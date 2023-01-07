Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

Самый главный праздник христианства – Рождество Христово. Однако этому важному событию сопутствуют другие таинственные дни.

Собор Пресвятой Богородицы

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В материале Главреда вы можете узнать, что нельзя делать в день Собор Пресвятой Богородицы и почему этот праздник так важен для беременных женщин.

Собор Пресвятой Богородицы – икона и история таинственного дня

На следующий день после Рождества христиане празднуют Собор Пресвятой Богородицы. В этот день принято прославлять Пресвятую Деву Марию за рождение Иисуса Христа.

Несмотря на то, что царь Ирод приказал убивать всех детей в возрасте до двух лет из-за страха прихода мессии, Дева Мария всё же стала матерью Спасителя, пускай и в бегстве.

Согласно слов Иоанна Златоуста, побег Святой Семьи от Ирода – это тоже пример благоразумного поведения и того, как можно уберечься от ярости человека. Мораль – вовремя отступить и быть смиренным с обстоятельствами, чтобы в последствии набраться божьей силы.

Собор Пресвятой Богородицы / Wikipedia

Что нельзя делать в день Собор Пресвятой Богородицы

Собор Пресвятой Богородицы – день, в который беременные ощущают особенную таинственную связь с Божьей Матерью и прославляют Деву Марию хвалебными песнями. Также этот день называют "Бабьи каши". Такое название обусловлено тем, что у наших предков была традиция - ходить в гости на каши со своей ложкой. Особенно это было распространено среди беременных.

В этот день издавна существуют запреты, которых лучше придерживаться. Например: