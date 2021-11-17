Международный день студентов 17 ноября: поздравления  и прикольные картинки к празднику

Поздравления с Международным днем студента в прозе и стихах - подборка Главреда.
Всемирный день студента – праздник, который объединяет студенческую молодежь в разных уголках земного шара. Ежегодно он отмечается 17 ноября. В 2021 году этот день выпадает на среду.
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Международный день студента связан с грустной датой. После трагических событий 17 ноября в Чехословакии в 1939 году, когда студенты, которые вышли на демонстрацию, были арестованы и расстреляны нацистами, этот день был учрежден днем памяти.
Помимо Всемирного дня студента на постсоветском пространстве студенчество объединяет еще одна дата – Татьянин день 25 января. Эта дата приурочена к созданию Московского университета. Таким образом, студенты могут отмечать сразу два праздника в году.
Международный день студентов: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Международным днём студентов. Желаю, чтобы всё в твоей жизни было просто. Желаю, чтобы сессии закрывались вовремя и "на отлично". Желаю, чтобы выбранная тобой профессия действительно вызывала у тебя интерес. Желаю весёлых студенческих будней и отрывных выходных. Желаю энергии, энтузиазма и хороших перспектив на горизонте.
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Поздравляю с Международным днём студентов, с призванием юности и веселья, великих стремлений и неугасаемого энтузиазма. Желаю всё время что-то затевать, не упускать своих возможностей, не терять уверенности в своём успехе и всегда добиваться своих лучших побед.
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Поздравляю с Днем студента! Ученье — свет, желаю стремиться к нему в рядах отличников, пусть удача и успех сопровождают на пути к красному диплому и помогают способности. Ну и, конечно, весёлой студенческой жизни, настоящих друзей, любви и большой стипендии!
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Пускай во время сессии у преподавателей всегда будет хорошее настроение, позволяющее поставить отметку на несколько баллов выше. Пусть в деканате искренне любят каждого студента, а ректорат старается всеми силами повысить стипендию и комфорт в общежитиях. Пусть расписание будет таким, что рано утром можно будет еще понежиться в постели, а вечером пораньше уйти домой. С праздником, с международным днем студента.
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День студента — лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
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Вау! Круто! День студента.
В ожидании момента
Весь студенческий народ,
Не сдаёт с утра зачёт.
Значит надо расслабляться,
И веселья не пугаться,
Пусть учёба отдохнёт,
И студентов не найдёт.
Всем студентам пожелаем
Грызть гранит науки,
И усердия во всём,
И дипломы в руки!
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Ребята, нынче праздник ваш законный,
Забросьте дальше книги и конспекты.
Отпразднуйте как следует, по полной,
Его — международный день студентов.
Вы отдыхать умеете отлично,
Так пусть же будет весело сейчас.
А завтра на учебу, как обычно,
И пусть все получается у вас!