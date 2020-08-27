Поздравления и открытки на Успение Пресвятой Богородицы: проза, стихи, гиф

Душевные и прикольные поздравления с Успением Пресвятой Богородицы – своими словами в прозе, стихи и короткие смс, картинки на Успение – в материале Главреда.
28 августа праздник особый: на Успение Пресвятой Богородицы открытки и поздравления призваны не только передать самые добрые пожелания, но напомнить всем христианам про истинную радость, ради которой они живут – что Царствие Небесное есть награда каждому праведному человеку.
О том, как отмечают Успение Богородицы в 2020 году, что можно и что нельзя делать на праздник – читайте в материале Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции.
В чем помогает икона Успение Пресвятой Богородицы и как молиться в праздник 28 августа – читайте в материале Молитва на Успение Богородицы: о чем просят Деву Марию в ее праздник.
На этот раз мы подобрали самые душевные и прикольные поздравления с Успением Пресвятой Богородицы – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки на Успение Пресвятой Богородицы.
Поздравления с праздником Успение Пресвятой Богородицы на украинском языке
С праздником Успение Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе, стихах и смс
В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
***
Успение Пресвятой Богородицы,
И я поздравляю тебя,
Желаю гармонии, счастья,
Идиллии, мира, добра!
Душа твоя будет пусть легкой,
И не тревожит дом твой беда,
Желаю не знать тебе горя,
И не страдай никогда!
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В день Успения Пресвятой Богородицы разрешите поздравить вас! Празднуйте этот великий день в тихой радости и благочестии, и ниспошлет вам Господь свое знамение. Дары его будут духовными. Примите их с честью и с послушанием!
***
Тебя поздравляю с Успением,
Здоровья хочу пожелать!
И верь ты всегда, без сомнения,
В Господнюю прекрасную Мать.
Она помогает молящимся,
И все удаются дела!
Она награждает просящего,
Чтоб жизнь его светлой была!
***
Богородица святая,
О тебе не забываем,
Молимся и восхваляем,
В храме часто вспоминаем.
Богородица святая,
О любви лишь умоляем,
И на силу уповаем,
Христом Богом заклинаем.
Богородица святая,
Всем добра, любви желаем,
Ты поможешь, точно знаем,
Чуда счастья ожидаем.
***
Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!
***
В Успенье Богородицы святой
Пусть самое хорошее случится,
Проблемы пусть обходят стороной,
И лучшее легко осуществится.
***
Молись почаще Богородице –
Особо в этот день святой!
Ведь воздается тем, кто молится,
Обходят беды стороной!
Сегодня праздник – ведь Успение
Ниспослано нам для того,
Чтобы ценили мы мгновения
Добра и счастья своего!
***
В этот светлый день Успения Пресвятой Богородицы поздравляем благочестивых верующих и желаем им света и добра. Вспомните Богородицу в молитвах своих, помяните смерть нашей защитницы теплым словом и верной молитвой. И обратит она лик свой на ваши чаяния. И будет вам на земле благодать и в душе, и в сердце. Аллилуйя!
***
С Успением Пресвятой Богородицы я поздравляю,
И благодати тебе пожелаю,
Святые пусть будут рядом всегда,
Оберегают от напастей и зла.
Желаю тебе я душой отдыхать,
И все обиды легко забывать,
Боли не знать, в гармонии жить,
И все плохое тебе отпустить!
***
В день Успенья Богородицы
От души добра желаю!
Пусть все лучшее исполнится,
И успехи вдохновляют!
***
Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой — жизнь, искренней — улыбка, радостной — надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.
***
С Успением тебя я поздравляю,
И в праздник Богородицы святой
Тебе любить я Бога пожелаю,
Ведь только он нас защитит с тобой.
И Богородице молись душою,
И не оставит просьб она твоих!
Пускай обходят беды стороною,
Ищи любовь в деяниях любых!
***
Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.
Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!
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