Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В материале Главреда вы можете узнать, что нельзя делать в день Собор Пресвятой Богородицы и почему этот праздник так важен для беременных женщин.
Собор Пресвятой Богородицы – икона и история таинственного дня
На следующий день после Рождества христиане празднуют Собор Пресвятой Богородицы. В этот день принято прославлять Пресвятую Деву Марию за рождение Иисуса Христа.
Несмотря на то, что царь Ирод приказал убивать всех детей в возрасте до двух лет из-за страха прихода мессии, Дева Мария всё же стала матерью Спасителя, пускай и в бегстве.
Согласно слов Иоанна Златоуста, побег Святой Семьи от Ирода – это тоже пример благоразумного поведения и того, как можно уберечься от ярости человека. Мораль – вовремя отступить и быть смиренным с обстоятельствами, чтобы в последствии набраться божьей силы.
Что нельзя делать в день Собор Пресвятой Богородицы
Собор Пресвятой Богородицы – день, в который беременные ощущают особенную таинственную связь с Божьей Матерью и прославляют Деву Марию хвалебными песнями. Также этот день называют "Бабьи каши". Такое название обусловлено тем, что у наших предков была традиция - ходить в гости на каши со своей ложкой. Особенно это было распространено среди беременных.
В этот день издавна существуют запреты, которых лучше придерживаться. Например:
- беременным нельзя работать, иначе ребенок родится с недостатками
- заниматься рукоделием и различным ремеслом – запрещено
- также традиционно не стоит ругаться, вступать в конфликты и мыслить зло – все возвращается