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Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

5 ноября 2022, 18:50

Душевные слова в светлый день, картинки и открытки - в подборке Главреда.

Димитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022 / ua.depositphotos.com/

В начале ноября православные христиане чтят день особого поминовения умерших – Дмитриевскую родительскую субботу. Этот день выпадает в преддверии дня святого Дмитрия – 8 ноября. В этом году она выпадает на 5 ноября.

О том, какие религиозные праздники церковь отмечает в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.

В день поминовения умерших нужно посетить церковь и могилы родственников. Если такой возможности нет, можно помолиться дома и собраться за одним столом, вспоминая благие деяния усопших.

Димитриевская родительская суббота – картинки, открытки, душевные слова

В Дмитриевскую родительскую субботу хочу пожелать светлой памяти и искренних эмоций, добрых воспоминаний и чувства любви об усопших, пусть сердце вспомнит о родных и близких, пусть душа помянет их ласковым словом и красивым поступком.

***

Поздравляю с праздником, Дмитриевской родительской субботой! Этот день всеобщего поминовения усопших, пусть пройдет спокойно и с уважением своих упокоенных родных и близких. Не забывайте свои истоки и корни. Пусть почтенно горят свечи в память о всех, кого с нами нет!

Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022

***

Пусть Дмитриевская родительская суббота подарит тёплые и светлые воспоминания о тех, кого нет рядом, пусть Бог услышит все молитвы об упокое их душ и благополучии, пусть яркий свет поминальных свечей согреет наши сердца и на мгновение подарят ощущение, что усопшие родные рядом.

***

В День субботы родительской этой

Время вспомнить ушедших родных.

Наполняли родители светом

Нашу жизнь... мы их помним таких...

Пусть их души спокойными будут,

В небесах им пусть будет легко.

Ну, и нас пусть Господь не осудит,

Чтоб все было вокруг хорошо.

Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022

***

Ты помяни сегодня всех усопших,

Безвременно покинувших наш свет,

Всех тех, кто в хаты не вернется больше,

Но в наших душах их остался след.

И нищих одари деньгами щедро,

Чтобы родным спокойнее спалось,

Не пожалей ни золота, ни хлеба,

Чтоб в душах их доверие зажглось.

Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022

***

В Дмитриевскую родительскую субботу,

Схожу я в храм, за упокой поставлю там свечу,

За упокой душ дорогих тех, кого нет с нами,

За тех, кого так в памяти я бережно храню.

За тех, кто был любимым очень важным,

За тех, кто очень редко навещает сны мои,

Прошу тебя, и ты почти скорее память,

Предков дорогих твоих, им свечку запали.

Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022
Дмитриевская родительская суббота 2022

Дмитриевская родительская суббота
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