Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь": открытки на светлый праздник

Главред подготовил искренние и теплые поздравления для близких в праздник Веры, Надежды и Любви.

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Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь" / коллаж: Главред, фото: pexels

В 2023 году праздник Веры, Надежды и Любви христиане в Украине отметят уже 17 сентября. В этот светлый праздник принято поздравлять женщин и печь пироги.

Если вы хотите больше знать об этом празднике - читайте наш материал: Вера, Надежда, Любовь 2023: дата праздника и что нужно сделать в этот день.

Вера, Надежда, Любовь - стихи с душой

София родила однажды

Трех прекрасных дочерей:

Любовь, Надежду, Веру,

Мир сразу стал тогда добрей.

Тебе желаю в этот праздник,

Чтобы Любовь была с тобой,

Чтоб Вера согревала душу,

Надежда берегла покой!

видео дня

***

Пусть Вера, Надежда, Любовь

Зажгут в твоем сердце огонь.

А мудрая мать их София

Подарит терпенье и силы.

Чтоб все у тебя получалось,

Мечты твои все чтоб сбывались.

Пусть счастье приходит в твой дом

С любовью, надеждою, верой, теплом!©

Вера, Надежда, Любовь - поздравление в прозе

Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!

***

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

Поздравление с праздником Вера, Надежда, Любовь - уникальные открытки

Поздравление с праздником Вера, Надежда, Любовь / фото: Главред

вера, надежда, любовь стихи / фото: Главред

вера, надежда, любовь поздравление / фото: Главред

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