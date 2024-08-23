Поздравления с Днем Флага Украины - красивые картинки и слова

В этот важный день нашей страны важно поздравить своих родных и близких.

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Поздравления с Днем Флага Украины / Фото: Главред

23 августа в Украине ежегодно отмечается День Флага Украины. Именно он является одним из национальных символов украинцев.

В этот важный день нашей страны важно поздравить своих родных и близких.

Поздравления с Днем Флага Украины в стихах

С Днем государственного флага Украины

видео дня

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Поздравления с днем флага украины картинки / Фото: Главред

Государственный флаг Украины,

В нём два цвета навеки едины:

Синий цвет — символ мирного неба,

Желтый цвет — символ спелого хлеба.

И традиция в нём, и свобода,

Отражение жизни народа.

Поздравления с днем флага украины открытки / ф

Синежелтый — гордость Украины,

Будем мы тебя оберегать,

Нету у врагов такой дружины,

Чтобы не дала тебя нам защищать!

Поздравления с днем Флага Украины в прозе

От всей души поздравляю вас, земляки, с Днем флага Украины! Он символизирует голубое свободное небо над нами и золотые урожайные поля - пусть так и будет. Боремся ради победы. С праздником!

***

Флаг Украины - наш национальный символ. Это символ нашей украинской идентичности, символ борьбы за свободу. Давайте никогда не забывать, что украинцы - нация свободных людей! Поздравления в День Государственного флага!

Красивые поздравления с днем флага / Фото: Главред

Поздравляю с Днем государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы наше голубое небо было мирным и ясным, чтобы желтые поля пшеницы давали хороший урожай. Пусть страна будет свободна от врагов, растет и процветает.

***

В День государственного флага Украины хочу пожелать вам и всем нам, чтобы флаг страны свободно развивался на ветру и дарил добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.

Поздравления с Днем Флага Украины / Фото: Главред

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