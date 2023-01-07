УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

7 января 2023, 18:45
Самый главный праздник христианства – Рождество Христово. Однако этому важному событию сопутствуют другие таинственные дни.
Богородица
Собор Пресвятой Богородицы

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В материале Главреда вы можете узнать, что нельзя делать в день Собор Пресвятой Богородицы и почему этот праздник так важен для беременных женщин.

Собор Пресвятой Богородицы – икона и история таинственного дня

На следующий день после Рождества христиане празднуют Собор Пресвятой Богородицы. В этот день принято прославлять Пресвятую Деву Марию за рождение Иисуса Христа.

Несмотря на то, что царь Ирод приказал убивать всех детей в возрасте до двух лет из-за страха прихода мессии, Дева Мария всё же стала матерью Спасителя, пускай и в бегстве.

Согласно слов Иоанна Златоуста, побег Святой Семьи от Ирода – это тоже пример благоразумного поведения и того, как можно уберечься от ярости человека. Мораль – вовремя отступить и быть смиренным с обстоятельствами, чтобы в последствии набраться божьей силы.

Собор Пресвятой Богородицы
Собор Пресвятой Богородицы / Wikipedia

Что нельзя делать в день Собор Пресвятой Богородицы

Собор Пресвятой Богородицы – день, в который беременные ощущают особенную таинственную связь с Божьей Матерью и прославляют Деву Марию хвалебными песнями. Также этот день называют "Бабьи каши". Такое название обусловлено тем, что у наших предков была традиция - ходить в гости на каши со своей ложкой. Особенно это было распространено среди беременных.

В этот день издавна существуют запреты, которых лучше придерживаться. Например:

  • беременным нельзя работать, иначе ребенок родится с недостатками
  • заниматься рукоделием и различным ремеслом – запрещено
  • также традиционно не стоит ругаться, вступать в конфликты и мыслить зло – все возвращается
Богородица
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:45

Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

18:25

"Запад сдает позиции, а Венгрии нужно поддержать его оппонентов": Орбан влип в новый скандал - СМИВидео

18:23

Мужа потеряла: патриотка России Наташа Королева сбежала в СШАВидео

17:47

Киркоров, Михалков и другие: Зеленский запустил санкции СНБО против русских артистовВидео

17:45

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:32

"Идут кровопролитные бои": что известно о бойне за СоледарВидео

17:12

Хотят набрать 500 тысяч человек: Россия готовит новую мобилизацию в январе - разведкаВидео

17:10

Сработала карма: попы РПЦ "благословили" оккупантов, ликвидированных в Макеевке, украденным крестомВидео

16:56

Как легко и просто сделать невероятно сочную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

Реклама
16:38

"Лучше бы так молились, как спорят": недалекая Стужук поделилась "ценным мнением" в отношении Рождества

16:21

Президент Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов УПЦ МП - СМИ

16:20

"Готовят замес": астрологи назвали критический регион Украины до конца января и месяц исхода войныВидео

16:11

"Ребятам на передовую": Пресняков отдал свои гонорары на нужды оккупантов

15:57

"Есть политический раскол": патриарх Кирилл "наехал" на Украину из-за "смены вектора развития"Видео

15:49

Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

15:41

"Газовикам" звонить бесполезно: почему газ в конфорке становится оранжевымВидео

15:13

Влад Яма ошарашил длинной шевелюрой с челкой

15:06

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

14:49

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

14:39

Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения КрымаВидео

Реклама
14:22

Собчак "похоронила" Михалкова, россияне в истерикеВидео

14:19

Стало хуже: Михалкова перевели в реанимацию

13:53

Военный эксперт объяснил, подойдут ли ВСУ немецкие БМП MarderВидео

13:39

Митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел Рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской ЛаврыВидео

13:04

Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

12:53

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь ПутинаВидео

12:49

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

12:45

"На Западе до сих пор боятся победы Украины": Жданов объяснил, почему капитуляция РФ неизбежнаВидео

12:43

"Хватит на нас нападать и ненавидеть": злобная участница "Холостяка" оскандалилась заявлением об украинском языке

12:35

Украине могут дать батарею ПВО SAMP-T: они поражают цели на дальности более 100 км и сильны как ПРОВидео

12:04

Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезла икону от "бавовны"

12:01

ВСУ одним махом уничтожили 150 военных РФ, в том числе 10 офицеровВидео

12:00

Война так обескровит РФ, что она согласится на границы 1991 года и отдаст ядерное оружие – ЖдановВидео

11:46

"В Бахмут едет волонтерить": Ступку высмеяли за тусовки в Маями с новой пассией

11:32

Армия Украины наступает на Луганщине, войска РФ в ответ могут взорвать дамбу в Сватово – ЦНСВидео

11:20

Массовку решили не собирать: Путин был один на рождественском богослуженииВидео

11:12

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

10:42

Пропавшая "Валюха" из "Сватов" вышла на связь: что случилось

10:42

Войска РФ нарушили фейковое "перемирие", которое объявил Путин – ПентагонВидео

10:40

Обои можно не срывать: как убрать плесень на стенах

Реклама
10:37

С вами живет синоптик: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

09:55

На сколько у России хватит ресурса: Гудков рассказал, как долго может длиться войнаВидео

09:31

"Смелый и решительный шаг к капитуляции": Путина разнесли в РФ за "перемирие" – ISWВидео

09:30

Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьбаВидео

09:30

Поздравление с Днем ангела Марии - картинки и открытки, Собор Пресвятой БогородицыФото

09:07

Кричал не только "Героям слава": выступление Галкина в Дубае заставило россиян плеваться желчьюВидео

08:32

"Перемирие" от Путина – цинизм: Россия хочет паузу, чтобы снова напасть на Украину – Госдеп СШАВидео

08:30

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

08:28

ВСУ ликвидировали сына представителя КадыроваВидео

08:20

Что россияне будут делать, когда Су-25 и Ка-52 закончатся?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять