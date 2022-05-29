День ангела Алины: душевные поздравления и картинки именинницам

С днем ангела Алины поздравления в прозе и стихах, красивые открытки и картинки - в подборке Главреда.
День ангела Алины по церковному календарю отмечается 9 раз в год: 23 марта, 29 апреля, 29 мая, 14 и 16 июня, 2 июля, 4 августа, 29 сентября, 20 октября.
О том, кого не забыть поздравить с именинами в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.
Имя Алина имеет два значения с древнегерманского имя означает "благородная", а в латинской версии звучит как "чужая", "другая", "не похожая".
С самого детства Алина растет открытой и общительной. Она умеет заводить друзей и часто становится душой компании. Алины – еще те упрямицы, их сложно отговорить от задуманного. Для них нет ничего невозможного. Уверенность в собственных силах часто помогает этим женщинам достигать желаемого. У Алины есть план на все случаи жизни, и он помогает не сбиться с намеченного курса.
Поздравления с днем ангела Алины, картинки и открытки
Пускай твоя прекрасная улыбка, Алина, никогда не сходит с лица! Желаю тебе сказочного счастья, огромной любви и веселых преданных друзей! Пусть в твоих глазах всегда сияет яркое солнышко, ведь ты, Алиночка, очень добрый, светлый и позитивный человечек! Оставайся собой и верь в свои силы! Тебе покорятся все вершины!
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Алиночка, поздравляю тебя с праздником! Пусть в твоей жизни не будет места для серых и унылых красок, а каждый день твоей жизни будет ярким и светлым! твоё имя словно отражение тебя, ты великодушная и добрая, желаю, чтоб на твоём жизненном пути тебе встречались именно такие люди!
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Алиночка, я тебя поздравляю и искренне желаю всегда быть щедрой душой и доброй сердцем, постоянно открывать для себя новые горизонты и просторы счастья, никогда не вспоминать о былых ошибках и обидах, каждый день своей жизни превращать в чудесный праздник и радостное торжество.
***
Солнце вышло из-за тучки,
Родилась сегодня штучка.
Красива, хоть пиши картину,
И имя ей дано Алина.
С праздником тебя, всех благ!
Пылает пусть внутри очаг.
Теплом своим ты озаряй,
Цвети, люби, мечтай, сияй!
***
Алинка, милая, родная,
Я лишь добра тебе желаю,
Будь самой милой и красивой,
Девчонкой доброй и счастливой!
Пусть будет все всегда в порядке,
В любви и в денежном достатке,
Удачи, солнышка, везения,
Ну и, конечно, настроения!
***
Наша красотка и милашка Алина,
Пусть жизнь будет сладкой, как малина,
Пусть парни дарят прекрасные цветы,
Ведь самого лучшего достойна ты.
Желаем, чтоб в сердце пылал огонек,
Дарил наслаждение каждый денек,
Пускай ждет тебя миллион открытий,
Ярких, интересных, радостный событий.