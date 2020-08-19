Поздравления с Яблочным Спасом – картинки и тексты красивые и душевные

Яблочный Спас - картинки, открытки и поздравления с Яблочным Спасом

С Яблочным Спасом поздравления дарят в праздник Преображение Господне – 19 августа. Поэтому очень часто пожелания с Яблочным Спасом – это пожелания духовного преображения и изменений к лучшему во всех сферах жизни.

На Яблочный Спас поздравления – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, открытки со Спасом и картинки – украсят праздник и поднимут настроение.

А поздравления с праздником Преображение Господне – читайте в нашем материале С праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления.

Ранее мы уже писали о том, что нельзя делать на Яблочный Спас, а что нужно – традиции, приметы, что святят и что пекут плюс лучшие рецепты с яблоками – в материале Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты.

Мы также писали о том, как праздновать Преображение Господне 2020 – или Яблочный Спас 2020, как его еще называют – чтобы заручиться благословением Небес – Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать.

Яблочный Спас – поздравления на украинском языке

Яблочный Спас – поздравления в прозе, в стихах и смс

От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

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С днем Яблочного Спаса поздравляем,

И дарим эти светлые слова!

Чтоб Вы любили, чтобы Вас любили,

И в Спас и в Рождество и в Покрова!

***

Примите искренние поздравления со Спасом Яблочным, с Вознесением Божьим и с урожаем спелым! Этот день богат на чудеса, пусть всё доброе, что загадается – скорее исполнится!

***

С Яблочным Спасом!

В память о предках праздник нам достался.

Свежим ароматом яблок по улицам он мчался.

Каждый яблоки стремится заготовить впрок.

У каждого яблоки переступают порог.

Пусть эти традиции славные сердце согревают,

Пусть в душах он навсегда светлым мигом тает.

Желаем всем добра и уважения родных,

И пусть не будет в жизни дней пасмурных и плохих.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы надежда тебя никогда не покидала, чтобы Господь не оставлял тебя в трудную минуту, чтобы твоё сердце не забывало Его в минуты счастья. Мира и достатка твоей жизни, покоя и вдохновения твоей душе.

***

С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!

К осени дело – готовьте запасы.

В белых одеждах святите плоды,

Чтобы зимою не ведать нужды.

Спелое яблоко с верою съешь,

И непременно дождешься чудес!

Пирог испеките, друзей угощайте.

Лето уходит – осень встречайте...

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

***

Спелых яблок ароматом разбудило утром нас

Лето в красном сарафане. Наступает праздник спас,

Дивный и загадочный,

Светлый праздник яблочный.

Вам желаем в этот праздник мира, счастья и тепла,

Чтоб судьба вам много счастья в этот день преподнесла,

Сердцу только радости,

А плодам всем сладости!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и от души хочу пожелать, чтобы ни один червячок зависти не смог поразить яблоко твоего счастья. Желаю здравия и терпимости, надежды и любви, радости и блаженства, мира и воодушевления.

***

Пожелаю, чтоб Спас Яблочный великий,

Беды наши все прогнал,

Воссияют солнца блики,

Бог Всевышний знак нам дал,

Что он с нами, что он рядом,

И он каждого спасет,

А нам большего не надо,

С праздником тебя, народ!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю, чтобы душа твоя с каждым днем наполнялась прелестным ароматом и прекрасным цветом яблоневого сада, чтобы для сердца твоего каждый день открывал мир доброты, чудес, удачи, радости и счастья. Желаю блага, мира и самой искренней любви дорогих людей.

***

Как приятно летнею порой

Слово Божье в сердце отдается!

Пахнет яблоками Спас Второй –

Он недаром Яблочным зовется;

Яблоками пахнет всё вокруг –

Символом прекрасной, светлой нови!..

Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!

Счастья Вам, удачи и здоровья!

***

Спас яблочный радость несет, а ещё праздник спасенье дает. Пусть Господь простит прегрешения и осветит твою жизнь яркими красками. От души!

Картинки на Яблочный Спас и открытки с Яблочным Спасом

Поздравление на Яблочный спас – видео