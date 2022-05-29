День ангела Алины: душевные поздравления и картинки именинницам

День ангела Алины / depositphotos.com/

День ангела Алины по церковному календарю отмечается 9 раз в год: 23 марта, 29 апреля, 29 мая, 14 и 16 июня, 2 июля, 4 августа, 29 сентября, 20 октября.

О том, кого не забыть поздравить с именинами в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.

Имя Алина имеет два значения с древнегерманского имя означает "благородная", а в латинской версии звучит как "чужая", "другая", "не похожая".

С самого детства Алина растет открытой и общительной. Она умеет заводить друзей и часто становится душой компании. Алины – еще те упрямицы, их сложно отговорить от задуманного. Для них нет ничего невозможного. Уверенность в собственных силах часто помогает этим женщинам достигать желаемого. У Алины есть план на все случаи жизни, и он помогает не сбиться с намеченного курса.

Поздравления с днем ангела Алины, картинки и открытки

Пускай твоя прекрасная улыбка, Алина, никогда не сходит с лица! Желаю тебе сказочного счастья, огромной любви и веселых преданных друзей! Пусть в твоих глазах всегда сияет яркое солнышко, ведь ты, Алиночка, очень добрый, светлый и позитивный человечек! Оставайся собой и верь в свои силы! Тебе покорятся все вершины!

***

Алиночка, поздравляю тебя с праздником! Пусть в твоей жизни не будет места для серых и унылых красок, а каждый день твоей жизни будет ярким и светлым! твоё имя словно отражение тебя, ты великодушная и добрая, желаю, чтоб на твоём жизненном пути тебе встречались именно такие люди!

С днем ангела Алины картинки

***

Алиночка, я тебя поздравляю и искренне желаю всегда быть щедрой душой и доброй сердцем, постоянно открывать для себя новые горизонты и просторы счастья, никогда не вспоминать о былых ошибках и обидах, каждый день своей жизни превращать в чудесный праздник и радостное торжество.

***

Солнце вышло из-за тучки,

Родилась сегодня штучка.

Красива, хоть пиши картину,

И имя ей дано Алина.

С праздником тебя, всех благ!

Пылает пусть внутри очаг.

Теплом своим ты озаряй,

Цвети, люби, мечтай, сияй!

День ангела Алины 2022

***

Алинка, милая, родная,

Я лишь добра тебе желаю,

Будь самой милой и красивой,

Девчонкой доброй и счастливой!

Пусть будет все всегда в порядке,

В любви и в денежном достатке,

Удачи, солнышка, везения,

Ну и, конечно, настроения!

Открытки с днем ангела Алина

***

Наша красотка и милашка Алина,

Пусть жизнь будет сладкой, как малина,

Пусть парни дарят прекрасные цветы,

Ведь самого лучшего достойна ты.

Желаем, чтоб в сердце пылал огонек,

Дарил наслаждение каждый денек,

Пускай ждет тебя миллион открытий,

Ярких, интересных, радостный событий.

С днем ангела Алины картинки

Поздравления с днем ангела Алины