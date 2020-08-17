Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты

Яблочный Спас - что святить и что пекут - лучший рецепт шарлотки / 1zoom.ru

Яблочный Спас – это второй спас в череде августовских церковных праздников. Он отмечается в православный праздник Преображение Господне – 19 августа. В 2020 году это среда.

В этот день в церкви освящают виноград нового урожая. Но в наших краях виноград не столь популярен и распространен, поэтому чаще освящают яблоки. Отсюда и название – Яблочный Спас.

При этом многие люди яблок до Второго Спаса вообще не едят – и первый раз яблоки нового урожая пробуют как раз 19-го числа, на праздник. По одной из версий, есть яблоки нельзя родителям, у которых умерли дети – иначе, мол, на том свете их сыновья и дочки останутся без яблочного угощения на целый год. Соблюдают эту традицию и монахи – как выражение признательности Богу за ниспосланный урожай и плодородие в целом.

Читайте такжеКогда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020Что еще нельзя делать на Яблочный Спас? Помимо традиционных для церковных праздников запретов на ругань, дурные поступки и работу – на Яблочный Спас не едят мяса и иных не скоромных продуктов. Это время Успенского поста, который начался на Первый Спас – Медовый Спас или Маковей – 14 августа.

В то же время на праздник Преображение 2020 разрешается послабление постного меню: на стол подают рыбные блюда и вино, в пищу добавляют растительное масло. И, конечно, праздничный стол на Яблочный Спас не обходится без блюд с яблоками.

Чтобы исполнилось заветное желание – его нужно заесть кусочком освященного яблока, предварительно обмакнув тот в мед.

На Яблочный Спас хозяйки готовят пироги с яблоками и другие яблочные десерты, салаты на основе яблок, начинают варить яблочное варенье, конфитюр и прочее.

Что пекут на Яблочный Спас

На праздник Яблочного Спаса готовят как можно больше блюд из яблок – чтобы можно было и самому наесться вдосталь, и всех гостей угостить (по поверью, чем щедрее угощаешь в этот день – тем милостивее к тебе будут Небеса, тем больше достатка будет в доме).

Практически в каждом таком блюде можно сочетать с яблоками и корицу – это отличный и очень вкусный дуэт. Эту специю добавляют по вкусу.

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Шарлотка из яблок – самый простой рецепт

Лучший рецепт шарлотки – это когда и просто, и вкусно. Настоящая шарлотка с яблоками может готовиться как с корицей, так и без (если кто-то – не любитель этой коричневой приправы). Тут вся суть именно в яблоках, ведь шарлотка – это яблочный пирог, рецепт которого сильно напоминает яблочный бисквит.

Рецепт пышной шарлотки обязательно включает яйца: хоть и идет пост – но именно взбитые в пену яйца обеспечивают пышность и воздушность пирога. Так что тут решайте сами, что дороже – пост соблюсти или чтоб вкусная шарлотка с яблоками и корицей получилась.

Вам понадобятся:

яблоки – 3 крупные штуки,

яйца – 8 шт.,

сахар – 2 стакана,

мука – 2 стакана,

лимон – 1 шт.,

сливочное масло.

Как готовить:

Вымыть яблоки, нарезать и удалить из них сердцевину. Нарезать мелкими дольками и сбрызнуть лимонным соком (чтоб не потемнели).

Взбить в пену яйца. Добавить сахар – не прекращая процесс взбивания! Сюда же добавить муку и аккуратно вымешать тесто.

Смазать сливочным маслом форму для выпечки, немного притрусить ее мукой (чтоб пирог потом легче отходил от стенок). В форму выложите половину теста – затем нарезанные яблоки – потом оставшееся тесто.

Разогреть духовку и выпекать около 35-40 минут.

Постные вареники с яблоками

Ну, раз яблочная шарлотка – не совсем постное блюдо, то попробуем компенсировать этот рецепт, описав как готовить постные вареники с яблоками. По сути, постным этот рецепт делает замена молока или кефира на воду (обязательно – очень холодную, прям ледяную).

Это почти диетическое блюдо. Во всяком случае в детское меню оно вписывается на ура.

Вам понадобится:

Для теста:

мука – 3 стакана;

вода ледяная – 1 стакан;

яйца – 2 шт.;

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

яблоки средние – 3-4 шт.;

брусника (по желанию) – около 2 стаканов;

сахар – 2 ст. л.

Как готовить:

Бруснику прокипятить в воде около 3 минут, откинуть на дуршлаг и оставить остывать.

Яблоки натереть на крупной терке. Добавить сахар и остывшую бруснику – всё смешать.

Муку просеять и выложить на рабочую поверхность горкой. На вершине сделать небольшую воронку. Добавить соль и яйца, а потом начинать тоненькой струйкой добавлять ледяную воду, пока не получится эластичное и достаточно тугое тесто. Оставить "отдохнуть" на полчасика.

Скрутить тесто в валик и нарезать на равномерные части. Эти кусочки раскатать в лепешки, добавить начинку и вылепить вареник.

Закипятить воду, вареники варить порциями, периодически помешивая, чтоб не прилипли ко дну.

Сколько варить вареники с яблоками? Около 4 минут – считая с того момента, как вареники вспыли.

Подавать с растопленным сливочным маслом или медом. Некоторые любят – со сметаной (но тогда это опять не постное блюдо).

Блинчики с яблоками карамельные

Блинчики с яблоками на молоке или блинчики с яблоками на кефире – это непостный вариант. Если сделать блинчики с яблоками на воде – тогда уже и в пост можно есть. Можно добавлять корицу или обойтись без нее, можно добавить пропаренный изюм. Можно смело угощать детей – а можно пожилую тещу.

Вам понадобится:

яблоки – 6 шт.,

корица – ½ ч. л.,

мука – 120 г,

яйца – 2 шт.,

вода – 125 мл,

молоко – 250 мл,

сметана – 250 мл,

лимон – 1 шт.,

сливочное масло – 2 ст. л.,

сахар – 150 г,

сахарная пудра – 3 ст. л.,

соль – по вкусу.

Как готовить:

Смешать муку, молоко, воду, яйца, соль и 50 г сахара в глубокой емкости. Взбивать лучше венчиком – до однородной массы и чтоб без комочков. Из теста, что получилось, испечь блины.

Начинка: очистить яблоки от кожуры, убрать сердцевину, нарезать мелкими кубиками. Добавить лимонный сок и цедру лимона, корицу и 30 г сахара.

Карамель: растопить сливочное масло, добавить 70 г сахара и греть эту смесь, постоянно помешивая – пока сахар не станет карамельного цвета. Снять с огня, добавьте сюда яблоки и снова вернуть на огонь. Прогревать еще, пока яблоки не пропитаются карамелью – не забывать постоянно помешивать! Убрать с огня.

Как заворачивать блины с яблоками: на край блинчика выложить 1 ст. ложку яблочной начинки и свернуть либо трубочкой, либо конвертиком. Смешать сметану и сахарную пудру и полить блинчик сверху.

Перец маринованный с яблоками

Это отличный салат из перца и яблок на зиму. Оптимально закрыть перец с антоновкой, но подойдут и другие кислые сорта.

Вам понадобится:

яблоки кислых сортов – 1 кг;

перец болгарский – 1 кг;

вода – 1 л;

черный душистый перец – 15 шт.;

гвоздика – 6 шт.;

лист лавровый – 3 шт.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 100 г;

уксус яблочный – 4-5 ст. л.

Как готовить: