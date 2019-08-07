Взятка за "неприкосновенность": Кличко и Богдана допросят в НАБУ - СМИ

7 августа 2019, 16:00

НАБУ вызовет на допрос Кличко и Богдана в ближайшее время.

Кличко
НАБУ вызовет Кличко на допрос / Facebook Виталий Кличко

В Национальном антикоррупционном бюро планируют вызвать на допрос Андрея Богдана и Виталия Кличко, который за последний месяц четыре раза ходил в отпуск, по делу о возможном предложении взятки главе Офиса президента в размере 20 миллионов гривен за "неприкосновенность" мэра Киева.

По информации, допрос мэра Киева и главы ОП планируется по делу возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки Богдану. Обоих чиновников планируют вызвать в НАБУ в ближайшее время, пишут Украинские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним:

24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.

Письмо Богдана с соответствующим обращением к правительству было направлено на адрес министра Кабмина Александра Саенко.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук получение письма подтвердил.

26 июля глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Гройсман.

Читайте такжеКличко покинул Украину: мэра видели в самолете - фото30 июля стало известно, что заседание правительства, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, не состоится.

30 июля Андрей Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА Виталия Кличко ему сулили $20 млн.

"Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов… одного из таких „смотрящих", который мешает господину Кличко управлять городом. И выразил такое предложение: работа с местным бюджетом горсовета и городской государственной администрацией позволяет получать 40 млн долларов в год. Просил не трогать главу КГГА – и предложил этот бюджет поделить", — заявил Богдан на пресс-конференции в Офисе президента.

31 июля Кличко укатил в США, где провел встречу с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорке и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

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