Поздравление с днем рождения маме: стихи и милые открытки

Мы собрали трогательное поздравление маме с днем рождения, а также подготовили уникальные открытки для вашего близкого человека.
Поздравление с днем рождения маме – стихотворения для дорогого человека
Ты жизнь мою молитвой охраняешь,
Я тоже Бога за тебя молю.
Я так люблю тебя — ты это знаешь,
Прости, что редко это говорю.
Я пожелать тебе хочу большого счастья,
Здоровья, радости, успеха и добра,
Чтоб Бог хранил тебя от всех ненастий,
На сердце чтоб всегда была весна.
Желаю ярких встреч, любви, везения,
Улыбок, мира, светлых дней в судьбе,
Мечты твоей заветной исполнения
И бесконечного тепла в твоей душе!
Мамо, матусю, рідненька моя,
Вітаю тебе з днем народження я!
Бажаю тобі життя без турбот,
Настрій щоб був вище всяких висот.
Вражень, сюрпризів, емоцій, любові,
Приємних подій і посмішок долі.
Бажаю тобі тільки щастя й добра,
Кращої тебе на світі нема.
Что пожелать маме на день рождения – поздравления для близкой
Мы с днем рожденья поздравляем!
Не огорчайся никогда.
Душевной радости желаю,
Веселой чтоб была всегда.
Живи, цвети и улыбайся
Ты, невзирая на года!
Еще тебе мы пожелаем
Здоровья, счастья и тепла!
Немає нічого на світі рідніше,
Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо!
Тебе я люблю за все в світі найбільше,
Бо ти колихала мене до світання.
У твій день народження хочу бажати,
Щоб ти завжди поруч із нами була,
Здорова, щаслива, ласкава й цікава,
Як квіточка літня, яскраво цвіла!
Мене обдарувала найкращими рисами,
Тебе обдарую хоч букетом троянд,
А хочеш піонами? Хочеш ірисами?
Що хочеш, мамуля, за тебе віддам!
Как красиво поздравить маму с ДР – душевные стихи для лучшей мамы
С днем рождения, мамочка, милая моя!
Знай всегда, родная, я люблю тебя,
Пожелать хочу я счастья и любви,
Чтоб всегда сбывались все твои мечты!
Чтоб ты улыбалась искренне всегда
И не огорчалась в жизни никогда,
Будь, моя мамуля, здоровей всех,
Чтоб звучал твой добрый и веселый смех!
Я міцніше обійму, подивлюся в очі —
Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу!
Душу хай твою плекають радість та любов,
Янголятко захищає серце знов і знов.
Мрії здійснюються рясно, як росте трава.
Ти така в мене красива, мамо, молода!
Не рах*й свої літа, молодій душою,
А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою!
Трогательное поздравление маме с днем рождения – искренние слова в прозе
С днем рождения, мамочка! Желаю тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни! Пусть все невзгоды обходят тебя стороной, не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода! Безумно люблю, ценю и уважаю тебя, моя самая родная и близкая! Спасибо тебе за жизнь и воспитание! Ты самая лучшая!
Моя самая родная и неповторимая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть в твоей жизни будет больше поводов для радости. Пусть в твоих глазах будет больше счастья, пусть на твоем лице всегда будет улыбка. Оставайся всегда здоровой и молодой, красивой и самой лучшей. Мне не хватит всех слов, чтобы выразить, как я тебя люблю и как благодарна за всё. Я тебя очень люблю!
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