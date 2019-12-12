В Польше задержали группу украинцев: в чем обвиняют

Польша / zaxid.net

В Польше пограничники задержали группировку, в которую входили украинцы. Так, задержанные занимались незаконной переправкой иностранцев через польскую границу.

По данным Польского радио, обвинения выдвинули четырем гражданам Украины в возрасте от 25 до 57 лет и супружеской паре из Польши. Члены группировки создавали или покупали разные фирмы, в которых фиктивно трудоустраивали иностранцев. Благодаря чему они могли приехать в Польшу. Отмечается, что злоумышленники якобы заработали на своих схемах 800 000 злотых.

По данным следствия, только в уездном управлении труда в Зеленой-Гуре подозреваемые зарегистрировали более 12 тысяч фиктивных деклараций о поручениях работы иностранцам.

Как ранее сообщал Главред, в городе Прушков местные жители избили девятерых украинцев, учащихся в гимназии.