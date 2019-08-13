"Три магнитофона, три кинокамеры": Укрзализныця громогласно пожаловалась на кражи в поездах

13 августа 2019, 13:08

В Укрзализныце заявили, что пассажиры вынесли из поездов имущества на 400 тысяч гривен в 2019 году.

Укрзализныця
Укрзализныця пожаловалась на кражи в поездах / УНИАН

13 августа, во вторник, Укрзализныця, которая ранее закупила вышиванки и полотенца за громадные деньги, пожаловалась на массовые кражи пассажирами имущества компании в поездах.

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - сказано в сообщении ведомства на странице в соцсети в качестве подписи к фото, которое иллюстрирует "потери".

В частности, с начала 2019 года из поездов пропало 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 875 наволочек, 638 одеял и 47 подушек.

Кроме того, бесследно исчезли 456 фирменных подстаканников и 360 чайных ложек.

Всего убытки УЗ составили 400 тысяч гривен.

Тема, как оказалось, задела украинцев за живое. Некоторые предложили УЗ открыть сувенирную лавку, ведь всегда что-то хочется оставить на память о поездке.

Некоторые возмущены выходками "быдлованов".

"И такие быдлованы страну в Европу тащат, по пути стаскивая все, за чем не следят. Еще и сервиса им подавай! Кстати Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia, вы бы ввели хотя бы пару патрульных в поезд, чтобы иногда обход по вагонам делали, да и спиртное следует запретить от слова совсем. Неужели вашим проводникам не страшно ездить с пьяным скотом от конечной до конечной?", - пишет Лили Мелт.

"Глупее поста я ещё не видел))) Вообще-то за этим имуществом следит проводник и постельное он кстати должен собирать сам. Так что если проводник выполняет прилежно свои обязанности, думаю кражи не будет. Лучше бы укрзализныця запостила сколько было украдено денег через тендерные закупки! Вот это интересно", - высказался Алекандр Дыбов.

"400 тыс за полгода? Напомните мне какая месячная зарплата в главы УЗ??))", - спросил Тадей Палийчук.

"Интересно как подушки выносили?", - вопрошает Анна Розум.

"Кому надо такая старая и грязная постель!научитесь стирать и гладить сначало!про подушки и матрацы я вообще молчу,страшно в руки брать", - добавила Наталья Зинченко.

"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки", - пошутила Наталья Лукьянова.

Читайте также"С ветерком": Укрзализныця влипла в скандал из-за "убитого" вагонаНапомним, ранее в Укрзализныце закупили наборы посуды по гигантским ценам. Госкомпания провела тендер на закупку сувенирной продукции в виде подарочных наборов посуды по большим ценам. В конечном итоге, победителем тендера стал частный предприниматель Демиденко Александр Николаевич.  Один набор (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) потянул на 2025,97 гривен без НДС. Двойной набора − 3047,61 гривны без НДС.

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Укрзализныця поезда имущество убытки кражи
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