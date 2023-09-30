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Покрова Пресвятой Богородицы 2023: светлые поздравления и открытки для близких

Елизавета Бельмас
30 сентября 2023, 21:18 обновлено 30 сентября, 21:35
Главред подготовил искренние поздравления для самых близких людей в праздник Покровы Пресвятой Богородицы.
Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятой Богородицы / коллаж: Главред, фото: pexels

Согласно новому календарю церковный праздников, который вступил в действие в Украине в сентябре 2023 года, большой и светлый христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы теперь отмечается не 14 октября. Покрова 2023 отметится уже 1 октября.

Мы подготовили поздравления и открытки для ваших близких, которыми можно поздравить родный в этот важный праздник.

А если вам интересно узнать об этом дне больше, читайте наш материал: Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день.

видео дня

Покрова пресвятой богородицы 2023 - поздравления

Пусть Покров Пресвятой Богородицы
Бережет Ваших близких, родных.
Пусть хорошее в жизни исполнится,
И наполнит любовь каждый миг.

Покрова 2023
Покрова 2023 / фото: Главред

В Богородицы Покров
Каждый будет пусть здоров!
Пусть Господня благодать
Снизойдет на нас опять.
Только счастья всем, друзья,
Я желаю вам любя.

Покрова 2023 Украина
Покрова 2023 Украина / фото: Главред

Очистим души от грехов
И в Богородицы Покров
Попросим Господа о счастье,
Чтобы долой ушли ненастья.
Пусть радость сердце наполняет,
Здоровья людям прибавляет.

Покрова Пресвятой Богородицы 2023
Покрова Пресвятой Богородицы 2023 / фото: Главред

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праздник Покрова Пресвятой Богородицы
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