Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

Душевные слова в светлый день, картинки и открытки - в подборке Главреда.
В начале ноября православные христиане чтят день особого поминовения умерших – Дмитриевскую родительскую субботу. Этот день выпадает в преддверии дня святого Дмитрия – 8 ноября. В этом году она выпадает на 5 ноября.
О том, какие религиозные праздники церковь отмечает в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.
В день поминовения умерших нужно посетить церковь и могилы родственников. Если такой возможности нет, можно помолиться дома и собраться за одним столом, вспоминая благие деяния усопших.
Димитриевская родительская суббота – картинки, открытки, душевные слова
В Дмитриевскую родительскую субботу хочу пожелать светлой памяти и искренних эмоций, добрых воспоминаний и чувства любви об усопших, пусть сердце вспомнит о родных и близких, пусть душа помянет их ласковым словом и красивым поступком.
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Поздравляю с праздником, Дмитриевской родительской субботой! Этот день всеобщего поминовения усопших, пусть пройдет спокойно и с уважением своих упокоенных родных и близких. Не забывайте свои истоки и корни. Пусть почтенно горят свечи в память о всех, кого с нами нет!
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Пусть Дмитриевская родительская суббота подарит тёплые и светлые воспоминания о тех, кого нет рядом, пусть Бог услышит все молитвы об упокое их душ и благополучии, пусть яркий свет поминальных свечей согреет наши сердца и на мгновение подарят ощущение, что усопшие родные рядом.
***
В День субботы родительской этой
Время вспомнить ушедших родных.
Наполняли родители светом
Нашу жизнь... мы их помним таких...
Пусть их души спокойными будут,
В небесах им пусть будет легко.
Ну, и нас пусть Господь не осудит,
Чтоб все было вокруг хорошо.
***
Ты помяни сегодня всех усопших,
Безвременно покинувших наш свет,
Всех тех, кто в хаты не вернется больше,
Но в наших душах их остался след.
И нищих одари деньгами щедро,
Чтобы родным спокойнее спалось,
Не пожалей ни золота, ни хлеба,
Чтоб в душах их доверие зажглось.
***
В Дмитриевскую родительскую субботу,
Схожу я в храм, за упокой поставлю там свечу,
За упокой душ дорогих тех, кого нет с нами,
За тех, кого так в памяти я бережно храню.
За тех, кто был любимым очень важным,
За тех, кто очень редко навещает сны мои,
Прошу тебя, и ты почти скорее память,
Предков дорогих твоих, им свечку запали.