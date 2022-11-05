Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

Дмитриевская родительская суббота 2022 / ua.depositphotos.com/

В начале ноября православные христиане чтят день особого поминовения умерших – Дмитриевскую родительскую субботу. Этот день выпадает в преддверии дня святого Дмитрия – 8 ноября. В этом году она выпадает на 5 ноября.

О том, какие религиозные праздники церковь отмечает в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.

В день поминовения умерших нужно посетить церковь и могилы родственников. Если такой возможности нет, можно помолиться дома и собраться за одним столом, вспоминая благие деяния усопших.

Димитриевская родительская суббота – картинки, открытки, душевные слова

В Дмитриевскую родительскую субботу хочу пожелать светлой памяти и искренних эмоций, добрых воспоминаний и чувства любви об усопших, пусть сердце вспомнит о родных и близких, пусть душа помянет их ласковым словом и красивым поступком.

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Поздравляю с праздником, Дмитриевской родительской субботой! Этот день всеобщего поминовения усопших, пусть пройдет спокойно и с уважением своих упокоенных родных и близких. Не забывайте свои истоки и корни. Пусть почтенно горят свечи в память о всех, кого с нами нет!

Дмитриевская родительская суббота 2022

***

Пусть Дмитриевская родительская суббота подарит тёплые и светлые воспоминания о тех, кого нет рядом, пусть Бог услышит все молитвы об упокое их душ и благополучии, пусть яркий свет поминальных свечей согреет наши сердца и на мгновение подарят ощущение, что усопшие родные рядом.

***

В День субботы родительской этой

Время вспомнить ушедших родных.

Наполняли родители светом

Нашу жизнь... мы их помним таких...

Пусть их души спокойными будут,

В небесах им пусть будет легко.

Ну, и нас пусть Господь не осудит,

Чтоб все было вокруг хорошо.

Дмитриевская родительская суббота 2022

***

Ты помяни сегодня всех усопших,

Безвременно покинувших наш свет,

Всех тех, кто в хаты не вернется больше,

Но в наших душах их остался след.

И нищих одари деньгами щедро,

Чтобы родным спокойнее спалось,

Не пожалей ни золота, ни хлеба,

Чтоб в душах их доверие зажглось.

Дмитриевская родительская суббота 2022

***

В Дмитриевскую родительскую субботу,

Схожу я в храм, за упокой поставлю там свечу,

За упокой душ дорогих тех, кого нет с нами,

За тех, кого так в памяти я бережно храню.

За тех, кто был любимым очень важным,

За тех, кто очень редко навещает сны мои,

Прошу тебя, и ты почти скорее память,

Предков дорогих твоих, им свечку запали.

Дмитриевская родительская суббота 2022

Дмитриевская родительская суббота 2022

Дмитриевская родительская суббота 2022