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Поздравление с днем рождения маме: стихи и милые открытки

Елизавета Бельмас
10 июля 2023, 14:39
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Мама – человек, который дарит жизнь. Главред подскажет, что пожелать маме на день рождения.
Поздравление с днем рождения маме
Поздравление с днем рождения маме / Коллаж: Главред, фото: Главред, pexels

Мы собрали трогательное поздравление маме с днем рождения, а также подготовили уникальные открытки для вашего близкого человека.

Поздравление с днем рождения маме – стихотворения для дорогого человека

Ты жизнь мою молитвой охраняешь,

Я тоже Бога за тебя молю.

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Я так люблю тебя — ты это знаешь,

Прости, что редко это говорю.

Я пожелать тебе хочу большого счастья,

Здоровья, радости, успеха и добра,

Чтоб Бог хранил тебя от всех ненастий,

На сердце чтоб всегда была весна.

Желаю ярких встреч, любви, везения,

Улыбок, мира, светлых дней в судьбе,

Мечты твоей заветной исполнения

И бесконечного тепла в твоей душе!

с днем рождения, мамочка своими словами
с днем рождения, мамочка своими словами / Главред

Мамо, матусю, рідненька моя,

Вітаю тебе з днем народження я!

Бажаю тобі життя без турбот,

Настрій щоб був вище всяких висот.

Вражень, сюрпризів, емоцій, любові,

Приємних подій і посмішок долі.

Бажаю тобі тільки щастя й добра,

Кращої тебе на світі нема.

с днем рождения, мама от дочери
с днем рождения, мама от дочери / Главред

Что пожелать маме на день рождения – поздравления для близкой

Мы с днем рожденья поздравляем!

Не огорчайся никогда.

Душевной радости желаю,

Веселой чтоб была всегда.

Живи, цвети и улыбайся

Ты, невзирая на года!

Еще тебе мы пожелаем

Здоровья, счастья и тепла!

трогательное поздравление маме с днем рождения
трогательное поздравление маме с днем рождения / Главред

Немає нічого на світі рідніше,

Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо!

Тебе я люблю за все в світі найбільше,

Бо ти колихала мене до світання.

У твій день народження хочу бажати,

Щоб ти завжди поруч із нами була,

Здорова, щаслива, ласкава й цікава,

Як квіточка літня, яскраво цвіла!

Мене обдарувала найкращими рисами,

Тебе обдарую хоч букетом троянд,

А хочеш піонами? Хочеш ірисами?

Що хочеш, мамуля, за тебе віддам!

Как красиво поздравить маму с ДР
Как красиво поздравить маму с ДР / Главред

Как красиво поздравить маму с ДР – душевные стихи для лучшей мамы

С днем рождения, мамочка, милая моя!

Знай всегда, родная, я люблю тебя,

Пожелать хочу я счастья и любви,

Чтоб всегда сбывались все твои мечты!

Чтоб ты улыбалась искренне всегда

И не огорчалась в жизни никогда,

Будь, моя мамуля, здоровей всех,

Чтоб звучал твой добрый и веселый смех!

Что пожелать маме на день рождения
Что пожелать маме на день рождения / Главред

Я міцніше обійму, подивлюся в очі —

Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу!

Душу хай твою плекають радість та любов,

Янголятко захищає серце знов і знов.

Мрії здійснюються рясно, як росте трава.

Ти така в мене красива, мамо, молода!

Не рах*й свої літа, молодій душою,

А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою!

Что пожелать на день рождения маме своими словами
Что пожелать на день рождения маме своими словами / Главред

Трогательное поздравление маме с днем рождения – искренние слова в прозе

С днем рождения, мамочка! Желаю тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни! Пусть все невзгоды обходят тебя стороной, не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода! Безумно люблю, ценю и уважаю тебя, моя самая родная и близкая! Спасибо тебе за жизнь и воспитание! Ты самая лучшая!

Как красиво поздравить маму с днем рождения
Как красиво поздравить маму с днем рождения / Главред

Моя самая родная и неповторимая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть в твоей жизни будет больше поводов для радости. Пусть в твоих глазах будет больше счастья, пусть на твоем лице всегда будет улыбка. Оставайся всегда здоровой и молодой, красивой и самой лучшей. Мне не хватит всех слов, чтобы выразить, как я тебя люблю и как благодарна за всё. Я тебя очень люблю!

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