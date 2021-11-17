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Международный день студентов 17 ноября: поздравления  и прикольные картинки к празднику

17 ноября 2021, 03:27

Поздравления с Международным днем студента в прозе и стихах - подборка Главреда.

Международный день студента 2021
Международный день студента 2021 / ua.depositphotos.com/

Всемирный день студента – праздник, который объединяет студенческую молодежь в разных уголках земного шара. Ежегодно он отмечается 17 ноября. В 2021 году этот день выпадает на среду.

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Как будем отдыхать на Новый год 2022 и сколько дополнительных выходных он нам принесет, узнайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Международный день студента связан с грустной датой. После трагических событий 17 ноября в Чехословакии в 1939 году, когда студенты, которые вышли на демонстрацию, были арестованы и расстреляны нацистами, этот день был учрежден днем памяти.

Помимо Всемирного дня студента на постсоветском пространстве студенчество объединяет еще одна дата – Татьянин день 25 января. Эта дата приурочена к созданию Московского университета. Таким образом, студенты могут отмечать сразу два праздника в году.

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Международный день студентов: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Международным днём студентов. Желаю, чтобы всё в твоей жизни было просто. Желаю, чтобы сессии закрывались вовремя и "на отлично". Желаю, чтобы выбранная тобой профессия действительно вызывала у тебя интерес. Желаю весёлых студенческих будней и отрывных выходных. Желаю энергии, энтузиазма и хороших перспектив на горизонте.

***

Поздравляю с Международным днём студентов, с призванием юности и веселья, великих стремлений и неугасаемого энтузиазма. Желаю всё время что-то затевать, не упускать своих возможностей, не терять уверенности в своём успехе и всегда добиваться своих лучших побед.

Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Международный день студентов 17 ноября поздравления

***

Поздравляю с Днем студента! Ученье — свет, желаю стремиться к нему в рядах отличников, пусть удача и успех сопровождают на пути к красному диплому и помогают способности. Ну и, конечно, весёлой студенческой жизни, настоящих друзей, любви и большой стипендии!

***

Пускай во время сессии у преподавателей всегда будет хорошее настроение, позволяющее поставить отметку на несколько баллов выше. Пусть в деканате искренне любят каждого студента, а ректорат старается всеми силами повысить стипендию и комфорт в общежитиях. Пусть расписание будет таким, что рано утром можно будет еще понежиться в постели, а вечером пораньше уйти домой. С праздником, с международным днем студента.

Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Международный день студента прикольные картинки

***

День студента — лучший праздник!

Поздравляю всех-всех-всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди — вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Международный день студента картинки

***

Вау! Круто! День студента.

В ожидании момента

Весь студенческий народ,

Не сдаёт с утра зачёт.

Значит надо расслабляться,

И веселья не пугаться,

Пусть учёба отдохнёт,

И студентов не найдёт.

Всем студентам пожелаем

Грызть гранит науки,

И усердия во всём,

И дипломы в руки!

Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Всемирный день студента картинки

***

Ребята, нынче праздник ваш законный,

Забросьте дальше книги и конспекты.

Отпразднуйте как следует, по полной,

Его — международный день студентов.

Вы отдыхать умеете отлично,

Так пусть же будет весело сейчас.

А завтра на учебу, как обычно,

И пусть все получается у вас!

Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Международный день студента открытки
Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Всемирный день студента картинки и открытки
Международный день студента поздравления, картинки, открытки
День студента 2021
Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Международный день студента поздравления и картинки

viber
день студента
Сейчас вы просматриваете новость «Международный день студентов 17 ноября: поздравления  и прикольные картинки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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