями своего пола.

ЛГБТ-персонажа будут звать Аарон Фишер, он будет Капитаном Америкой железных дорог. Художник, который создал нового героя, уже подтвердил гей-ориентацию железнодорожного Капитана Америки. По его словам, выпуск про гей-Кэпа выйдет вторым по счету в серии.

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