ЛГБТ-сказки для маленьких украинцев: в издательстве сделали громкое заявление

В Украине разгорелся библиотечный скандал из-за ЛГБТ-сказки / facebook.com/church.information.center

В издательстве Родной язык прокомментировали скандал с комиксом "Принцесса + принцесса: Долго и счастливо", который за счет средств государственного бюджета Министерство культуры и Украинский институт книги закупили для детских библиотек.

"Мы категорически не согласны с тем, что комикс "Принцесса + Принцесса: Долго и счастливо" - пропагандистское произведение. Этот комикс - о важность собственного выборы, об осознании того, что люди разные и о терпимость к этому. Но чтобы понять суть или сделать любые выводы, надо прочитать комикс", - заявили в издательстве.

В комиксе, рекомендованном для прочтения детям от 5 лет описаны нежные отношения между двумя девушками, которые в итоге завершаются их свадьбой.

При этом в издательстве отмечается, что возрастная категория, на которую рассчитан комикс - 10-12 лет.

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Также в издательстве опровергли информацию, что один экземпляр книги стоит - 509 гривен.

"Цена одного комикса в этой закупке составляла 100 гривен, а не 509 или любую другую сумму, как отмечают некоторые источники информации. Первый тираж составил 1500 экземпляров. Сейчас в продаже второй тираж (1000 экземпляров)", - говорится в заявлении.

Напомним, согласно протоколу, предоставленному Украинским институтом книги, перечень книг, среди которых и данный комикс, Кабмин утвердил 5 июля 2019 года. Правительством была согласована закупка книжной продукции на общую сумму 666 тысяч гривен.

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