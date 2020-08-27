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Поздравления и открытки на Успение Пресвятой Богородицы: проза, стихи, гиф

27 августа 2020, 04:28

Душевные и прикольные поздравления с Успением Пресвятой Богородицы – своими словами в прозе, стихи и короткие смс, картинки на Успение – в материале Главреда.

Успение Пресвятой Богородицы - открытки и поздравления на праздник 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы - открытки и поздравления на праздник 28 августа

28 августа праздник особый: на Успение Пресвятой Богородицы открытки и поздравления призваны не только передать самые добрые пожелания, но напомнить всем христианам про истинную радость, ради которой они живут – что Царствие Небесное есть награда каждому праведному человеку.

О том, как отмечают Успение Богородицы в 2020 году, что можно и что нельзя делать на праздник – читайте в материале Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции.

В чем помогает икона Успение Пресвятой Богородицы и как молиться в праздник 28 августа – читайте в материале Молитва на Успение Богородицы: о чем просят Деву Марию в ее праздник.

На этот раз мы подобрали самые душевные и прикольные поздравления с Успением Пресвятой Богородицы – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки на Успение Пресвятой Богородицы.

Поздравления с праздником Успение Пресвятой Богородицы на украинском языке

С праздником Успение Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе, стихах и смс

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

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***

Успение Пресвятой Богородицы,

И я поздравляю тебя,

Желаю гармонии, счастья,

Идиллии, мира, добра!

Душа твоя будет пусть легкой,

И не тревожит дом твой беда,

Желаю не знать тебе горя,

И не страдай никогда!

***

В день Успения Пресвятой Богородицы разрешите поздравить вас! Празднуйте этот великий день в тихой радости и благочестии, и ниспошлет вам Господь свое знамение. Дары его будут духовными. Примите их с честью и с послушанием!

***

Тебя поздравляю с Успением,

Здоровья хочу пожелать!

И верь ты всегда, без сомнения,

В Господнюю прекрасную Мать.

Она помогает молящимся,

И все удаются дела!

Она награждает просящего,

Чтоб жизнь его светлой была!

***

Богородица святая,

О тебе не забываем,

Молимся и восхваляем,

В храме часто вспоминаем.

Богородица святая,

О любви лишь умоляем,

И на силу уповаем,

Христом Богом заклинаем.

Богородица святая,

Всем добра, любви желаем,

Ты поможешь, точно знаем,

Чуда счастья ожидаем.

***

Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

***

В Успенье Богородицы святой

Пусть самое хорошее случится,

Проблемы пусть обходят стороной,

И лучшее легко осуществится.

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***

Молись почаще Богородице –

Особо в этот день святой!

Ведь воздается тем, кто молится,

Обходят беды стороной!

Сегодня праздник – ведь Успение

Ниспослано нам для того,

Чтобы ценили мы мгновения

Добра и счастья своего!

***

В этот светлый день Успения Пресвятой Богородицы поздравляем благочестивых верующих и желаем им света и добра. Вспомните Богородицу в молитвах своих, помяните смерть нашей защитницы теплым словом и верной молитвой. И обратит она лик свой на ваши чаяния. И будет вам на земле благодать и в душе, и в сердце. Аллилуйя!

***

С Успением Пресвятой Богородицы я поздравляю,

И благодати тебе пожелаю,

Святые пусть будут рядом всегда,

Оберегают от напастей и зла.

Желаю тебе я душой отдыхать,

И все обиды легко забывать,

Боли не знать, в гармонии жить,

И все плохое тебе отпустить!

***

В день Успенья Богородицы

От души добра желаю!

Пусть все лучшее исполнится,

И успехи вдохновляют!

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой — жизнь, искренней — улыбка, радостной — надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

***

С Успением тебя я поздравляю,

И в праздник Богородицы святой

Тебе любить я Бога пожелаю,

Ведь только он нас защитит с тобой.

И Богородице молись душою,

И не оставит просьб она твоих!

Пускай обходят беды стороною,

Ищи любовь в деяниях любых!

***

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!

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