Скандальные премии Корчак: суд возобновил дело против экс-главы НАПК

Суд возобновил дело против экс-главы НАПК / УНИАН

Соломенский районный суд аннулировал постановление НАБУ о закрытии дела о назначении экс-главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе.

Отметим, в суд поступила жалоба о том, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины в отношении Корчак на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

По мнению заявителя, принятое детективом решение о закрытии уголовного производства не основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства.

В частности, заявитель отметил, было проведено всего лишь одно следственное действие - допрос Корчак, которая сообщила, что решениями НАПК, члены агентства "делегировали" ей право на принятие соответствующих приказов о выплате премий членам.

Заявитель также обратил внимание на то, что детектив не провел допросов других членов НАПК и не установил фактический объем полученной денежного вознаграждения членами агентства.

При этом в деле Корчак не было осуществлено ни одного следственного (розыскного) действия.

Так вот, 20 июня суд удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Корчак, передают Українські Новини.

Читайте такжеНардепы затроллили главу НАПК за непонятные 400 тысяч гривенНапомним, в 2017-м появилась информация о начислении руководством НАПК самим себе больших премий и надбавок. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, тогдашняя его глава за октябрь 2016 года получила 121 тысячу гривень зарплаты, оклад составлял 29 тысяч, за выслугу — 50%, за интенсивность — 100%, премия — 60%, а дополнительно на командировки получила 30 тысяч.