С праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления

С Преображением Господним поздравления в прозе своими словами, в стихах и короткие смс, а также поздравительные открытки на Преображение – подобрал Главред.
На праздник Преображение Господне поздравления – в картинках, своими словами в прозе, в стихах и короткие смс – дарят 19 августа. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.
Ранее мы уже писали о том, как праздновать Преображение Господне 2020 – Яблочный Спас 2020 – чтобы заручиться благословением Небес – в нашем материале Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать.
Мы также писали о том, что нельзя делать на Яблочный Спас, а что нужно – традиции, приметы, что святят и что пекут плюс лучшие рецепты с яблоками – в материале Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты.
Преображение Господне – поздравления в прозе, стихах и смс
В праздник Преображения Господня желаем всем большой удачи и счастья. Пусть ваша мечта обязательно станет реальностью, пусть ваша жизнь будет светлой и прозрачной, как родниковая вода. Пусть каждый миг вам дарит свет, любовь и понимание. Пусть птица счастья поможет исполнения всех желаний. Пускай Господь вам дарит только благословение.
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Свет озарил когда-то лик Христа,
И белыми Его одежды стали…
И наши предки с чистого листа
Жить в этот светлый праздник начинали!
Так пусть же будут помыслы чисты
Уютно в доме, на душе спокойно…
Счастливых встреч и радостей простых,
А жизни – гармоничной и достойной!
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Поздравляю, православные, с этим великим праздником Преображение Господне! Дай Бог нам всем преобразиться во славу Божию!
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Пускай в волшебный этот день Преображенья
Сойдет с небес к вам в душу просветленье,
Не знать печали, горя, слез и бед,
В любви и счастье жить желаю много лет.
Пусть Бог благословит все начинанья,
Пусть ваши все исполнятся желанья,
От всей души желаю только лучшего,
Бог силы даст, и все у вас получится.
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Преображение Господне — это светлый, чистый праздник! Поздравляем вашу семью, желаем здоровья и всех благ в этот божественный день!
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Душистый запах яблок и густого меда.
Большой и светлый праздник для всех нас.
Чиста лазурь земного небосвода.
Преображение Господне — Второй Спас.
Я пожелать хочу тебе благополучия,
Пусть Бог хранит всегда от всех невзгод,
Ну, а судьба подарит только лучшее.
Пусть в радости сегодня день пройдет.
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От души поздравляю с Преображением Господним! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Уверенно к мечте идите!
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Поздравляю от души и сердца со светлым долгожданным праздником Преображения Господнего! Желаю тебе, чтобы жизнь текла спокойной красивой рекой, ее окружали берега радости и счастья, доброты и взаимопомощи, искренних улыбок и поддержки.
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Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.
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От яблочного аромата
На сердце так легко сейчас…
Живите дружно и богато,
Пусть ладится в семье у вас!
Пеките в праздник угощенья,
И яблочки несите в храм.
Добра, гармонии, смиренья
В чудесный день желаю вам!