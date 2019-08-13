Большинство коррупционеров – судьи: НАБУ направило в суд десятки дел

Набу направило в суд дела в отношении 38 судей-взяточников / Фото: УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало в суд дела в отношении 38 судей-взяточников.

По информации, большинство уличенных в коррупции НАБУ и САП должностных лиц составляют судьи. Они, как оказалось, не стесняются брать взятки.

Так вот, из около 200 переданных в суд дел в отношении чиновников, почти каждое четвертое касается действий судей.

"По состоянию на 30.06.2019 детективы направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В антикоррупционном ведомстве уточнили, что августе 2018 года передали в суд 4 дела в отношении служителей Фемиды. Три из них - по факту получения взятки.

Стало известно, что речь идет о судьях ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда г.Днепр.

В то же время в НАБУ отметили, что за год ни в одном из этих дел не вынесено решение.

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