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Найкращі привітання з Яблучним Спасом – проза, вірші, картинки

18 августа 2020, 18:18

Вітання зі святом Спаса – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, а також картинки з Яблучним Спасом – у матеріалі Главреда.

Яблучний Спас - картинки й вітання прикольні та християнські
Яблучний Спас - картинки й вітання прикольні та християнські

На Яблучний Спас щирі привітання дарують 19 серпня – у свято Преображення Господнє. Привітання з Яблучним Спасом – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, а також картинки з Яблучним Спасом – обирають ретельно та від душі, адже це важливе та світле свято.

А вітання з Яблучним Спасом російською мовою читайте у нашому матеріалі Поздравления с Яблочным Спасом – картинки и тексты красивые и душевные.

Раніше ми вже писали про те, що не можна робити на Яблучний Спас, а що потрібно - традиції, прикмети, що святять і що печуть плюс кращі рецепти з яблуками – в матеріалі Як святкувати Яблучний Спас – традиції і кращі рецепти.

Ми також писали про те, як святкувати Преображення Господнє 2020 року - Яблучний Спас 2020 – щоб заручитися благословенням Небес - в нашому матеріалі Преображення Господнє 2020 року – які традиції слід виконувати.

Читайте такжеС праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления

Привітання з Яблучним Спасом – прозою, у віршах та смс

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!

З Яблучним Спасом - привітання, анімаційні картинки, листівки на Яблучний Спас

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас –

На порозі осінь.

***

В цей день вам бажаю Божого благословення, нехай все складається у вас якнайкраще. Не забувайте пізнавати нове, зростати духовно та й не падати фізично. З миром у серці бажаю зустріти Преображенням Господнє та з миром у серці прожити все життя.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб усе ваше життя було сповнене солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

***

З серпнем вас вітаємо, зі Спасом,

Нехай столи будуть у вас багаті

Буде доля най на подарунки щедра,

Біди нехай палають у багатті.

***

Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.

З Яблучним Спасом - привітання, анімаційні картинки, листівки на Яблучний Спас

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи і багатого врожаю, великої радості душі і доброї надії в серці, щирого щастя і вірного благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім'ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.

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Картинки з Яблучним Спасом – вітальні листівки

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Пречудове привітання зі святом Яблучним Спасом – відео

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