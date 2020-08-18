С праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления

Преображение Господне - картинки, поздравления христианские и красивые

На праздник Преображение Господне поздравления – в картинках, своими словами в прозе, в стихах и короткие смс – дарят 19 августа. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.

Ранее мы уже писали о том, как праздновать Преображение Господне 2020 – Яблочный Спас 2020 – чтобы заручиться благословением Небес – в нашем материале Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать.

Мы также писали о том, что нельзя делать на Яблочный Спас, а что нужно – традиции, приметы, что святят и что пекут плюс лучшие рецепты с яблоками – в материале Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты.

Преображение Господне – поздравления в прозе, стихах и смс

В праздник Преображения Господня желаем всем большой удачи и счастья. Пусть ваша мечта обязательно станет реальностью, пусть ваша жизнь будет светлой и прозрачной, как родниковая вода. Пусть каждый миг вам дарит свет, любовь и понимание. Пусть птица счастья поможет исполнения всех желаний. Пускай Господь вам дарит только благословение.

***

Свет озарил когда-то лик Христа,

И белыми Его одежды стали…

И наши предки с чистого листа

Жить в этот светлый праздник начинали!

Так пусть же будут помыслы чисты

Уютно в доме, на душе спокойно…

Счастливых встреч и радостей простых,

А жизни – гармоничной и достойной!

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Поздравляю, православные, с этим великим праздником Преображение Господне! Дай Бог нам всем преобразиться во славу Божию!

***

Пускай в волшебный этот день Преображенья

Сойдет с небес к вам в душу просветленье,

Не знать печали, горя, слез и бед,

В любви и счастье жить желаю много лет.

Пусть Бог благословит все начинанья,

Пусть ваши все исполнятся желанья,

От всей души желаю только лучшего,

Бог силы даст, и все у вас получится.

***

Преображение Господне — это светлый, чистый праздник! Поздравляем вашу семью, желаем здоровья и всех благ в этот божественный день!

***

Душистый запах яблок и густого меда.

Большой и светлый праздник для всех нас.

Чиста лазурь земного небосвода.

Преображение Господне — Второй Спас.

Я пожелать хочу тебе благополучия,

Пусть Бог хранит всегда от всех невзгод,

Ну, а судьба подарит только лучшее.

Пусть в радости сегодня день пройдет.

***

От души поздравляю с Преображением Господним! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Уверенно к мечте идите!

***

Поздравляю от души и сердца со светлым долгожданным праздником Преображения Господнего! Желаю тебе, чтобы жизнь текла спокойной красивой рекой, ее окружали берега радости и счастья, доброты и взаимопомощи, искренних улыбок и поддержки.

***

Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.

***

От яблочного аромата

На сердце так легко сейчас…

Живите дружно и богато,

Пусть ладится в семье у вас!

Пеките в праздник угощенья,

И яблочки несите в храм.

Добра, гармонии, смиренья

В чудесный день желаю вам!

Преображение Господне – открытки и поздравительные картинки