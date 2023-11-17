День сержанта ВСУ: красивые поздравления военным с профессиональным праздником

Главред предлагает поздравления в картинках, стихах и даже прозе.

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Поздравления с Днем сержанта ВСУ / Коллаж Главред, фото 22 ОМБр, flickr (Don Komarechka)

День сержанта ВСУ - праздник, который стал особенно актуальным во время войны. Именно сержанты помогают офицерам нести службу, их роль в войске неоценима. Поэтому Главред подготовил поздравления военным, которые являются незаменимыми и в тылу, и на фронте.

История праздника

Праздник был официально установлен с целью чествования преданности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, а также их мужества и героизма в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Это отличие предназначено для приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, как указано в Указе Президента Украины от 19 апреля 2019 года.

День профессионального сержанта в Збройних Силах України отмечался ежегодно в первую пятницу марта, согласно соответствующему наказу. С 2019 года праздник приходится на 18 ноября.

видео дня

В честь этого события в воинских подразделениях оформляются "Доски почета", содержащие информацию о лучших старшинах и сержантах. Также проводятся встречи с участием старшин и сержантов с учащимися и студентами учебных заведений.

Поздравления с Днем сержанта ВСУ в стихах

С Днем сержанта тебя поздравляем,

От всей души тебе мы желаем

Счастливых дней и Божьей ласки,

Принцессу милую из красивой сказки,

Победы в тяжелой борьбе

Пусть все это будет тебе!

***

С Днем сержанта ВСУ вас поздравляем,

Мир, удачу и счастье вам желаем.

Вы - отваги образец, смелость и упорство,

Защищаете страну с честью и достоинством.

Пусть каждый ваш шаг будет удачным,

Жизнь - светлой, радостной, прекрасной.

В этот день вам говорим без лишних слов:

Спасибо вам за службу и трудовой подвиг нов!

Поздравление с Днем сержанта ВСУ / Коллаж Главред

Пожелать хочу я

Счастья, мира и добра!

Службы, чтобы легкой была, без войны, напряжения, зла,

Мы гордимся вами

Украинскими сыновьями-

Вы - это доблесть и отвага,

Всем сержантам сегодня слава!

***

Дорогие ребята, в этот день вас поздравляем,

И, конечно, вам счастья мы желаем.

Вы такие трудолюбивые, стройные,

В каждом деле умелые, мастеровые.

Пусть фортуна вам улыбнется светло,

А невзгоды пусть обходят стороной.

С Днем сержанта ВСУ вас сердечно поздравляем

Мир, удачу и благополучие желаем!

Поздравление с Днем сержанта ВСУ / Коллаж Главред

Поздравления с Днем сержанта ВСУ в прозе

С Днем сержанта ЗСУ! Спасибо за вашу стойкость и мужество. Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой! Ваша работа и отвага - вдохновение для всех нас.

Поздравление с Днем сержанта ВСУ / Коллаж Главред

В День сержанта ЗСУ от всего сердца благодарю вас за вашу службу. Желаю вам крепости духа и ясного, мирного неба!

***

В День сержанта ЗСУ искренне благодарю вас за вашу храбрость и бесстрашие. Пусть каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием! Вы - истинные герои, оберегающие нашу страну. Желаю вам силы, мужества и всех благ в жизни.

Поздравление с Днем сержанта ВСУ / Коллаж Главред

Поздравляю с Днем сержанта ЗСУ! Ваша работа вдохновляет и вызывает гордость. Желаю вам безопасности, здоровья и мира в каждый дом.

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