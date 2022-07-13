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Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

13 июля 2022, 14:37

Поздравления с 65-летием мужчине, женщине, маме, коллегам - в подборке Главреда.

С юбилеем 65 лет
С юбилеем 65 лет / fonstola.ru

65 лет – особенный возраст. Он приносит жизненную мудрость и опыт, радость общения с детьми и подрастающими внуками. Поздравления с 65-летием мужчине и женщине подарят душевное тепло виновникам торжества.

Красивые картинки с юбилеем для именниников – это частичка вашего внимания, однако такая важная. В подборке Главреда самые стильные открытки юбилярам.

Поздравления с юбилеем мужчине настроят на праздничную волну и поднимут настроение.

Мудрые и трогательные пожелания с юбилеем женщине можно найти тут.

С юбилеем 65 лет женщине – поздравления, картинки и открытки

Желаю, чтобы рядом всегда были любящие люди, пусть каждый день станет праздником. Пусть юбилей подарит светлые воспоминания о всем хорошем, что случилось за эти 65 лет. Желаю, чтобы здоровья и сил хватало для дорогих людей, пусть дома будет уютно и светло. Исполнения заветных желаний, теплых дружеских встреч, любви и тепла. С днем рождения!

***

От чистого сердца поздравляем с юбилеем Вас! В свои 65 Вы великолепны: мудры, умны, прекрасны и добры. Пусть жизнь будет к Вам щедра, пусть удача ходит рядом, а счастье будет Вашим спутником!

С юбилеем 65 лет картинки
С юбилеем 65 лет женщине открытки

***

С 65-летием, дорогая мама. Ты у меня всегда на высоте и никакой возраст тебе не помеха. Мамочка, желаю тебе здоровья и воодушевления, желаю постоянного круговорота радостных событий и замечательных праздников. Пусть в 65 лет, мама, жизнь дарит свои 65 надежд и удач хоть каждый день!

С юбилеем 65 лет картинки
С юбилеем 65 лет женщине картинки

***

Шестьдесят пять лет тебе сегодня, мама.

Поздравляем искренне тебя!

Жизнь пускай прекрасной станет,

И спокойной будет пусть душа.

Пусть мечты все сбудутся сегодня,

В сердце пусть умножится любовь.

Окружает пусть улыбок сотня,

Расцветает счастье вновь и вновь.

С юбилеем 65 лет картинки
С юбилеем мужчине картинки

***

Поздравляю тебя с юбилеем!

Шестьдесят с половиною лет

Ты шагала по жизни аллее,

По дороге преград и побед.

А сегодня мудра и надежна,

Для родных ты — совет и оплот,

Человек, на которого можно

Положиться — он не подведет.

Будь успешна и неутомима,

Пусть улыбка не сходит с лица.

Будь здорова, бодра и любима,

Долго радуй родные сердца!

С юбилеем 65 лет картинки
С юбилеем 65 лет картинки

***

65 — превосходная дата!

Я хочу пожелать в юбилей

Оставаться такой, как когда-то.

Расцветай и душой молодей!

Желаю роскошной быть дамой.

На радость себе, а годам — назло.

Быть нежной, счастливой быть самой.

С тобой всем родным повезло!

И пусть не тревожит кручина

О том, что жизнь своё берёт.

Ты не считай своих морщинок.

А Бог тебя пусть бережёт!

С юбилеем 65 лет картинки
С 65 летием женщине картинки

***

В Вас множество очарованья,

И красоты, и обаянья.

И с Вами весело всегда,

Вы настоящая звезда.

И в юбилей 65,

Хотим Вам счастья пожелать.

И настроенья, и улыбок,

Не много совершать ошибок.

Любви и близких Вам людей,

Ведь с Вами мир всегда светлей.

С юбилеем 65 лет картинки
С 65 летием женщине открытки

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет мужчине

Поздравляю Вас с 65-летием. Желаю не учитывать свой возрастной показатель и по-прежнему браво преодолевать любые преграды на пути к счастливому рассвету, прекрасной мечте души, достойным поступкам настоящего мужчины. Оставайтесь в свои 65 галантным кавалером и человеком благородных импульсов.

С юбилеем 65 лет картинки
65 лет юбилей картинки женщине

***

Дорогой юбиляр! Сегодня мы спешим поздравить Вас с такой славной и значимой датой. Вы празднуете шестьдесят пятый юбилей. Это рубеж побед, свершений, даже ошибок, когда можно оглянуться назад и подвести итог пройденному пути. И нам известно, что этот путь пройден Вами достойно. Мы ценим в Вас твердость духа, целеустремленность. Вы – прекрасный семьянин и преданный друг. И сейчас хотелось бы пожелать Вам молодости духа, жизненного оптимизма, творческих достижений и благополучия! Пусть ваша жизнь всегда будет мирной и радостной, и пусть Вас всегда окружают любовь и понимание родных и близких!

С юбилеем 65 лет картинки
65 лет юбилей картинки мужчине

***

Юбилеи отмечают вехи нашей судьбы, и никуда нам от них не деется. Сегодня тебе исполнилось 65 лет. Прими самые искренние поздравления и пожелания. Пусть каждый день приносит тебе только хорошие новости, пускай удача выбирает только тебя. Крепкого здоровья тебе, долгих и счастливых лет жизни, всегда отличного настроения. Новых достижений тебе и радостных побед. Надёжные друзья пусть будут всегда с тобой рядышком и протянут руку помощи в трудную минуту. Пускай Господь хранит тебя всегда.

С юбилеем 65 лет картинки
Открытки с юбилеем мужчине

***

С юбилеем поздравляем,

Славный возраст 65,

Для мужчины век не важен,

Это должен каждый знать!

Вы галантный, интересный,

Собеседник Вы чудесный,

Здравия желаем, счастья,

Никогда не знать ненастья!

Быть собою, быть активным,

Мудрым, чутким, позитивным,

Отдыхать и веселиться,

Никуда не торопиться!

С юбилеем 65 лет картинки
Открытки с юбилеем женщине

***

65 лет — возраст солидный,

Мы вас поздравляем

Юбиляр у нас видный,

Обаятельный, и импозантный,

Милый, статный и галантный!

Желаем вам бодрости и позитива,

Удачи, энергии и креатива.

Здоровья вам крепкого,

Настроения отличного,

Пусть дни будут светлыми

И оптимистичными!

С юбилеем 65 лет картинки
С днем рождения 65 лет мужчине картинки

***

С юбилеем поздравляю,

Вам сейчас шестьдесят пять

И заслуг, побед достойных

Нам уже не сосчитать.

Пожелаем вам здоровья,

Сил и новых вам идей,

Радости, тепла и мира,

Красочных, красивых дней.

С юбилеем 65 лет картинки
С юбилеем 65 лет картинки женщине

***

Сегодня тебе — 65, и пускай проходят быстрые года

Оставайся бодрым ты для нас всегда.

Чтоб был всегда весёлым, сердцем не остыл,

Здоровым, сильным, бравым чтоб всегда ты был.

Чтоб летом и в жару тебе была прохлада

А дети были для тебя — опора и отрада.

Чтоб к супруге чувства были очень нежные,

И в сердце жила любовь безбрежная.

От жизни не минимум, а максимум требуй,

И пусть берегут тебя ангелы с неба.

С юбилеем 65 лет картинки
Стильные открытки с юбилеем женщине

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