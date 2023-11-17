День сержанта ВСУ: красивые поздравления военным с профессиональным праздником

День сержанта ВСУ - праздник, который стал особенно актуальным во время войны. Именно сержанты помогают офицерам нести службу, их роль в войске неоценима. Поэтому Главред подготовил поздравления военным, которые являются незаменимыми и в тылу, и на фронте.
История праздника
Праздник был официально установлен с целью чествования преданности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, а также их мужества и героизма в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Это отличие предназначено для приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, как указано в Указе Президента Украины от 19 апреля 2019 года.
День профессионального сержанта в Збройних Силах України отмечался ежегодно в первую пятницу марта, согласно соответствующему наказу. С 2019 года праздник приходится на 18 ноября.
В честь этого события в воинских подразделениях оформляются "Доски почета", содержащие информацию о лучших старшинах и сержантах. Также проводятся встречи с участием старшин и сержантов с учащимися и студентами учебных заведений.
Поздравления с Днем сержанта ВСУ в стихах
С Днем сержанта тебя поздравляем,
От всей души тебе мы желаем
Счастливых дней и Божьей ласки,
Принцессу милую из красивой сказки,
Победы в тяжелой борьбе
Пусть все это будет тебе!
***
С Днем сержанта ВСУ вас поздравляем,
Мир, удачу и счастье вам желаем.
Вы - отваги образец, смелость и упорство,
Защищаете страну с честью и достоинством.
Пусть каждый ваш шаг будет удачным,
Жизнь - светлой, радостной, прекрасной.
В этот день вам говорим без лишних слов:
Спасибо вам за службу и трудовой подвиг нов!
Пожелать хочу я
Счастья, мира и добра!
Службы, чтобы легкой была, без войны, напряжения, зла,
Мы гордимся вами
Украинскими сыновьями-
Вы - это доблесть и отвага,
Всем сержантам сегодня слава!
***
Дорогие ребята, в этот день вас поздравляем,
И, конечно, вам счастья мы желаем.
Вы такие трудолюбивые, стройные,
В каждом деле умелые, мастеровые.
Пусть фортуна вам улыбнется светло,
А невзгоды пусть обходят стороной.
С Днем сержанта ВСУ вас сердечно поздравляем
Мир, удачу и благополучие желаем!
Поздравления с Днем сержанта ВСУ в прозе
С Днем сержанта ЗСУ! Спасибо за вашу стойкость и мужество. Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой! Ваша работа и отвага - вдохновение для всех нас.
В День сержанта ЗСУ от всего сердца благодарю вас за вашу службу. Желаю вам крепости духа и ясного, мирного неба!
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В День сержанта ЗСУ искренне благодарю вас за вашу храбрость и бесстрашие. Пусть каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием! Вы - истинные герои, оберегающие нашу страну. Желаю вам силы, мужества и всех благ в жизни.
Поздравляю с Днем сержанта ЗСУ! Ваша работа вдохновляет и вызывает гордость. Желаю вам безопасности, здоровья и мира в каждый дом.
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