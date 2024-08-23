Поздравления с Днем Флага Украины - красивые картинки и слова

23 августа в Украине ежегодно отмечается День Флага Украины. Именно он является одним из национальных символов украинцев.
В этот важный день нашей страны важно поздравить своих родных и близких.
Поздравления с Днем Флага Украины в стихах
С Днем государственного флага Украины
Спешу поздравить всех,
Пожелать здоровье,
Счастье, радость смех.
Государственный флаг Украины,
В нём два цвета навеки едины:
Синий цвет — символ мирного неба,
Желтый цвет — символ спелого хлеба.
И традиция в нём, и свобода,
Отражение жизни народа.
Синежелтый — гордость Украины,
Будем мы тебя оберегать,
Нету у врагов такой дружины,
Чтобы не дала тебя нам защищать!
Поздравления с днем Флага Украины в прозе
От всей души поздравляю вас, земляки, с Днем флага Украины! Он символизирует голубое свободное небо над нами и золотые урожайные поля - пусть так и будет. Боремся ради победы. С праздником!
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Флаг Украины - наш национальный символ. Это символ нашей украинской идентичности, символ борьбы за свободу. Давайте никогда не забывать, что украинцы - нация свободных людей! Поздравления в День Государственного флага!
Поздравляю с Днем государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы наше голубое небо было мирным и ясным, чтобы желтые поля пшеницы давали хороший урожай. Пусть страна будет свободна от врагов, растет и процветает.
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В День государственного флага Украины хочу пожелать вам и всем нам, чтобы флаг страны свободно развивался на ветру и дарил добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.
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