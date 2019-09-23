В центре Киева у соратника Порошенко украли часы по цене квартиры

Карманники сняли часы с руки Ясинского / Фото: kiev.informator.ua

На улице Крещатик в центре Киева 20 сентября неподалеку от мэрии столицы обокрали депутата Киевсовета от партии Солидарность Георгия Ясинского.

Как сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД, политик написал заявление в полицию.

По словам Ясинского, карманники сняли у него с руки часы марки Breguet и мгновенно исчезли в толпе. Знакомые депутата рассказали, что он лишился элитной модели часов стоимостью 31500 долларов. Для сравнения, за эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в Киеве.

Полиция квалифицировала уголовное производство, как кража в особо крупных размерах.

Как известно часы Breguet Marine Automatic Chronograph располагаются корпусе из 18-каратного розового золота с люминесцентным покрытием на золотых стрелках, которые показывают время в темноте. Эти механические часы оснащены каучуковым ремешком с золотой откидной застежкой.

Ясинский ранее был помощником-консультантом народного депутата от БПП Владимира Арьева на общественных началах.

Напомним, в Британии неизвестные похитили золотой унитаз из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль.