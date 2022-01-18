Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

Татьянин день 2022 / depositphotos.com/

Одним из самых почитаемых зимних праздников является Татьянин день или День студента. Ежегодно его отмечают в разгар самой холодной поры – 25 января.

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Татьянин день по церковному календарю отмечается 25 января. Какие традиции и запреты связаны с этим днем, разобрался Главред.

Татьянин день 2022 – традиции

В этот день принимают поздравления не только женщины с прекрасным милозвучным именем Татьяна, но и веселое студенчество. День ангела Татьяны 25 января установлен в честь памяти мученицы Татианы Римской, которая приняла христианскую веру и стала диаконисой, всю жизнь помогая бедным и обездоленным. Не согласившись поступиться своими убеждениями и поклониться языческим богам, она приняла мученическую смерть.

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В этот день в храмах и церквях проходят богослужения. Считается, что святая Татьяна является покровительницей образования и студентов. Однако ей молятся не только об успешной сдаче сессии, но и о счастье в личной жизни и удачном замужестве. Согласно поверью, желание, загаданное в этот день, сбудется.

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Также в этот день устраивают гуляния и студенты. Именно 25 января 1755 года был учрежден Московский университет. Студенчество Украины, Белоруси и России с размахом отмечает этот день.

День Татьяны 2022 – запреты

Наши предки в День Татьяны придерживались определенных запретов, чтобы не навлечь на свою голову неприятности.

В Татьянин день нельзя заниматься тяжелой домашней работой, стирать и шить.

Нельзя находиться в неубранном доме – беды могут подстерегать неряшливых хозяек.

Отказывать в помощи – считалось, что несчастья настигнут того, кто не помог человеку в нужде.

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