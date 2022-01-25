"С днем студента" - поздравления, прикольные картинки к празднику

Поздравления с днём студента в прозе и своими словами, прикольные картинки и открытки к празднику - подборка Главреда.
День студента 25 января отмечается в день ангела Татьяны. Эта дата была выбрана неспроста, ведь святая издавна считается покровительницей студенчества. Именно ей молятся об успешной сдаче экзаменов и просят помощи в учебе.
Поздравления с днем студента, открытки и милые картинки к празднику помогут поднять боевой дух тех, кто грызет гранит науки и настроить на позитивный лад. С такой тяжелой артиллерией любая сессия будет по плечу!
О том, как отмечают день Татьяны и почему обязательно нужно прибраться в доме в этот праздник, читайте в материале: Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника.
День студента 2022 – прикольные поздравления, картинки и открытки
С Днём студента. Желаю светлого ума, креатива, разносторонних талантов, весёлых дней жизни, больших возможностей для достижения побед и воплощения мечтаний. Пусть годы студенчества будут яркими, добрыми, интересными, увлекательными и запоминающимися!
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Всех студентов хочу поздравить с их днем и пожелать ценить это замечательное время под названием студенчество, не терять зря время, а постигать науку, познавать и развиваться, а также наслаждаться молодостью и быть на позитиве!
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Поздравляю с днем студента! Желаю сдавать все зачеты и экзамены только на отлично. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно. Пусть стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным!
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Поздравляю с Днём студента! Желаю выполнения всех задач, преодоления трудностей, везения, удачи и лёгкой учёбы! Стремления к новым знаниям, новых знакомств, новых приключений, интересных и увлекательных дней в учебе! Пусть это время будет самым запоминающимся и весёлым! Мечтай, исполняй всё в реальность!
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Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
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Поздравляю с днём студента!
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
***
Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких,
Развлечений — долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!