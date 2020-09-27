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С праздником Воздвижения Креста Господня – православные открытки и тексты

27 сентября 2020, 06:10

Красивые поздравления с Воздвижением Креста Господня – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки и открытки – в материале Главреда.

Воздвижения Креста Господня - поздравления и открытки с Воздвижением
Воздвижения Креста Господня - поздравления и открытки с Воздвижением

Воздвижения Креста Господня – большой церковный праздник 27 сентября. Он посвящен обретению одной из главных святынь христианства. И поздравления с Воздвижением Креста Господня пропитаны надеждой и верой в то, что за всё хорошие людям воздастся.

Как отмечается Воздвижение Креста Господня 2020, какие у него есть приметы и молитвы, а также что нельзя делать в праздник Воздвижение – читайте в материале Что за праздник Воздвижение Креста Господня и как его отмечать.

На этот раз мы подготовили красивые поздравления с Воздвижением Креста Господня – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки и открытки.

Привітання з Чесним Хрестом і листівки українською мовою

Воздвижение Креста Господня: поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

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***

Я с Воздвижением Креста

Всех вас поздравляю.

Веры сильной и глубокой

Вам в душе желаю.

Пусть поможет победить

Беды и несчастья.

Сила мощная Креста

Вам подарит счастье.

***

Святой крест - это вечно живой символ бесконечной Божией любви к нам, грешным, символ Христовой жертвы, символ нашего искупления и спасения, символ Христовой победы над смертью и дьяволом. Отдавая честь святому Кресту, мы отдаем честь Христовой жертве, мукам и смерти. Кладя на себя знак святого Креста, мы каждый раз подтверждаем свою веру в нашего Спасителя. С праздником Воздвижения Честного Креста, христиане.

***

С Воздвижением Креста Господнего поздравляем,

Добра и счастья искренне желаем,

Пусть ниспошлет Господь благословенье,

Пусть дарит жизнь лишь только вдохновенье.

Каждый день пусть вас приятно удивляет,

Господь от бед и зла оберегает,

Пусть вера в сердце живет всегда,

Всех благ, здоровья вам, добра.

***

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в твоей жизни господствует мир и благодать. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от зависти, лжи и болезней.

Красивые открытки с воздвижением креста господня бесплатно - анимационные картинки воздвижение креста господня

***

В день Воздвижения креста

Священного, Животворящего

Пусть правит миром доброта,

И крепнет вера настоящая.

Не сотворяй греховных дел

И проживай судьбу по чести,

Чтобы в груди огонь горел,

И сил давал нательный крестик!

***

С Воздвижением Креста Господня! Я от души желаю тебе силы духа, силы веры, силы надежды. Желаю уверенно строить своё счастье из крепких стен любви, милосердия и доброты.

***

В день Воздвижения всех поздравляю!

Пусть смиренье наполнит сердца!

И для всех православных желаю,

Только веры, любви без конца!

***

С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

***

Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, а злые взгляды обходят вас стороной. Желаю здоровья, добрых помыслов и Божьего милосердия!

Воздвижение Креста Господня – картинки и открытки

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