Пять лет с конфискацией: украинка будет наказана за продажу символов СССР на OLX

Украинка может получить пять лет тюрьмы за продажу флагов на OLX / УНИАН

Деснянский райсуд Чернигова рассматривает обвинение отношении гражданки Украины, попытавшейся продать через онлайн-площадку бесплатных объявлений OLX флаги бывших республик СССР.

Как сказано в решении Деснянского районного суда Чернигова, женщине грозит до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества.

По данным следователей, обвиняемая разместила на OLX информацию о продаже флагов бывших республик СССР. Известно, что 1 июня 2018 года продала флаг Таджикской Советской Социалистической Республики и флаг Азербайджанской Советской Социалистической Республики, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима в виде сочетания серпа, молота и пятиконечной звезды. В августе 2018 года она продала флаг Армянской Советской Социалистической Республики.

Отмечается, что украинка нарушила закон о запрете пропаганды и символики тоталитарных режимов. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело, а дома у обвиняемой произведен обыск. Полиция выясняет, действительно ли женщина лично размещала объявления о продаже символики онлайн.

Напомним, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что в нашей стране в процессе избавления от наследия Российской империи пересмотрят историю ряда крупных городов, в частности, Одессы, Днепра и Севастополя.