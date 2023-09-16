Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь": открытки на светлый праздник

В 2023 году праздник Веры, Надежды и Любви христиане в Украине отметят уже 17 сентября. В этот светлый праздник принято поздравлять женщин и печь пироги.
Если вы хотите больше знать об этом празднике - читайте наш материал: Вера, Надежда, Любовь 2023: дата праздника и что нужно сделать в этот день.
Вера, Надежда, Любовь - стихи с душой
София родила однажды
Трех прекрасных дочерей:
Любовь, Надежду, Веру,
Мир сразу стал тогда добрей.
Тебе желаю в этот праздник,
Чтобы Любовь была с тобой,
Чтоб Вера согревала душу,
Надежда берегла покой!
***
Пусть Вера, Надежда, Любовь
Зажгут в твоем сердце огонь.
А мудрая мать их София
Подарит терпенье и силы.
Чтоб все у тебя получалось,
Мечты твои все чтоб сбывались.
Пусть счастье приходит в твой дом
С любовью, надеждою, верой, теплом!©
Вера, Надежда, Любовь - поздравление в прозе
Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!
***
Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.
Поздравление с праздником Вера, Надежда, Любовь - уникальные открытки
Также вам может быть интеерсно:
- Что значат цветы каланхоэ: растение, которое приносит невероятные изменения
- Увидите цвет, которого не существует в природе: оптическая иллюзия на 30 секунд
- Что положить под подушку от плохих снов: 3 лучших оберега от кошмаров