"Распад СССР - благословение": Глава Евросовета развел русофобию и поддел Путина

Дональд Туск / Reuters

Распад СССР в 1991-м был благословением для жителей Грузии, Польши, Украины и России, а также прочих стран Центральной и Восточной Европы.

Соответствующее сообщение он опубликовал руководитель Евросовета и бывший польский премьер-министр Дональд Туск на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века. Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских", − написал он.

Таким образом Туск вступил в заочную полемику по поводу с президентом Владимиром Путиным. Тот еще в 2005-м в своем ежегодном послании Федеральному собранию назвал развал СССР именно что крупнейшей геополитической катастрофой минувшего столетия.

Напомним,Туск заявлял - поскольку он очень много делает ради ускорения интеграции Украины в ЕС, то в Брюсселе на него смотрят "как на проукраинского маньяка".