Найкращі привітання з Яблучним Спасом – проза, вірші, картинки

Вітання зі святом Спаса – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, а також картинки з Яблучним Спасом – у матеріалі Главреда.
На Яблучний Спас щирі привітання дарують 19 серпня – у свято Преображення Господнє. Привітання з Яблучним Спасом – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, а також картинки з Яблучним Спасом – обирають ретельно та від душі, адже це важливе та світле свято.
А вітання з Яблучним Спасом російською мовою читайте у нашому матеріалі Поздравления с Яблочным Спасом – картинки и тексты красивые и душевные.
Раніше ми вже писали про те, що не можна робити на Яблучний Спас, а що потрібно - традиції, прикмети, що святять і що печуть плюс кращі рецепти з яблуками – в матеріалі Як святкувати Яблучний Спас – традиції і кращі рецепти.
Ми також писали про те, як святкувати Преображення Господнє 2020 року - Яблучний Спас 2020 – щоб заручитися благословенням Небес - в нашому матеріалі Преображення Господнє 2020 року – які традиції слід виконувати.
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Привітання з Яблучним Спасом – прозою, у віршах та смс
З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!
***
Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас –
На порозі осінь.
***
В цей день вам бажаю Божого благословення, нехай все складається у вас якнайкраще. Не забувайте пізнавати нове, зростати духовно та й не падати фізично. З миром у серці бажаю зустріти Преображенням Господнє та з миром у серці прожити все життя.
***
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
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Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб усе ваше життя було сповнене солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!
***
З серпнем вас вітаємо, зі Спасом,
Нехай столи будуть у вас багаті
Буде доля най на подарунки щедра,
Біди нехай палають у багатті.
***
Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.
***
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи і багатого врожаю, великої радості душі і доброї надії в серці, щирого щастя і вірного благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху.
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім'ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.
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