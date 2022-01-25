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"С днем студента" - поздравления, прикольные картинки к празднику

25 января 2022, 02:16

Поздравления с днём студента в прозе и своими словами, прикольные картинки и открытки к празднику - подборка Главреда.

день студента 2022
День студента 2022 - поздравления, картинки /depositphotos.com/

День студента 25 января отмечается в день ангела Татьяны. Эта дата была выбрана неспроста, ведь святая издавна считается покровительницей студенчества. Именно ей молятся об успешной сдаче экзаменов и просят помощи в учебе.

Поздравления с днем студента, открытки и милые картинки к празднику помогут поднять боевой дух тех, кто грызет гранит науки и настроить на позитивный лад. С такой тяжелой артиллерией любая сессия будет по плечу!

О том, как отмечают день Татьяны и почему обязательно нужно прибраться в доме в этот праздник, читайте в материале: Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника.

День студента 2022 – прикольные поздравления, картинки и открытки

С Днём студента. Желаю светлого ума, креатива, разносторонних талантов, весёлых дней жизни, больших возможностей для достижения побед и воплощения мечтаний. Пусть годы студенчества будут яркими, добрыми, интересными, увлекательными и запоминающимися!

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Всех студентов хочу поздравить с их днем и пожелать ценить это замечательное время под названием студенчество, не терять зря время, а постигать науку, познавать и развиваться, а также наслаждаться молодостью и быть на позитиве!

С днем студента картинки
С днем студента картинки

***

Поздравляю с днем студента! Желаю сдавать все зачеты и экзамены только на отлично. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно. Пусть стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным!

***

Поздравляю с Днём студента! Желаю выполнения всех задач, преодоления трудностей, везения, удачи и лёгкой учёбы! Стремления к новым знаниям, новых знакомств, новых приключений, интересных и увлекательных дней в учебе! Пусть это время будет самым запоминающимся и весёлым! Мечтай, исполняй всё в реальность!

С днем студента картинки
С днем студента прикольные картинки

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

С днем студента картинки
День студента картинки

***

Поздравляю с днём студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

С днем студента картинки
День студента открытки прикольные

***

Пусть чаще навещает вас халява —

Один раз в сессию, а лучше целых семь.

Зачеты сдать полегче, без запары,

Да шпор, для препода невидимых совсем.

Раз пересдача — то чтоб как по маслу,

А если вдруг залет — то неопасный,

Во всем пускай фортуна помогает,

Опасности любые исчезают.

Контрольных — легких,

Развлечений — долгих,

Успехов в будущем, зарплат достойных!

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