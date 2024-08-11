Поздравления с Днем строителя - прикольные картинки и открытки

День строителя - профессиональный праздник, который отмечается в Украине каждое второе воскресенья августа. В этом году дата выпала на 11 августа.
Главред собрал поздравления с днем строителя, которые не оставят равнодушными никого.
Поздравления с Днем строителя в прозе
Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником и хочу пожелать эффективного и созидательного труда, счастья и здоровья, успехов и благополучия. Пусть работа приносит вам удовольствие!
Пусть каждый проект будет выполнен с любовью и душой! Пусть каждое начатое дело обязательно завершается успехом. Желаю, чтобы личного времени хватало на реализацию любых планов. С Днем строителя тебя!
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С праздником, дорогие строители! Вы делаете красивой и комфортной жизнь, без вашего труда и таланта невозможно будущее. Пусть новые проекты будут грандиозными, а успехи впечатляют и вдохновляют на дальнейшие свершения!
Поздравления с Днем строителя прикольные
Сегодня День строителя, а значит — лови несколько кирпичиков! Первый кирпич пусть принесет тебе большую зарплату, второй — удачу, третий — уважение коллег и успешную карьеру! С праздником!
Мастер бетонных дел и кирпичных кладок, с Днем строителя! Сегодня откладывай все свои инструменты подальше и веселись на славу. С праздником!
В день строителя хочу поздравить всех мастеров строительной сферы и пожелать, чтобы конструкция под названием жизнь была очень прочной, устойчивой и качественной, пусть вашими строительными материалами по жизни будут счастье, удача и успех.
С праздником, мастер! Вы строите не только дом, но и будущее. Пусть ваши руки всегда остаются крепкими, а сердце - наполнено радостью!
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