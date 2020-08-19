Поздравления с Яблочным Спасом – картинки и тексты красивые и душевные

Лучшие поздравления с Яблочным Спасом – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, открытки со Спасом и картинки – в материале Главреда.
С Яблочным Спасом поздравления дарят в праздник Преображение Господне – 19 августа. Поэтому очень часто пожелания с Яблочным Спасом – это пожелания духовного преображения и изменений к лучшему во всех сферах жизни.
На Яблочный Спас поздравления – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, открытки со Спасом и картинки – украсят праздник и поднимут настроение.
А поздравления с праздником Преображение Господне – читайте в нашем материале С праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления.
Ранее мы уже писали о том, что нельзя делать на Яблочный Спас, а что нужно – традиции, приметы, что святят и что пекут плюс лучшие рецепты с яблоками – в материале Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты.
Мы также писали о том, как праздновать Преображение Господне 2020 – или Яблочный Спас 2020, как его еще называют – чтобы заручиться благословением Небес – Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать.
Яблочный Спас – поздравления на украинском языке
Яблочный Спас – поздравления в прозе, в стихах и смс
От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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С днем Яблочного Спаса поздравляем,
И дарим эти светлые слова!
Чтоб Вы любили, чтобы Вас любили,
И в Спас и в Рождество и в Покрова!
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Примите искренние поздравления со Спасом Яблочным, с Вознесением Божьим и с урожаем спелым! Этот день богат на чудеса, пусть всё доброе, что загадается – скорее исполнится!
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С Яблочным Спасом!
В память о предках праздник нам достался.
Свежим ароматом яблок по улицам он мчался.
Каждый яблоки стремится заготовить впрок.
У каждого яблоки переступают порог.
Пусть эти традиции славные сердце согревают,
Пусть в душах он навсегда светлым мигом тает.
Желаем всем добра и уважения родных,
И пусть не будет в жизни дней пасмурных и плохих.
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Поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы надежда тебя никогда не покидала, чтобы Господь не оставлял тебя в трудную минуту, чтобы твоё сердце не забывало Его в минуты счастья. Мира и достатка твоей жизни, покоя и вдохновения твоей душе.
***
С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!
К осени дело – готовьте запасы.
В белых одеждах святите плоды,
Чтобы зимою не ведать нужды.
Спелое яблоко с верою съешь,
И непременно дождешься чудес!
Пирог испеките, друзей угощайте.
Лето уходит – осень встречайте...
***
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.
***
Спелых яблок ароматом разбудило утром нас
Лето в красном сарафане. Наступает праздник спас,
Дивный и загадочный,
Светлый праздник яблочный.
Вам желаем в этот праздник мира, счастья и тепла,
Чтоб судьба вам много счастья в этот день преподнесла,
Сердцу только радости,
А плодам всем сладости!
***
Поздравляю с Яблочным Спасом и от души хочу пожелать, чтобы ни один червячок зависти не смог поразить яблоко твоего счастья. Желаю здравия и терпимости, надежды и любви, радости и блаженства, мира и воодушевления.
***
Пожелаю, чтоб Спас Яблочный великий,
Беды наши все прогнал,
Воссияют солнца блики,
Бог Всевышний знак нам дал,
Что он с нами, что он рядом,
И он каждого спасет,
А нам большего не надо,
С праздником тебя, народ!
***
Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю, чтобы душа твоя с каждым днем наполнялась прелестным ароматом и прекрасным цветом яблоневого сада, чтобы для сердца твоего каждый день открывал мир доброты, чудес, удачи, радости и счастья. Желаю блага, мира и самой искренней любви дорогих людей.
***
Как приятно летнею порой
Слово Божье в сердце отдается!
Пахнет яблоками Спас Второй –
Он недаром Яблочным зовется;
Яблоками пахнет всё вокруг –
Символом прекрасной, светлой нови!..
Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!
Счастья Вам, удачи и здоровья!
***
Спас яблочный радость несет, а ещё праздник спасенье дает. Пусть Господь простит прегрешения и осветит твою жизнь яркими красками. От души!